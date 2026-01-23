Kark Weekly Horoscope 2026 (25 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क-वितर्क करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल में फंसने की बजाय आपको अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर करने की कोशिश करना चाहिए. इस सप्ताह अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की कोशिश न करें अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है.

कर्क राशि के जातक यदि बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस सप्ताह उसे लेकर मन थोड़ा अधिक परेशान रह सकता है. राहत की बात यह है कि उसका समाधान खोजने में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे. सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है.

यात्रा के दौरान सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें. इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक होता है. इसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योग करने के लिए समय अवश्य निकालें. यदि इष्टमित्रों अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है तो गलतफहमियों को दूर करने प्रयास करें तथा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एकदूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करें.

उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

