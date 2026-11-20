Kartik Purnima 2026 Chandra Arghya Vidhi: हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा को सबसे पवित्र तिथियों में गिना जाता है. इस दिन गंगा स्नान, भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना और दीपदान के साथ-साथ रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने की भी पुरानी परंपरा है. शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं.

ऐसे में इस पवित्र रात को चंद्रदेव की उपासना करने और उन्हें जल अर्पित करने से न केवल मानसिक तनाव दूर होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का धार्मिक महत्व क्या है और इसकी सही विधि क्या है.

कब है कार्तिक पूर्णिमा 2026?

वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व 24 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा. क्योंकि पूर्णिमा तिथि का समापन 24 नवंबर की रात 8 बजकर 23 मिनट पर हो रहा है, इसलिए शाम के समय दीपदान और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देना विशेष फलदायी रहेगा.

कार्तिक पूर्णिमा व्रत व स्नान-दान: 24 नवंबर 2026 (मंगलवार)

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर 2026, रात 11:42 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 नवंबर 2026, रात 08:23 बजे

दीपदान का शुभ मुहूर्त: शाम 05:08 बजे से शाम 07:47 बजे तक

कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व:

भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को 'मन का कारक' माना गया है. हमारी भावनाएं, एकाग्रता और मानसिक संतुलन सीधे तौर पर चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होते हैं.

मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति: जिन लोगों का मन अक्सर विचलित रहता है, जिन्हें छोटी-छोटी बातों पर घबराहट या बेचैनी महसूस होती है, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को जल अर्पित करना किसी औषधि से कम नहीं है. चंद्रमा की शीतल किरणें मन को शांत कर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं.

पूर्ण कलाओं का शुभ प्रभाव: साल की अन्य तिथियों की तुलना में पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं. इस दिन उन्हें अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और परिवार में आपसी प्रेम व सामंजस्य बना रहता है.

स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान: धार्मिक आस्था के अनुसार, शरद ऋतु की इस पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और घर के भंडार अन्न-धन से भरे रहते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की सही विधि:

चंद्रदेव की पूजा बेहद सरल है, लेकिन इसमें पवित्रता और भाव का होना सबसे आवश्यक है. रात में चंद्रोदय होने के बाद इस विधि से अर्घ्य दें:

तैयारी: चंद्रोदय के समय स्नान करें या हाथ-पैर धोकर साफ कपड़े धारण करें.

अर्घ्य का पात्र: एक साफ लोटे (तांबे को छोड़कर पीतल, चांदी या स्टील का पात्र लें) में शुद्ध जल भरें. इस जल में थोड़ा-सा कच्चा दूध, अक्षत (साबुत चावल) और सफेद फूल मिला लें.

जल अर्पित करने की विधि: छत या आंगन में जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहे हों, वहां खड़े हो जाएं. दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर सिर की ऊंचाई तक ले जाएं और धीरे-धीरे जल की पतली धारा चंद्रमा की ओर मुख करके धरती पर गिराएं.

मंत्र जाप: जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें, अपनी मनोकामना का स्मरण करें और कम से कम 11 या 21 बार 'ॐ सोमाय नमः' या 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें.

क्षमा और प्रार्थना: अर्घ्य पूरा होने के बाद चंद्रदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूरे परिवार के उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाली की प्रार्थना करें.

चंद्रमा को अर्घ्य देते समय न करें ये गलतियां:

समय का ध्यान: चंद्रमा को अर्घ्य हमेशा चंद्रोदय होने और उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद ही दें.

जल के छींटे: अर्घ्य देते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि नीचे गिरने वाले जल के छींटे आपके या किसी अन्य व्यक्ति के पैरों पर न पड़ें. बेहतर होगा कि आप नीचे कोई साफ गमला या चौड़ा बर्तन रख लें, ताकि वह पवित्र जल बाद में किसी पौधे में डाला जा सके.

तांबे के लोटे से बचें: जल में कच्चा दूध मिलाया जाता है, इसलिए तांबे के लोटे का उपयोग करने से बचें (तांबे में दूध डालना वर्जित माना जाता है). इसके स्थान पर चांदी, पीतल या कांच के पात्र का प्रयोग करें.

पॉजिटिव भाव: पूजा के दौरान मन में किसी के भी प्रति क्रोध, ईर्ष्या या नेगेटिव विचार न लाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

