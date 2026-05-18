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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: कन्या राशि की बढ़ सकती है मुश्किल, धन और परिवार में समस्या

Kanya Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: कन्या राशि की बढ़ सकती है मुश्किल, धन और परिवार में समस्या

Kanya Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): कन्या राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 18-24 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 May 2026 05:55 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. इस दौरान आपको विशेष रूप से अपनी सेहत, संबंधों और कार्यक्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. सप्ताह की शुरुआत कुछ परेशानियों के साथ हो सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव और चिंता बनी रह सकती है. हालांकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप धीरे-धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं.

सप्ताह के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. मौसमी बीमारी या पुरानी किसी समस्या के दोबारा उभरने से शारीरिक और मानसिक परेशानी बढ़ सकती है. कामकाज की व्यस्तता के बीच यदि आपने अपनी दिनचर्या और खानपान को नजरअंदाज किया तो थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. ऐसे में पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए जरूरी होगा.

करियर और कारोबार के क्षेत्र में भी यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता बढ़ने से कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में राजनीति या सहकर्मियों के साथ तालमेल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में किसी भी विवाद से बचते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा. आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी. व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और कुछ अनावश्यक खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में अचानक खर्च बढ़ने से मन परेशान रहेगा. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. किसी भी निवेश या बड़े आर्थिक फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें.

संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या इस सप्ताह चिंता का कारण बन सकती है. बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर मन अशांत रह सकता है. छात्र वर्ग का मन पढ़ाई से भटक सकता है, जिसके कारण पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी. ऐसे में विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी.

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बन सकते हैं. यह यात्रा मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली साबित होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने से मन को कुछ राहत महसूस होगी. हालांकि इस दौरान पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने समय और धन दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा.

भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में भी इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत होगी. किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे मन दुखी रहेगा. अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए साथी के साथ खुलकर संवाद करें और विश्वास बनाए रखें.

विवाहित लोगों के लिए राहत की बात यह रहेगी कि तमाम परेशानियों के बावजूद जीवनसाथी और माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा. कठिन परिस्थितियों में परिवार का साथ आपके मनोबल को मजबूत बनाए रखेगा.

उपाय: बुधवार के दिन श्रद्धा भाव से किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करें और भगवान गणेश की पूजा करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 May 2026 05:55 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kanya Rashi Astrology 2026 Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Virgo Horoscope 2026 Virgo Horoscope 2026
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