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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: कर्क राशि के लिए 1 और 4 जून बन सकता है लकी डे, इस सप्ताह बिजनेस में बड़ा फायदा

Kark Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: कर्क राशि के लिए 1 और 4 जून बन सकता है लकी डे, इस सप्ताह बिजनेस में बड़ा फायदा

Kark Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: कर्क राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 05:45 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: कर्क राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 2026)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में व्यापार और आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. विशेष रूप से स्टॉक मार्केट, सट्टा या किसी नई जगह बड़े निवेश की योजना बना रहे लोगों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह है.

हालांकि खाने-पीने की वस्तुओं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, डेयरी उत्पाद या कोल्ड स्टोरेज से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. ग्राहकों की संख्या बढ़ने और बाजार में मांग बढ़ने से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. यदि आप किसी नई डील, समझौते या व्यापारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं, तो 1 जून और 4 जून का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग आपको महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करेगा. लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट या कार्य सहकर्मियों के सहयोग से पूरा हो सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

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पारिवारिक जीवन में खुशियों और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. यदि परिवार में किसी बात को लेकर लंबे समय से मनमुटाव या तनाव चल रहा था, तो इस सप्ताह उसके समाप्त होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में प्राप्त होगा.

प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. संतान पक्ष से कोई बड़ी उपलब्धि या खुशखबरी मिलने की संभावना है. बच्चों की सफलता से न केवल परिवार में खुशी का माहौल बनेगा बल्कि समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला रहेगा. विशेष रूप से मेडिकल, साइंस और तकनीकी क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी पुरानी मेहनत का मनचाहा परिणाम मिल सकता है. परीक्षा, इंटरव्यू या किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने के संकेत हैं.

कला, संगीत, अभिनय या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर या महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो उनके करियर को नई दिशा देगा. वहीं खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. किसी भी प्रकार की चोट से बचने के लिए वार्म-अप और फिटनेस पर विशेष ध्यान दें.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को छाती में जकड़न, एलर्जी, सर्द-गर्म के प्रभाव या पेट दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. ठंडी चीजों का अधिक सेवन करने से बचें और संतुलित खानपान अपनाएं. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन बाहर का भोजन करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Cancer Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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