Kark Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 जनवरी का समय कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Rashifal)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला रह सकता है. आप अपनी सुख-सुविधाओं और आवश्यकताओं पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. करियर और कारोबार की दृष्टि से समय सामान्य से अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाज़ी करने से बचें. सोच-समझकर उठाया गया कदम ही भविष्य में लाभ देगा.

व्यापारिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, परंतु बढ़ते खर्च के कारण आर्थिक संतुलन कुछ बिगड़ सकता है. यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. धैर्य बनाए रखें, समय आने पर स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में चुनौतियां या अतिरिक्त जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. कार्यभार बढ़ने से तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए समय प्रबंधन और सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखना जरूरी रहेगा.

प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी से काम लें. लव पार्टनर की भावनाओं और निजता का सम्मान करें, अन्यथा छोटी-छोटी बातों से गलतफहमी पैदा हो सकती है. परिवार के साथ संवाद बनाए रखने से मानसिक शांति बनी रहेगी.

कर्क राशि क लिए उपाय- मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए नियमित रूप से शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए उपलब्धियों वाला सप्ताह, किस्मत देगी जोरदार साथ