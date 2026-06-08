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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKark Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: प्रमोशन के बन रहे योग, मिल सकता है नया जॉब ऑफर, लेकिन इस मामले में रहें सतर्क

Kark Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: प्रमोशन के बन रहे योग, मिल सकता है नया जॉब ऑफर, लेकिन इस मामले में रहें सतर्क

Kark Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: कर्क राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 09:27 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: कर्क राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Career Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग बैंक से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन या चेक क्लीयरिंग के कामों में सावधानी रखें, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं. किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. सरकारी अधिकारियों से बहस करने से बचें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है. धैर्य और संयम के साथ काम लेने से लाभ मिलेगा. व्यापार में साझेदारी के फैसलों को खुद लें, किसी तीसरे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी समझ और अनुभव का उपयोग करना बेहतर रहेगा.

पारिवारिक बिजनेस में भाइयों के बीच चल रहा पुराना विवाद सरकारी हस्तक्षेप या कानूनी कागजात के जरिए सुलझ जाएगा. इससे व्यापारिक माहौल बेहतर होगा और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. विदेशी कंपनियों या देश से बाहर व्यापार फैलाने के प्रयास सफल होंगे. नए संपर्क और अवसर भविष्य में आर्थिक लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं.

नौकरी और करियर- सडनली किसी ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है, जो आपकी प्रोफाइल को मजबूत करेगा. यह यात्रा आपके अनुभव और पेशेवर पहचान को बढ़ाने में सहायक होगी. वर्कप्लेस पर आपके काम की तारीफ होगी, जिससे प्रमोशन के चांस मजबूत होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. जो लोग अपने शहर या देश से दूर जॉब कर रहे हैं, उन्हें नई नौकरी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सप्ताह कई नए अवसर लेकर आ सकता है.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन- प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, लव पार्टनर के साथ विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. संतान सुख उत्तम रहेगा, उनके करियर को लेकर कोई बड़ी चिंता दूर होगी. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. भाई-बहनों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार आएगा और आपसी सहयोग भी बढ़ेगा.

शिक्षा, कला और खेल- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह सफलता लेकर आ सकता है, कोई शुभ समाचार मिलेगा. मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. कलाकार और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन कड़ा रहेगा. निरंतर अभ्यास और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगा. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने से विशेष लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा- मौसम के बदलने से सर्दी-खांसी या वायरल फीवर हो सकता है. खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही न करें. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उपाय अपनाना लाभदायक रहेगा. धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं, जो मानसिक शांति देगी. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है और मन को सुकून मिलेगा. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अवश्य बरतें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Cancer Horoscope 2026
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