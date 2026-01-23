Kanya Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस सप्ताह आपके सामने भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. इस संबंध में स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मनभेद में न बदलने पाए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य और विवेक से काम लेना होगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान भरी रहने वाली है. इस दौरान जहां आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, वहीं खराब सेहत आपकी परेशानी का दूसरा बड़ा कारण बनेगी. इस सप्ताह आपको किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक पीड़ा बनी रह सकती है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. बाजार में फंसे पैसे को निकालने में कारोबारियों को मुश्किलें आ सकती हैं. कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

सप्ताह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से घर की मरम्मत अथवा अन्य जरूरतों पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी. प्रेम-प्रसंग में उतालवलेपन से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए जरूर निकालें.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.