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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: कन्या राशि की मेहनत लाएगी रंग, करियर और धन के लिए शुभ संकेत

Kanya Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: कन्या राशि की मेहनत लाएगी रंग, करियर और धन के लिए शुभ संकेत

Kanya Weekly Horoscope 2026: कन्या राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून 2026 करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा ? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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Kanya Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में आप लगातार प्रयास कर रहे थे, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. आपकी लगन और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. सप्ताह के दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में आपके काम की गति तेज होगी और मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं. आपकी सूझ-बूझ, संगठन क्षमता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शैली वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों को प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट, अनुबंध या साझेदारी से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि हर निर्णय सोच-समझकर लें और बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े निवेश से बचें.

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह संतोषजनक रहेगा. आय में वृद्धि के संकेत हैं और पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है. यदि कहीं धन अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है. फिर भी अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना और भविष्य के लिए बचत करना समझदारी होगी. वित्तीय मामलों में संतुलित दृष्टिकोण आपको आगे चलकर अधिक लाभ पहुंचाएगा.

पारिवारिक जीवन में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. हालांकि छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद-विवाद से बचना आवश्यक होगा. यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद हो तो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए समाधान निकालना बेहतर रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान और अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या से बचने की आवश्यकता है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार अपनाना फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं.

यात्रा योग बन रहे हैं और ये यात्राएं लाभकारी साबित हो सकती हैं. कार्य, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से की गई यात्रा भविष्य में अच्छे अवसर लेकर आ सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा. अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करें और किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर करने का प्रयास करें. सप्ताह के अंत तक कई सकारात्मक बदलाव आपके आत्मविश्वास और उत्साह को नई ऊर्जा देंगे.

उपाय : हनुमान जी की आराधना करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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