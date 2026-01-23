हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, परिवार के साथ होंगे मतभेद, उभर सकते हैं पुराने रोग

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, परिवार के साथ होंगे मतभेद, उभर सकते हैं पुराने रोग

Kanya Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): कन्या राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Jan 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस सप्ताह आपके सामने भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. इस संबंध में स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मनभेद में न बदलने पाए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य और विवेक से काम लेना होगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान भरी रहने वाली है. इस दौरान जहां आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, वहीं खराब सेहत आपकी परेशानी का दूसरा बड़ा कारण बनेगी. इस सप्ताह आपको किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक पीड़ा बनी रह सकती है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. बाजार में फंसे पैसे को निकालने में कारोबारियों को मुश्किलें आ सकती हैं. कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

सप्ताह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से घर की मरम्मत अथवा अन्य जरूरतों पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी. प्रेम-प्रसंग में उतालवलेपन से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए जरूर निकालें.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 05:25 PM (IST)
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
