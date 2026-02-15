एक्सप्लोरर
Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि को नौकरी में मिलेगी गुड न्यूज, गुस्से पर काबू ही बचाएगा टूटते रिश्ते
Kark Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: कर्क राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग किसी भी काम में लापरवाही या आलस्य करने से बचना होगा अन्यथा पास आई सफलता आपसे छिटक कर दूर जा सकती है. ऑफिस में अपने टाइम एंड जर्नी का सदुपयोग करते हुए अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास करें.
- खुद को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखेंगे. किस पर भरोसा करें किस पर नहीं ये समझना मुश्किल होगा.
- यदि आप लंबे समय से जॉब के लिए भटक रहे थे और आपको कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसे हाथ से बिल्कुल न जाने दें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.
- मिड वीक सडनली कुछ बड़े एक्सपेंडिचर आपके सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है.
- बिजनेसमैन को मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा.
- स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है हालांकि मिड वीक उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है.
- वर्किंग वुमन को वर्कप्लेस एंड होम के मध्य कोआर्डिनेशन बिठाने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं.
- हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है. प्रेम संबंध की दृष्टि से नार्मल बना रहेगा.
- कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मददगार बनेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
- क्रोध में निकली कोई बात लंबे समय से चले आ रहे आत्मीय रिश्तों में दरार डालने का काम कर सकती है.
Property Purchase Muhurat 2026: फरवरी में फ्लैट, जमीन, प्रॉपर्टी खरीदने के शुभ मुहूर्त कब-कब हैं, देखें पूरी लिस्ट
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऐस्ट्रो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
टेलीविजन
कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
इंडिया
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL