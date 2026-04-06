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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: कर्क राशि के लिए चेतावनी भरा सप्ताह! जमीन-जायदाद का विवाद बढ़ा सकता है परेशानी

Kark Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: कर्क राशि के लिए चेतावनी भरा सप्ताह! जमीन-जायदाद का विवाद बढ़ा सकता है परेशानी

Kark Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): कर्क राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

  • कर्क राशि वालों को अप्रैल माह के पहले सप्ताह की शुरुआत में घर-परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ी चिंता और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खासकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें. परिवार के बड़े-बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
  • भूमि-भवन से जुड़ा विवाद आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकता है. यदि पहले से किसी जमीन या संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह वह थोड़ा और उलझ सकता है. बेहतर होगा कि ऐसे विवादों को कोर्ट में ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाया जाए. शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करें. पैतृक संपत्ति प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं. परिवार से जुड़ी संपत्ति के मामलों में कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है.
  • बनते कार्यों में अचानक कोई रुकावट आने से आप दुखी महसूस करेंगे. जिन कार्यों को आप आसानी से पूरा होते देख रहे थे, उनमें अचानक रुकावट आने से निराशा हो सकती है. हालांकि यह समय धैर्य बनाए रखने का है. ऐसे समय में आप भ्रम की स्थिति में कोई भी बड़ा फैसला न लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है।. बेहतर होगा कि आप थोड़ा समय लेकर सोच-समझकर ही कोई कदम उठाएं.
  • रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार थोड़ा और बढ़ सकता है. जो लोग नई नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं. उन्हें अभी थोड़ा और धैर्य रखना पड़ सकता है. हालांकि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे. समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी और आपको मनचाहा अवसर मिल सकता है. इस दौरान अपने कौशल को और बेहतर बनाने का प्रयास करना लाभदायक रहेगा.
  • सप्ताह के दूसरे भाग में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. इस दौरान आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशान रह सकते हैं. बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार या अन्य छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त आराम करना और समय पर भोजन करना भी आपके लिए जरूरी रहेगा.
  • हालांकि नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय कुछ राहत भरा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में पहले से चली आ रही कठिनाइयां कम होंगी. वरिष्ठजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके काम की सराहना भी हो सकती है और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी धीरे-धीरे सफलता मिलने के संकेत मिल सकते हैं.
  • लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं और मजबूरियों को नजरअंदाज न करें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपसी समझ और विश्वास बहुत जरूरी है. अपने साथी के साथ समय बिताने और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें. इससे आपके रिश्ते और मजबूत बनेंगे. जीवनसाथी की सेहत को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं. ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उचित देखभाल व उपचार कराएं. कुल मिलाकर यह सप्ताह कुछ चुनौतियों के साथ धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

ये भी पढ़ें: Mithun Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मिथुन वालें रहें अलर्ट! गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ा सकती है परेशानी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Rashi Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी?

अप्रैल माह के पहले सप्ताह में कर्क राशि वालों को घर-परिवार से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों को लेकर चिंता और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।

भूमि-भवन से जुड़े विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है?

भूमि-भवन से जुड़े विवादों को कोर्ट में ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना बेहतर होगा। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि पैतृक संपत्ति प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं।

कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र की कठिनाइयां कम होंगी, वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा और काम की सराहना हो सकती है।

कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान कब रखना होगा?

सप्ताह के दूसरे भाग में कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशानी हो सकती है।

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