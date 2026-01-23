हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल, शुभचिंतक की मदद लगाएगी नैया पार

Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): कर्क राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Jan 2026 04:36 PM (IST)
मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क-वितर्क करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी.

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क-वितर्क करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल में फंसने की बजाय आपको अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर करने की कोशिश करना चाहिए. इस सप्ताह अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की कोशिश न करें अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है.

कर्क राशि के जातक यदि बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस सप्ताह उसे लेकर मन थोड़ा अधिक  परेशान रह सकता है. राहत की बात यह है कि उसका समाधान खोजने में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे. सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है.

यात्रा के दौरान सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें. इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक होता है. इसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योग करने के लिए समय अवश्य निकालें. यदि इष्टमित्रों अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है तो गलतफहमियों को दूर करने प्रयास करें तथा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एकदूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करें.

उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 04:36 PM (IST)
