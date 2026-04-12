हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: चमकेगा कुंभ राशि का भाग्य, करियर और लव लाइफ में मिलेंगे शानदार मौके

Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: चमकेगा कुंभ राशि का भाग्य, करियर और लव लाइफ में मिलेंगे शानदार मौके

Kumbh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: कुंभ राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि के लिए वीक स्टार्टिंग नवाचार और सामाजिक जुड़ाव का है. व्यापार में नई तकनीक का इस्तेमाल करना आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा. इस समय आप अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाकर बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं. बिजनेस वुमन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता मिलेगी और वे डिजिटल माध्यमों से नए ग्राहकों तक पहुंच बना पाएंगी. साथ ही फॉरेन बिजनेस में डिजिटल लेन-देन और नए टैरिफ नियमों की जानकारी आपके लिए संजीवनी का काम करेगी, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी और लाभ में वृद्धि होगी.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नए एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा और वे अपने टैलेंट से सभी को प्रभावित कर पाएंगे. सीनियर अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति बहुत ही नरम और उत्साहवर्धक रहेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा. कार्यस्थल पर टीमवर्क और नई सोच के कारण आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आपसी मेलजोल बढ़ेगा और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा. लव लाइफ में रोमांच के साथ-साथ एक-दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है. संतान के सामाजिक कार्यों में जुड़ाव और उनकी लोकप्रियता आपको बहुत खुशी देगी, जिससे आप संतान सुख का आनंद लेंगे और गर्व महसूस करेंगे.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

विद्यार्थी वर्ग को सामूहिक अध्ययन से लाभ होगा और उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करने से नए दृष्टिकोण मिलेंगे. इससे उनकी समझ और प्रदर्शन दोनों बेहतर होंगे. आर्टिस्ट अपनी कला में नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे उन्हें नई पहचान और सराहना मिल सकती है. जबकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह सप्ताह अपनी तकनीक को आधुनिक बनाने का है और उन्हें नई ट्रेनिंग विधियों को अपनाने से फायदा होगा.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

सेहत में ताजगी महसूस करेंगे और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. फिर भी संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. यात्राएं बहुत ही रोचक और सफल रहेंगी, खासकर वे यात्राएं जो सीखने या नए अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाएं.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मकर राशि को मिलेगा मेहनत का फल, प्रमोशन और धन लाभ के योग
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह नवाचार, सामाजिक जुड़ाव और करियर में प्रगति का अवसर लाएगा। आप आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे और टीम वर्क से सफलता मिलेगी।

व्यवसाय में कुंभ राशि वालों को क्या लाभ होगा?

नई तकनीकें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करेंगे। विदेशी व्यापार में डिजिटल लेन-देन और नए टैरिफ नियमों की जानकारी आर्थिक स्थिरता और लाभ में वृद्धि लाएगी।

कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होगा?

पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। बच्चों की लोकप्रियता और सामाजिक कार्यों में जुड़ाव से आपको खुशी और गर्व महसूस होगा।

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों को सामूहिक अध्ययन से लाभ होगा, जिससे उनकी समझ और प्रदर्शन बेहतर होगा। कलाकार अपनी कला में नए प्रयोगों से नई पहचान और सराहना पा सकते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: चमकेगा कुंभ राशि का भाग्य, करियर और लव लाइफ में मिलेंगे शानदार मौके
Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: चमकेगा कुंभ राशि का भाग्य, करियर और लव लाइफ में मिलेंगे शानदार मौके
ऐस्ट्रो
Makar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मकर राशि को मिलेगा मेहनत का फल, प्रमोशन और धन लाभ के योग
Makar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मकर राशि को मिलेगा मेहनत का फल, प्रमोशन और धन लाभ के योग
ऐस्ट्रो
Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल, भाग्य देगा साथ, करियर-कारोबार में बड़ी सफलता
Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल, भाग्य देगा साथ, करियर-कारोबार में बड़ी सफलता
ऐस्ट्रो
Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृश्चिक राशि वाले सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ बढ़ाए कदम
Vrishchik Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृश्चिक राशि वाले सावधानी, रणनीति और धैर्य के साथ बढ़ाए कदम
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Talk Fail: होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलें.... पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच क्यों फेल हो गई बातचीत?
होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलें.... पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच क्यों फेल हो गई बातचीत?
बिहार
बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर
बिहार में CM के नाम पर सस्पेंस खत्म! JDU समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर
बॉलीवुड
'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक, आशा भोसले के ये 10 गाने आज भी फैंस के दिलों में हैं बसते
'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक, आशा भोसले के ये 10 गाने आज भी फैंस के दिलों में हैं बसते
आईपीएल 2026
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देगा चीन? खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन!
अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देगा चीन? खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन!
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
एग्रीकल्चर
2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत
2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत
ट्रेंडिंग
किताबें हैं या सोने के बिस्किट? स्कूलों की मनमानी से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं पैरेंट्स, वीडियो वायरल
किताबें हैं या सोने के बिस्किट? स्कूलों की मनमानी से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं पैरेंट्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget