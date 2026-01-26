Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि सप्ताहफल, ग्रहों की चाल से जानें करियर,सेहत और प्रेम की दिशा
Kanya Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कन्या राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या वीकली राशिफल.
Kanya Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कन्या राशि के लिए यह नया सप्ताह मिश्रित रहेगा. सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है, वाहन संभालें और अपने सामान की देखभाल करें. धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. अचानक बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है. परिवार या रिश्तेदारों से समय पर सहयोग न मिल सकता है, लेकिन बुद्धि और विवेक से चुनौतियां पार होंगी. कार्यक्षेत्र में समय शुभ है और प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. कन्या राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
सेहत- वीक स्टार्टिंग प्रॉब्लम भरा रहेगा. सेहत का ध्यान रखें, चोट-चपेट आदि का भय बना रहेगा. ऐसे में वाहन सावधानी से चलाएं और अपनी चीजों की पूरी देखभाल करें.
यात्रा- कन्या राशि वाले इस सप्ताह धार्मिक और पारिवारिक कार्यों को लेकर व्यस्त रहेंगे. अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है. यात्रा शुभ रहेगी. सप्ताह के मध्य में किसी मांगलिक अथवा सामाजिक कार्य में शामिल होने के योग बन रहे हैं.
पारिवारिक जीवन- पारिवारिक दृष्टि से यह समय बदलावपूर्ण रहने वाला है. यदि आप किसी से सहयोग या समर्थन की बात सोच रहे थे तो उससे आपको धोखा मिल सकता है. रिलेटिव और शुभ चिंतक से समय पर उचित सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा निराश जरूर रहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से सभी चुनौतियों को पार करने में कामयाब हो जाएंगे.
कार्यक्षेत्र- एम्प्लॉयड पर्सन के लिए समय शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. आप अपने सीनियर की मदद से किसी बड़े कार्य को समय पर पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे. एनिमी की चाल नाकाम साबित होगी और वर्कप्लेस पर आपका रुतबा बढ़ेगा.
लव लाइफ- आपके प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी. लाइफ में कई ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको अपने लव पार्टनर को बेहतर तरीके से जानने-समझने का अवसर मिलेगा.
