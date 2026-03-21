हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कर्क राशि वाले अपने डिजिटल आइडिया से लाएंगे क्रांति!

Kark Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कर्क राशि वाले अपने डिजिटल आइडिया से लाएंगे क्रांति!

Kark Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: कर्क राशि (Cancer) के लिए 21 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत
सप्ताह की शुरुआत में डिजिटल दुनिया में क्रांति लाने और नए इनोवेशन करने का रहेगा जिसमें आपकी मौलिक सोच आपको सबसे अलग बनाएगी. इस समय आप अपने विचारों और रचनात्मकता के दम पर ऐसे काम कर सकते हैं जो लोगों को चौंका दें. आपके आइडिया न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके साथ काम करने वालों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं. यह समय नए प्रयोग करने और अपनी क्षमता को साबित करने का है.

व्यापार और बिजनेस
बिजनेस मैन और वुमन के लिए व्यापार में एआई या नई तकनीकी का इस्तेमाल करना जैकपॉट साबित होगा जिससे आपका काम आसान और मुनाफा दोगुना हो जाएगा. जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास उपलब्धियां लेकर आ सकता है. नई रणनीति और आधुनिक तकनीक अपनाने से आपके व्यापार को नई दिशा मिलेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र
सरकारी कर्मचारियों को उनकी पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए सराहा जाएगा और प्राइवेट एम्प्लोयी को ऑफिस में 'आउट ऑफ द बॉक्स' आइडिया देने के लिए मैनेजमेंट से विशेष प्रशंसा प्राप्त होगी. आपकी मेहनत और रचनात्मक सोच आपको ऑफिस में अलग पहचान दिलाएगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

धन और आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति मिली-जुली रहेगी जिसमें आय के नए स्रोत तो बनेंगे लेकिन साथ ही अनचाहे खर्चे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे इसलिए बजट बनाकर चलें. यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और सही योजना बनाएंगे तो आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रह सकती है. कुछ लोगों को नए प्रोजेक्ट या पार्ट-टाइम काम से अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सकते हैं.

मिड-वीक में बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अचानक किसी लॉन्ग जर्नी या ट्रिप की प्लानिंग बन सकती है जो आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देगी. यह यात्रा आपके लिए मानसिक ताजगी और नई सोच लेकर आएगी. दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको खुशी और सुकून देगा.

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए अपनी छिपी हुई प्रतिभा को सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया के सामने लाने का यह सर्वश्रेष्ठ समय है. यदि आप अपने काम को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो लोगों की सराहना और पहचान दोनों मिल सकती है.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन
लव लाइफ नॉर्मल रहेगी बस पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस को तूल न दें और मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. यदि आप रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखेंगे तो संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

सेहत और सावधानी
सेहत के मामले में नसों, एड़ियों और नींद की समस्या का विशेष ध्यान रखें और मेडिटेशन जरूर करें. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगी. यदि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखेंगे तो पूरे सप्ताह ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें: Mithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Kark Weekly Horoscope Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Singh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: सिंह राशि वाले परफेक्शन और स्मार्ट रणनीति से बढ़ाएंगे मुनाफा
Singh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: सिंह राशि वाले परफेक्शन और स्मार्ट रणनीति से बढ़ाएंगे मुनाफा
ऐस्ट्रो
Kark Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कर्क राशि वाले अपने डिजिटल आइडिया से लाएंगे क्रांति!
Kark Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कर्क राशि वाले अपने डिजिटल आइडिया से लाएंगे क्रांति!
ऐस्ट्रो
Mithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम
Mithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम
ऐस्ट्रो
Vrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल
Vrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
विश्व
US Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल
'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाक में क्यों पड़ी फूट?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Farthest Satellite: अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget