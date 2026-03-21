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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: बिजनेस में लौटेगी रफ्तार, कन्या राशि वाले पढ़ें 22-28 मार्च का राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: बिजनेस में लौटेगी रफ्तार, कन्या राशि वाले पढ़ें 22-28 मार्च का राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: कन्या राशि (Virgo) के लिए 21 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 10:32 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि वालों के जीवन में संतुलन और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा, जिसमें कि आप रिश्तों और काम के बीच बहुत अच्छा तालमेल बिठाने में कामयाब होंगे.

बिजनेस

बिज़नेस मैन और वुमन के लिए नई पार्टनरशिप करने और लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का यह सबसे शुभ समय साबित होगा है, क्योंकि इससे आपकी आने वाली कई सालों की इनकम फिक्स हो जाएगी. वहीं गवर्नमेंट पर्सन को सरकारी नीतियों का भरपूर लाभ मिलने वाला और प्राइवेट एम्प्लोयी को अपनी डिप्लोमेसी की वजह से ऑफिस में किसी बड़े विवाद को सुलझाने का श्रेय प्राप्त होगा.

कामकाजी महिलाओं के लिए मार्च का यह हफ्ता थोड़ा भागदौड़ वाला और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आखिर में आपको बड़ी कामयाबी और सफलता दिलाएगी. बस आप अपना कार्य करते रहें.

आर्थिक स्थिति

बात करें कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंसियल सिचुएशन की तो इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है. आपका फंसा हुआ पुराना पैसा भी वापस मिल सकता है, जिससे आपकी कई योजनाएं फिर से गति पकड़ लेंगी और कई इच्छाएं भी पूर्ण होंगी.

मिड-वीक में दोस्तों के अचानक से किसी आउटिंग या फिर पिकनिक पर जाने की प्लानिंग बन सकती है, जिससे आप मानसिक रूप से काफी रिफ्रेश और ऊर्जावान महसूस करेंगे. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं उन स्टूडेंट्स को अपनी तकनीक में छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है, तभी उन्हें बड़ी जीत मिल सकती है. न्यू जनरेशन यानी Zen G वाले युवा फैशन, मीडिया या डिजाइनिंग की दुनिया की ओर आकर्षित होंगे और वहां अपना नाम बनाएंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आप खुश रहेंगे. इस बीच आप दोनों के बीच का रिश्ता और गहराएगा. वहीं अनमैरिड लोगों के लिए कहीं से विवाह आ प्रस्ताव आ सकता है, जिससे कि आप अपने घर में चर्चा का विषय बनेंगे. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी बस सेहत के मामले में आपको लोअर बैक और किडनी से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा, इसका ध्यान रखें.

ये भी पढ़ें: Singh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: सिंह राशि वाले परफेक्शन और स्मार्ट रणनीति से बढ़ाएंगे मुनाफा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 10:32 AM (IST)
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Virgo Weekly Horoscope Kanya Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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