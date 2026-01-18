हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Weekly Love Rashifal 2026: कन्या राशि प्रेम राशिफल, धीरे-धीरे बढ़ेगा आकर्षण, रिश्ते होंगे मजबूत

Kanya Weekly Love Horoscope 19-25 January 2026: जनवरी का नया सप्ताह कन्या राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 19-25 जनवरी तक कन्या साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Jan 2026 09:15 PM (IST)
Weekly Love Horoscope January 19 to 25 2026: जनवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई अहम संकेत लेकर आ रहा है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता, पुराने मतभेदों के समाधान और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत दे रही है.

यह सप्ताह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या जिनके जीवन में हाल ही में कोई नया व्यक्ति आया है. यह साप्ताहिक लव राशिफल आपको बताएगा कि आने वाले सात दिन आपके प्रेम जीवन, रिलेशनशिप, शादीशुदा जीवन और भावनात्मक फैसलों के लिए कितने अनुकूल हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके प्यार के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो आगे पढ़ें अपना पूरा लव राशिफल.

कन्या राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Virgo Saptahik Rashifal)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता, समझ और परिपक्वता लेकर आएगा. इस दौरान आप अपने रिश्ते को लेकर अधिक गंभीर और व्यावहारिक नजर आएंगे. पार्टनर के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या रिश्ते की दिशा को लेकर अहम बातचीत हो सकती है, जो लंबे समय में आपके संबंध को मजबूत बनाएगी.

जो लोग दांपत्य जीवन में हैं, उनके लिए यह सप्ताह आपसी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझने और निभाने का अवसर देगा. जीवनसाथी के साथ सहयोग और तालमेल बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल संतुलित और सकारात्मक बना रहेगा. अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति के प्रति धीरे-धीरे आकर्षण महसूस हो सकता है. यह आकर्षण अचानक नहीं बल्कि समझ और भरोसे के साथ आगे बढ़ेगा.

इस सप्ताह अपनी भावनाओं को मन में दबाने के बजाय शब्दों में व्यक्त करना बेहद जरूरी रहेगा. खुलकर बात करने से गलतफहमियों से बचा जा सकेगा. साथ ही छोटी-छोटी बातों पर आलोचना या ज्यादा अपेक्षाएं रखने से बचें, वरना रिश्ते में दूरी आ सकती है. सप्ताह के अंत तक प्रेम संबंधों में भरोसा, स्थिरता और मजबूती का एहसास होगा.

  • शुभ नंबर- 4
  • शुभ रंग- नीला
  • उपाय- बुधवार को हरी दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 18 Jan 2026 09:15 PM (IST)
Kanya Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Virgo Weekly Love Horoscope 2026
