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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कन्या राशि वाले समझदारी से बढाएं कदम, धीरे-धीरे मिलेगी बड़ी जीत

Kanya Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कन्या राशि वाले समझदारी से बढाएं कदम, धीरे-धीरे मिलेगी बड़ी जीत

Kanya Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: कन्या राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 09:39 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: कन्या राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह का शुरुआती समय कन्या राशि के लिए विश्लेषण और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है. नया बिजनेस शुरू करने की योजना पर अमल करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर करें और पुश्तैनी कारोबार में नई जान फूंकने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा. लेकिन पार्टनरशिप में विश्वास की कमी न होने दें और हर विवाद को पॉजिटिव ढंग से सुलझाएं ताकि नेगेटिविटी आपके बिजनेस पर हावी न हो सके. इस दौरान छोटे-छोटे फैसलों में भी सतर्कता बरतना आपके लिए लाभकारी रहेगा और धीरे-धीरे आपके प्रयास सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे. निवेश से पहले पूरी योजना बनाना आपको भविष्य में बड़े फायदे दिला सकता है.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नए एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर्स के अनुभवों से सीखना चाहिए और बॉस के निर्देशों का पालन करना आपके लिए फायदेमंद होगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और अनुशासन आपको अलग पहचान दिलाएंगे और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा. धीरे-धीरे आपकी स्थिति मजबूत होगी और करियर में स्थिरता आएगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और लव लाइफ में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, जिससे रिश्तों की नींव मजबूत होगी और संतान की ओर से मिलने वाला सहयोग और उनकी उपलब्धियां आपको अपार सुख और संतुष्टि प्रदान करेंगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. घर में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और करियर राशिफल

विद्यार्थी वर्ग को अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करने का समय है और कलाकार अपनी कल्पनाशीलता से अद्भुत सृजन करेंगे जबकि खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना सफलता की कुंजी होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कला और खेल के क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा.

सेहत साप्ताहिक राशि

सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम जरूरी है और यात्राएं आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएंगी. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और समय का सही प्रबंधन करें.

वहीं समाज सेवा से जुड़े युवाओं को जनसेवा के कार्यों में आनंद मिलेगा और राजनीति में सक्रिय लोगों को पार्टी की ओर से कोई विशेष सम्मान या जिम्मेदारी मिल सकती है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे. यह सप्ताह आपके लिए संतुलन, समझदारी और धीरे-धीरे मिलने वाली सफलता का संकेत दे रहा है.

ये भी पढ़ें: Singh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: करियर में होगा इजाफा, इस हफ्ते हर तरफ रहेगा सिंह राशि का जलवा!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 09:39 AM (IST)
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