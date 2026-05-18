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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: कर्क राशि पर बरसेगी शिव कृपा! हर काम में मिलेगा भाग्य का साथ

Kark Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: कर्क राशि पर बरसेगी शिव कृपा! हर काम में मिलेगा भाग्य का साथ

Kark Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): कर्क राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 18-24 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 May 2026 05:45 AM (IST)
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Kark Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May  2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर सामान्य लेकिन सुखद परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा, जिससे आपके कई कार्य आसानी से पूरे होंगे. लंबे समय से जिन कामों को लेकर आप चिंतित थे, उनमें धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं. मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के बल पर कठिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. यदि किसी कार्य में अड़चनें आ रही थीं तो इस सप्ताह उनका समाधान निकल सकता है. आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आप हर काम को पूरे उत्साह और लगन के साथ करने का प्रयास करेंगे.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा मेहनत भरा रह सकता है. मनचाहा लाभ पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. कुछ कामों में देरी होने से मन थोड़ा परेशान भी हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है. सप्ताह के उत्तरार्ध तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. यदि आप किसी नए कारोबार की योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है.

भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए भी यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. यदि आप जमीन, मकान या वाहन खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं तो सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है. इस दौरान किए गए सौदे भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह काफी सकारात्मक रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. बॉस की कृपा से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं. ऑफिस में चल रही परेशानियां और उलझनें धीरे-धीरे समाप्त होंगी. आपकी कार्यशैली और व्यवहार के कारण सहकर्मी भी आपसे प्रभावित रहेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

इस सप्ताह किसी बुजुर्ग व्यक्ति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा और घर के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और एक-दूसरे के प्रति आकर्षण पहले से अधिक मजबूत होगा. लव पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. यदि आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है.

विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. बच्चों की सफलता या प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. पुरानी बीमारियों में राहत महसूस होगी और मानसिक तनाव भी कम रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करें और श्रद्धा भाव से रुद्राष्टकं का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 May 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Rashi Astrology 2026 Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Cancer Horoscope 2026
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