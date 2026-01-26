हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Weekly Horoscope 2026: कर्क सप्ताहिक राशिफल, सावधानी और संयम से सप्ताह बनेगा शुभ

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क सप्ताहिक राशिफल, सावधानी और संयम से सप्ताह बनेगा शुभ

Kark Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कर्क राशि के लिए 26 जनवरी -1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Kark Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कर्क राशि के लिए वीक की शुरुआत मिश्रित परिणाम लेकर आएगी. लंबी दूरी की यात्रा और वित्तीय निर्णयों में सतर्कता आवश्यक है. स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों पर ध्यान दें, जल्दबाजी और जोखिम भरे निवेश से बचें. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर- किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एनिमी की छोटी-मोटी बातों को तूल देने की बजाय अपने वर्क पर फोकस करना उचित रहेगा. कार्यों में मनचाही सफलता तथा भाई-बहनों न मिल पाने के कारण आपका मन दुखी और निराश रह सकता है.

लव लाइफ- आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर के इमोशन की अनदेखी करने से बचना चाहिए. अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको कई अवसर मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन- पारिवारिक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी. विवाहित लोगों का ससुराल पक्ष विशेष सहयोग और समर्थन की प्राप्ति संभव है. भाई-बहनों न मिल पाने के कारण आपका मन दुखी और निराश रह सकता है.

कारोबार- आय की प्राप्ति में अवरोध और खर्च की अधिकता के चलते आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन जोखिम भरे निवेश से बचें और धन का लेन-देन करते समय पूरी सावधानी बरतें. मिड वीक प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

सेहत- आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी पुराने रोग के उभरने के कारण शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं अन्यथा चोट-चपेट लगने की आशंका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 06:45 AM (IST)
Cancer Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
टॉप रील्स
