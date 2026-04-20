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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: कुंभ राशि को नए आइडिया से मिलेगी तरक्की, पढ़ें वीकली राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: कुंभ राशि को नए आइडिया से मिलेगी तरक्की, पढ़ें वीकली राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: कुंभ राशि के लिए 20 से 26 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 11:17 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों और संतुलित निर्णयों का समय है. सप्ताह की शुरुआत खासतौर पर बिज़नेस से जुड़े लोगों के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा लेकर आएगी. यदि आप अपने काम में नए प्रयोग करते हैं, तो इसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए नए विचारों को अपनाना लाभदायक रहेगा और इससे बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है. जो लोग पुश्तैनी बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें फिलहाल बड़े बदलाव करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव असर डाल सकता है.

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग के जरिए मुनाफा कमाने का है. नए लोगों से जुड़ना, नए कॉन्टैक्ट बनाना और अपने काम का विस्तार करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा. यह समय अपने संपर्कों को मजबूत करने का है.

नौकरीपेशा साप्ताहिक राशिफल

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह सराहना और सम्मान लेकर आ सकता है. आपकी कार्यकुशलता और मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे आपको ऑफिस में प्रशंसा या किसी तरह का अवॉर्ड भी मिल सकता है. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक और प्रेम जीवन में इस सप्ताह सामंजस्य बना रहेगा. घर का माहौल शांत और खुशहाल रहेगा. विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. वहीं अविवाहित लोगों के लिए यह समय दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं.

छात्रों, लर्नर्स और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह फोकस बनाए रखने का है. यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी. यह समय मेहनत और अनुशासन का है, जिससे आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. आप समाज सेवा में नए आयाम स्थापित करेंगे और आपकी पहचान मजबूत होगी.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: काम का बढ़ेगा बोझ, करियर में भी संघर्ष, पढ़ें मकर वीकली राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसर और संतुलित निर्णयों का समय है। करियर, परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कैसा होगा?

यह सप्ताह व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई प्रेरणा लाएगा। नए प्रयोगों से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन पुश्तैनी व्यवसाय में बड़े बदलावों से बचना चाहिए।

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या खास है?

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह सराहना और सम्मान मिल सकता है। आपकी कार्यकुशलता को पहचान मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

पारिवारिक और प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जबकि अविवाहितों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हो सकती है।

सेहत के लिहाज से क्या ध्यान रखना चाहिए?

सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नींद की कमी हो सकती है। पर्याप्त आराम लें और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।

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