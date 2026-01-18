हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Weekly Love Rashifal 2026: कर्क राशि का प्रेम सप्ताह, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, रिश्तों में आएगी गहराई

Kark Weekly Love Rashifal 2026: कर्क राशि का प्रेम सप्ताह, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, रिश्तों में आएगी गहराई

Kark Weekly Love Horoscope 19-25 January 2026: जनवरी का यह नया सप्ताह कर्क राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 19-25 जनवरी तक कर्क साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 18 Jan 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

Weekly Love Horoscope January 19 to 25 2026: जनवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई अहम संकेत लेकर आ रहा है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता, पुराने मतभेदों के समाधान और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत दे रही है.

यह सप्ताह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या जिनके जीवन में हाल ही में कोई नया व्यक्ति आया है. यह साप्ताहिक लव राशिफल आपको बताएगा कि आने वाले सात दिन आपके प्रेम जीवन, रिलेशनशिप, शादीशुदा जीवन और भावनात्मक फैसलों के लिए कितने अनुकूल हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके प्यार के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो आगे पढ़ें अपना पूरा लव राशिफल.

कर्क राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer Saptahik Rashifal)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिहाज से भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान आप अपने रिश्तों को लेकर अधिक संवेदनशील रहेंगे और पार्टनर से भावनात्मक सहयोग व समझ की अपेक्षा करेंगे. यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझने और खुलकर साझा करने का अवसर मिलेगा. इससे रिश्ते में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा.

विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी लगाव और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. वहीं अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने रिश्ते या बीती यादों का दोबारा जिक्र हो सकता है, जिससे भावनाएं फिर से जागृत होंगी. ऐसे में किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना जरूरी होगा.

इस सप्ताह भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सप्ताह के अंत तक मानसिक शांति का अनुभव होगा और प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा.

  • शुभ नंबर- 2
  • शुभ रंग- सफेद
  • उपाय- सोमवार को शिव जी को दूध अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 18 Jan 2026 08:45 PM (IST)
Kark Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Cancer Weekly Love Horoscope 2026
