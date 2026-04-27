Kark Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है क्योंकि पैसों के लेन-देन में छोटी सी चूक बड़े 'लॉस' में बदल सकती है. इस दौरान किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और हर आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें, ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति न बने. एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में विस्तार की योजना बनेगी और बिजनेस वुमन को विदेशी स्रोतों से फंड मिलने की संभावना है जो वार टैरिफ के नुकसान को कम करने में मददगार होगी. सही प्लानिंग और रणनीति के साथ आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

करियर साप्ताहिक राशिफल

कामकाजी महिलाओं और जॉब कर रहे लोगों को इस महीने जॉब स्विच करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे और जॉइनिंग के समय आपको अपनी शर्तों पर काम करने का मौका मिलेगा. यह समय आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां बेहतर सैलरी और सुविधाएं मिल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी और नई जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगी.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में संतान की जिद के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन प्रेम संबंधों में गहराई बनी रहेगी. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी, जिससे आप हर स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति भी मिलेगी और आपसी संबंध मजबूत होंगे.

कला और खेल साप्ताहिक राशिफल

कलाकारों और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपनी पुरानी परफॉरमेंस का बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी. यह समय अपने टैलेंट को पहचान दिलाने और नई उपलब्धियां हासिल करने का है, जिससे समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

सेहत के मामले में मई की शुरुआत में मौसमी बुखार और पेट की खराबी हो सकती है, इसलिए समुद्री तटों या जल स्रोतों वाली यात्राओं में सावधानी बरतें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और साफ-सफाई का पालन करें, ताकि आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकें.