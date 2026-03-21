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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल, पैसों के मामले में इस हफ्ते रहेंगे टाइट

Kumbh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल, पैसों के मामले में इस हफ्ते रहेंगे टाइट

Kumbh Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: कुंभ राशि (Aquarius) के लिए 22 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 11:38 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

वीक स्टार्टिंग काफी भावुक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा जिसमें आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा. इस समय आप अपने काम और रिश्तों दोनों को गंभीरता से निभाने की कोशिश करेंगे. आपकी लगन और ईमानदारी के कारण लोग आप पर भरोसा करेंगे और कई मामलों में आपकी सलाह भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी.

बिजनेस और व्यापार

बिज़नेस मैन और वुमन के लिए यह समय बहुत ही शुभ है क्योंकि मार्केट में आपकी पुरानी अटकी हुई पेमेंट्स अचानक वापस आएंगी जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. इससे व्यापार में नई ऊर्जा आएगी और आप अपने काम को और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय पुराने नुकसान की भरपाई करने का भी हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र

गवर्नमेंट पर्सन और प्राइवेट एम्प्लोयी को ऑफिस में अपनी साइलेंट वर्किंग के लिए बहुत बड़ी सराहना मिलेगी. आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को देखकर वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

फाइनेंसियल सिचुएशन में बड़ा सुधार होगा और आप अपनी सुख-सुविधाओं पर दिल खोलकर खर्च करेंगे जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. कुछ लोग घर की जरूरतों को पूरा करने या नई चीजें खरीदने की योजना भी बना सकते हैं.

परिवार और यात्रा

मिड-वीक में फैमिली के साथ किसी धार्मिक या तीर्थ यात्रा की प्लानिंग सडनली बन सकती है जो आपके मन को असीम शांति प्रदान करेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतुलन और सुकून देगा.

शिक्षा और युवा

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए यह "गोल्डन पीरियड" है क्योंकि उन्हें किसी बड़ी संस्था या एकेडमी से छात्रवृत्ति या ऑफर मिल सकता है. मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य की नई ऊंचाइयां छुएंगे और अनमैरिड लोगों के लिए घर में शादी की शहनाई बजने के योग बन रहे हैं. यह समय रिश्तों में खुशियां और अपनापन बढ़ाने का है. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी और लाइफ पार्टनर की सलाह आपको आर्थिक लाभ दिलाएगी.

सेहत और सावधानी

सेहत के मामले में आपको छाती में जकड़न और मौसमी बीमारियों से थोड़ा सावधान रहना होगा. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: संवाद से बनेंगे बिगड़ेंगे काम, पढ़ें मकर राशि का वीकली राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope
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