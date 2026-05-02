हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कर्क राशि के लिए गोल्डन वीक, बुद्धि और भाग्य का रहेगा संगम

Kark Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कर्क राशि के लिए गोल्डन वीक, बुद्धि और भाग्य का रहेगा संगम

Kark Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: कर्क राशि के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग बौद्धिक और आर्थिक उन्नति लेकर आया है. व्यापारिक विस्तार के लिए आप जो भी योजना बनाएंगे वह सफल होगी और नए बिजनेस के लिए बुधवार का दिन सर्वोत्तम रहेगा. इस समय आपकी दूरदर्शिता और समझदारी आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी, जिससे आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर पाएंगे. निवेश से जुड़े मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और रुके हुए कामों में तेजी आएगी. आपके द्वारा लिए गए फैसले लंबे समय तक लाभ देने वाले साबित होंगे.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में आपकी एनालिटिकल स्किल्स की सराहना होगी, बॉस आपको किसी गुप्त और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का प्रमुख बना सकते हैं. नए जॉइन करने वाले एम्प्लॉई के लिए ऑफिस का माहौल बहुत सहयोगात्मक रहेगा. इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्य के प्रति समर्पण आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा, जिससे टीमवर्क में मजबूती आएगी और प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. जो लोग करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल संकेत लेकर आ सकता है.

कला और शिक्षा राशिफल:  जनरल स्टूडेंट्स के लिए विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता और मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी. छात्र अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे और कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. वहीं, कलाकारों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर लेकर आएगा, जिससे उन्हें पहचान और सम्मान दोनों मिल सकते हैं.

सेहत और पारिवारिक जीवन राशिफल: सेहत के मामले में आप खुद को बहुत संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लव पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या सुखद यात्रा पर जाने के योग हैं और संतान का आज्ञाकारी होना आपको सुकून देगा. आपकी दिनचर्या संतुलित रहेगी और आप मानसिक रूप से भी सकारात्मक बने रहेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा और घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा.

इस सप्ताह आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपको आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और धन से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए प्रगति, संतुलन और सफलता से भरा रहेगा, जहां हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: Mithun Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मिथुन राशि रहें अलर्ट, करियर में दबाव और रिश्तों में तनाव के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 May 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026 Cancer Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kark Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कर्क राशि के लिए गोल्डन वीक, बुद्धि और भाग्य का रहेगा संगम
Kark Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कर्क राशि के लिए गोल्डन वीक, बुद्धि और भाग्य का रहेगा संगम
ऐस्ट्रो
Mithun Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मिथुन राशि रहें अलर्ट, करियर में दबाव और रिश्तों में तनाव के संकेत
Mithun Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मिथुन राशि रहें अलर्ट, करियर में दबाव और रिश्तों में तनाव के संकेत
ऐस्ट्रो
Vrishabh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृषभ राशि का बढ़ेगा बिजनेस में वर्चस्व, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Vrishabh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृषभ राशि का बढ़ेगा बिजनेस में वर्चस्व, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
ऐस्ट्रो
Mesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल
Mesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
मध्य प्रदेश
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
टेलीविजन
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
इंडिया
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
Home Tips
Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में जग गई है गंदगी की मोटी परत, बिना मेहनत के झट से ऐसे होगी साफ 
पानी की टंकी में जग गई है गंदगी की मोटी परत, बिना मेहनत के झट से ऐसे होगी साफ 
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget