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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 20-26 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, आर्थिक स्थिति मजबूत, रिश्तों में बढ़ेगा रोमांस

Kanya Saptahik Rashifal 20-26 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, आर्थिक स्थिति मजबूत, रिश्तों में बढ़ेगा रोमांस

Kanya Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: कन्या राशि (Virgo) के लिए अप्रैल का यह हफ्ता करियर, बिजनेस, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 08:59 AM (IST)
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  • कन्या राशि: आर्थिक स्थिति स्थिर, आय के स्रोत मजबूत रहेंगे।
  • व्यापार: साझेदारी में निवेश फायदेमंद, कागजी कार्रवाई पर ध्यान दें।
  • नौकरी: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, काम की होगी प्रशंसा।
  • रिश्ते: ईमानदारी से रिश्ता मजबूत, वैवाहिक जीवन रोमांटिक रहेगा।
  • छात्रों को एकाग्रता, राजनेताओं को सम्मान मिलेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

Kanya Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: कन्या राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)

आर्थिक साप्ताहिक राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से आपके लिए मजबूत रहने वाली है. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और आपको अपने वित्तीय मामलों में संतुलन महसूस होगा.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय अनुकूल है. पार्टनरशिप में किया गया नया निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आगे चलकर अच्छा लाभ दे सकता है. हालांकि, जो लोग पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें दस्तावेजों और कागजी कार्यवाही को लेकर सावधान रहना होगा. किसी जरूरी दस्तावेज की कमी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह थोड़ा अलग संदेश लेकर आता है. आपको अपने सहयोगियों और टीम पर भरोसा करना सीखना होगा. हर काम खुद करने की कोशिश करने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए टीमवर्क पर ध्यान देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

नौकरीपेशा साप्ताहिक राफिशल

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह सुकून भरा रहेगा. ऑफिस का माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे आप अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे. आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.

रिलेशनशिप साप्ताहिक राशिफल

प्यार और रिश्तों की बात करें तो इस सप्ताह ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो सच्चाई बनाए रखें, इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रिश्ते में नई ताजगी महसूस करेंगे. वहीं अविवाहित लोगों को परिवार की तरफ से विवाह को लेकर दबाव महसूस हो सकता है, जिससे मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है.

छात्रों, लर्नर्स और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने का है. यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. ध्यान भटकने से बचें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सम्मान दिलाने वाला रहेगा. आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. आप लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है. नियमित व्यायाम और सही खान-पान से आप इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं. साथ ही, इस सप्ताह धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे.

ये भी पढ़ें: Singh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: सिंह राशि के लिए इस सप्ताह प्रगति, अवसर और संतुलन का संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Virgo Weekly Horoscope Kanya Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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