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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मानसिक शांति और धनलाभ के साथ कर्क राशि के लिए मिलाजुला रहेगा सप्ताह

Kark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मानसिक शांति और धनलाभ के साथ कर्क राशि के लिए मिलाजुला रहेगा सप्ताह

Kark Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: कर्क राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 08:57 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • सप्ताह की शुरुआत में मानसिक संतोष और आर्थिक लाभ का मिश्रण लेकर आएगा. व्यापारिक विस्तार के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी और बिजनेस वुमन को किसी महिला संगठन या सरकारी संस्था से सहयोग मिल सकता है. विदेश बिजनेस में आने वाली टैरिफ की रुकावटें अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी जिससे लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा. इस दौरान आपको पुराने निवेश से भी फायदा मिल सकता है और नए अवसरों की पहचान करने में आपकी समझदारी काम आएगी. व्यापार में स्थिरता के साथ-साथ धीरे-धीरे वृद्धि भी देखने को मिलेगी.
  • नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है और बेरोजगारों को उनकी प्रतिभा के अनुसार उचित मंच मिलेगा. वहीं वर्किंग वुमन को ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जिससे उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी. आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स का विश्वास आप पर और मजबूत होगा. नई जिम्मेदारियां मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में आगे बढ़ने के रास्ते साफ होंगे.
  • पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा और घर में शांति का माहौल आपको मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा और आपको गर्व की अनुभूति होगी.
  • विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए और कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला दिखाने का मौका मिल सकता है. खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह नई ऊंचाइयों को छूने वाला होगा. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल रहे हैं, बस निरंतर प्रयास बनाए रखना जरूरी होगा. कला और खेल के क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
  • सेहत में काफी सुधार महसूस करेंगे और छोटी-मोटी यात्राएं आपके मन को शांति देंगी. मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी अपने खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य बेहतर बना रहे. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.
  • वहीं नई पीढ़ी के युवाओं को समाज सेवा के कार्यों में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और राजनीति से जुड़े लोगों को किसी बड़े जनसमूह को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मानसिक शांति, आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा का संतुलित समय लेकर आने वाला है.

ये भी पढ़ें: Mithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मिथुन वाले दिखाएंगे दिमाग का दम, करियर में छलांग और खुशियों की बौछार
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 08:57 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मानसिक संतोष और आर्थिक लाभ का मिश्रण लेकर आएगा। व्यापार में स्थिरता के साथ-साथ धीरे-धीरे वृद्धि भी देखने को मिलेगी।

कर्क राशि वालों के करियर के लिए यह सप्ताह कैसा है?

नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है और बेरोजगारों को उनकी प्रतिभा के अनुसार उचित मंच मिलेगा। वर्किंग वुमन को ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचकर काम पर ध्यान देना चाहिए।

कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या स्थिति रहेगी?

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा और घर में शांति का माहौल आपको मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखेगा। जीवनसाथी का सहयोग और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा।

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला दिखाने का मौका मिल सकता है।

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के संबंध में क्या सुझाव हैं?

सेहत में काफी सुधार महसूस करेंगे और छोटी-मोटी यात्राएं मन को शांति देंगी। फिर भी अपने खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी है।

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