हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: करियर में मिलेंगे नए अवसर, परिवार और प्रेम जीवन में बढ़ेगी खुशियां

Kark Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: करियर में मिलेंगे नए अवसर, परिवार और प्रेम जीवन में बढ़ेगी खुशियां

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह कर्क राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कर्क राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावट महसूस हो रही थी, उनमें अब गति आने की संभावना है. आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का असर कार्यक्षेत्र से लेकर पारिवारिक जीवन तक देखने को मिलेगा. यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी प्रेम और विश्वास मजबूत होगा. यदि परिवार में किसी बात को लेकर पहले मतभेद थे, तो उन्हें सुलझाने का यह अच्छा समय है. बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. किसी शुभ आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेंगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. नए अवसर मिलेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित हो सकते हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में सप्ताह लाभदायक दिखाई देता है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और पहले किए गए प्रयासों का फल मिलने की संभावना है. हालांकि, अतिरिक्त आय मिलने पर भी अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा. बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य में सुधार होगा, विशेषकर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. लंबे समय से चल रहा तनाव कम हो सकता है और आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को और बेहतर बनाएगा. पर्याप्त नींद लेने और समय पर भोजन करने की आदत भी फायदेमंद रहेगी.

यात्रा योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेंगे. यह यात्रा काम, परिवार या धार्मिक उद्देश्य से हो सकती है और इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और आप अपने साथी के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे. अविवाहित जातकों के लिए भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके प्रयासों की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी.

उपाय : प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Astrology: शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार को करें ये काम, मिल सकती है सफलता और सुख-समृद्धि
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kark Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: करियर में मिलेंगे नए अवसर, परिवार और प्रेम जीवन में बढ़ेगी खुशियां
Kark Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: करियर में मिलेंगे नए अवसर, परिवार और प्रेम जीवन में बढ़ेगी खुशियां
ऐस्ट्रो
Mithun Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: नए अवसर देंगे दस्तक, लेकिन मिथुन वाले सोच-समझकर उठाएं कदम
Mithun Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: नए अवसर देंगे दस्तक, लेकिन मिथुन वाले सोच-समझकर उठाएं कदम
धर्म
Matra Pitr Pooja: मातृ-पितृ पूजा: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सचमुच बदल सकता है आपकी जिंदगी?
मातृ-पितृ पूजा: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सचमुच बदल सकता है आपकी जिंदगी?
ऐस्ट्रो
Vrishabh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: वृषभ को धन लाभ के योग, लेकिन खर्चों पर रखें संतुलन
Vrishabh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: वृषभ को धन लाभ के योग, लेकिन खर्चों पर रखें संतुलन
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget