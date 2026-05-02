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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कन्या राशि के लिए कठिन सप्ताह, करियर में रुकावटें और बिजनेस में जोखिम का खतरा

Kanya Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कन्या राशि के लिए कठिन सप्ताह, करियर में रुकावटें और बिजनेस में जोखिम का खतरा

Kanya Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: कन्या राशि (Virgo) के लिए मई का पहला हफ्ता करियर, बिजनेस, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 09:30 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग करियर और बिजनेस के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, नया व्यापार खोलने की योजना फिलहाल टाल दें क्योंकि निवेश डूबने के प्रबल योग हैं और साझेदारी के कामों में पारदर्शिता की कमी के कारण कानूनी विवाद बढ़ सकता है. इस समय आपको हर निर्णय बहुत सोच-समझकर लेना होगा, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. पुराने निवेश और चल रहे कामों पर ध्यान देना ही समझदारी होगी और किसी भी नए जोखिम से दूरी बनाकर रखना आपके हित में रहेगा.

नौकरीपेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में नए नियुक्त न्यू एम्प्लॉयड व्यक्तियों को तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी और सीनियर्स की राजनीति आपके प्रमोशन के रास्ते में रोड़ा अटका सकती है. साथ ही देश-विदेश में कार्यरत लोगों को सहकर्मियों के ईर्ष्यालु स्वभाव का सामना करना पड़ेगा. कार्यस्थल पर आपको धैर्य और संयम के साथ काम करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं. अपने काम पर फोकस बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: जनरल स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए यह समय मानसिक जड़ता का है, जहां पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कलाकारों की रचनात्मकता पर 'क्रिएटिव ब्लॉक' हावी रहेगा. इस दौरान आपको खुद को प्रेरित करने की जरूरत होगी, ताकि आप अपनी दिनचर्या को पटरी पर ला सकें. छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आ सकता है. कलाकारों को भी धैर्य रखते हुए अपने अभ्यास को जारी रखना चाहिए.

सेहत साप्ताहि राशिफल: स्वास्थ्य की दृष्टि से जोड़ों का दर्द और पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं. पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और लव लाइफ में अविश्वास बढ़ने से मन अशांत रहेगा. संतान की सेहत पर भी भारी खर्च होने की संभावना है. इस समय आपको अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नियंत्रित किया जा सके. परिवार के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी होगा, जिससे रिश्तों में बढ़ती दूरी को कम किया जा सके.

यह सप्ताह आपको आत्ममंथन और धैर्य का पाठ सिखाने वाला हो सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा. कुल मिलाकर, यह समय चुनौतियों से भरा जरूर है. लेकिन सही रणनीति और संयम के साथ आप इन परिस्थितियों को धीरे-धीरे अपने पक्ष में कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Singh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: सिंह राशि के लिए रॉयल वीक, बिजनेस में हो सकती है बड़ी डील

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Virgo Weekly Horoscope Kanya Weekly Horoscope Astrology 2026 Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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