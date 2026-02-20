Kark Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 February): फरवरी 2026 महीने का चौथा सप्ताह 22 से 28 फरवरी का समय कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Rashifal)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में अचानक से आने वाली अड़चनों के कारण मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. इस आपको हर किसी के सामने अपनी समस्याओं को जाहिर करने के बजाय खुद उसका समाधान खोजने का प्रयास करना उचित रहेगा, अन्यथा लोग मदद करने के बजाए उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

कर्क राशि वाले इस सप्ताह परिश्रम से पीछे न हटें और न ही किसी कार्य को अधूरा छोड़ें. सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. इस दौरान जहां आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं तो वहीं किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है. पूरे सप्ताह वाणी पर संयम रखना आपके लिए उचित रहेगा. भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें और बड़ों की सलाह की अनदेखी न करें.

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचना चाहिए. इसलिए वाणी-व्यवहार में संयम रखें. आर्थिक मामलों को सप्ताह के उत्तरार्ध की बजाय पूर्वार्ध में हल करना उचित रहेगा. प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार के दिखावे से बचें और कोई भी ऐसा वादा न करें, जिसे पूरा करने में आपको परेशानी महसूस हो. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें.

कर्क राशि के लिए उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें.

