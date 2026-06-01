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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: धन लाभ और करियर में बड़ा मौका, इस एक गलती से बिगड़ सकता है रिश्ता

Kanya Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: धन लाभ और करियर में बड़ा मौका, इस एक गलती से बिगड़ सकता है रिश्ता

Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: कन्या राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 05:55 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: कन्या राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में राहत और करियर में नए अवसर लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने व्यापारिक संबंधों और पार्टनरशिप के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. यदि आप किसी साझेदारी वाले व्यवसाय से जुड़े हैं, तो पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने या गलतफहमी की स्थिति विवाद का कारण बन सकती .

हालांकि सप्ताह के दौरान पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 1 और 5 जून का समय विशेष रूप से शुभ और लाभदायक माना जा सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह प्रगति के संकेत दे रहा है. कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे उनके कौशल और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफर मिलने या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलने की संभावना भी है.

वहीं सेल्स, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को दोपहर की भीषण गर्मी से बचते हुए अपने कार्यों की योजना बनानी होगी. बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण मीटिंग्स सुबह या शाम के समय निर्धारित करें.

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पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा के क्षेत्र में कॉमर्स, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. कला, संगीत, पेंटिंग और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा के लिए सराहना और सम्मान मिल सकता है. वहीं खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. अपच, गैस, पेट दर्द या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. इसलिए बाहर का भोजन करने से बचें और ताजा एवं स्वच्छ भोजन का सेवन करें. यात्रा के दौरान अपने जरूरी दस्तावेजों और कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके खोने या चोरी होने की आशंका बनी रह सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेंो

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:55 AM (IST)
Tags :
Virgo Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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