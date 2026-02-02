Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि काम को कल पर टालने की भूल पड़ सकती है भारी
Kanya Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है अन्यथा उन्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. आपको आलस्य से बचने की जरूरत रहेगी. जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गवां देता हैं.
- ऐसे में इस दौरान आप अपने काम को कल पर टालने या किसी दूसरे के जिम्मे करने से बचें, अन्यथा आपके बने-बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं.
- किसी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही देने या फिर नियम-कानून का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
- घर में रिश्तेदारों का आना-जाना रहेगा और मेल-मिलाप से वातावरण खुशहाल रहेगा.
- यह समय सेहत की दृष्टि से भी आपके लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है. अपनी दिनचर्या और अपना खान-पान सही रखें अन्यथा आपको शारीरिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं.
- मिड वीक कुछ राहत भरा रह सकता है. आपको ऑफिस में अपने सीनियर एंड जूनियर दोनों का सहयोग मिलता नजर आएगा.
- घर-परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.
- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट को मनचाही सफलता मिल सकती है.
- वीकेंड किसी धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. प्रेम संबध में प्रगाढ़ता आएगी.
- एक दूसरे के प्रति आकर्षण और नजदीकियां बढ़ेंगी. कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मददगार बनेगा.
- लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.
