Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क सप्ताहिक राशिफल, सावधानी और संयम से सप्ताह बनेगा शुभ
Kark Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कर्क राशि के लिए 26 जनवरी -1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कर्क राशि के लिए वीक की शुरुआत मिश्रित परिणाम लेकर आएगी. लंबी दूरी की यात्रा और वित्तीय निर्णयों में सतर्कता आवश्यक है. स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों पर ध्यान दें, जल्दबाजी और जोखिम भरे निवेश से बचें. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर- किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एनिमी की छोटी-मोटी बातों को तूल देने की बजाय अपने वर्क पर फोकस करना उचित रहेगा. कार्यों में मनचाही सफलता तथा भाई-बहनों न मिल पाने के कारण आपका मन दुखी और निराश रह सकता है.
लव लाइफ- आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर के इमोशन की अनदेखी करने से बचना चाहिए. अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको कई अवसर मिलेंगे.
पारिवारिक जीवन- पारिवारिक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी. विवाहित लोगों का ससुराल पक्ष विशेष सहयोग और समर्थन की प्राप्ति संभव है. भाई-बहनों न मिल पाने के कारण आपका मन दुखी और निराश रह सकता है.
कारोबार- आय की प्राप्ति में अवरोध और खर्च की अधिकता के चलते आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन जोखिम भरे निवेश से बचें और धन का लेन-देन करते समय पूरी सावधानी बरतें. मिड वीक प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
सेहत- आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी पुराने रोग के उभरने के कारण शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं अन्यथा चोट-चपेट लगने की आशंका है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL