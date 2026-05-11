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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: विवाद होंगे खत्म, कर्क राशि को बिजनेस और परिवार से मिलेगी खुशखबरी

Kark Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: विवाद होंगे खत्म, कर्क राशि को बिजनेस और परिवार से मिलेगी खुशखबरी

Kark Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: कर्क राशि के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:15 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग भावनाओं, पारिवारिक सुख और व्यापारिक सूझबूझ का सुंदर संयोग है. इस सप्ताह आपके निर्णय भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं. मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. डेयरी प्रोडक्ट्स, वाटर प्यूरीफायर और होम एप्लायंसेज के बिजनेस में शानदार बढ़त मिलेगी, पर होटल बिजनेस चलाने वालों को स्टाफ मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देना होगा. कर्मचारियों की लापरवाही या आपसी विवाद व्यापार की गति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हर छोटी गतिविधि पर नजर बनाए रखें. पुराने ग्राहकों से लाभ और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग भी बन रहे हैं.

विदेश में कार्यरत लोग, जो शिपिंग, मरीन या एक्सपोर्ट फील्ड में हैं, उन्हें जून में बड़े विदेशी क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिल सकते हैं. विदेश से जुड़ी योजनाएं इस सप्ताह गति पकड़ेंगी और करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

संतान के भविष्य और उनकी शादी-ब्याह को लेकर इस हफ्ते आप किसी बड़े फाइनेंशियल प्लान या बीमा में निवेश करेंगे. परिवार के बड़े सदस्य आपकी योजनाओं की सराहना करेंगे. बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर सकारात्मक चर्चा घर के माहौल को उत्साहित बनाए रखेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप मिलकर घर के नवीनीकरण की योजना बनाएंगे. घर की साज-सज्जा या नई सुविधाओं पर खर्च होने की संभावना भी बन रही है.

प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे पुराने विवादों में कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा. यदि आप नई संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है. संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए 13 और 15 मई की तिथियां आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होंगी. किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें.

छुट्टियों के लिए आप किसी ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहाँ प्राकृतिक शांति हो और परिवार के साथ बिताने के लिए निजी समय मिल सके. पहाड़ी इलाकों या किसी शांत रिसॉर्ट की यात्रा आपके मानसिक तनाव को काफी कम कर सकती है. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और दस्तावेजों की सुरक्षा का विशेष प्रबंध रखें. छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है.

कलाकारों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए जून में कोई अंतरराष्ट्रीय मंच या बड़ी प्रदर्शनी मिल सकती है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी पहचान मजबूत होगी. रचनात्मक कार्यों में आपकी सराहना होने के योग हैं.

सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें, खासकर जून की गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभी से तैयारी रखें. पानी, जूस और नारियल पानी का सेवन बढ़ाएं तथा धूप में अधिक समय बिताने से बचें. योग और मेडिटेशन आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह परिवार, प्रॉपर्टी और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने वाला साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Kark Rashifal 2026
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