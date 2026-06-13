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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Weekly Horoscope 14-20 June 2026: नई सोच दिलाएगी सफलता, करियर और रिश्तों में प्रगति के योग

Kumbh Weekly Horoscope 14-20 June 2026: नई सोच दिलाएगी सफलता, करियर और रिश्तों में प्रगति के योग

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 07:25 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई सोच, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं को साकार करने का समय है. आपके मन में कई नए विचार आएंगे और उन्हें सही दिशा में लागू करने का अवसर भी मिल सकता है. यदि आप लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, तो इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेंगे.

कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी और अलग सोच की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके सुझावों को महत्व देंगे, जिससे आपकी पहचान और मजबूत हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेंगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने या किसी नए सहयोगी के साथ जुड़ने से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि हर निर्णय सोच-समझकर लेना और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं. पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. बचत पर ध्यान देने से भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से सुखद रहेगा और घर के सदस्यों के साथ मेलजोल अच्छा बना रहेगा. हालांकि आपसी संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-छोटी गलतफहमियां रिश्तों में दूरी ला सकती हैं. परिवार के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या शुभ अवसर में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता होगी. काम का दबाव या भविष्य की चिंताएं मन पर असर डाल सकती हैं, इसलिए ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

प्रेम जीवन में कुछ नए अवसर बनेंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं. यदि आप किसी संबंध में हैं तो साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और विश्वास बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए लोगों से उपयोगी संपर्क स्थापित हो सकते हैं. सप्ताह के अंत तक आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

उपाय : गुरुवार को गुरु मंत्र का जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
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