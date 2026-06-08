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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: कन्या राशि के लिए शानदार सप्ताह! मिलेगा धन लाभ, बनेंगे तरक्की के योग

Kanya Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: कन्या राशि के लिए शानदार सप्ताह! मिलेगा धन लाभ, बनेंगे तरक्की के योग

Kanya Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: कन्या राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: कन्या राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग नया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए समय अनुकूल है, आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. नए व्यापारिक समझौते और साझेदारी के प्रस्ताव आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. सरकारी टेंडर या कानूनी विवादों में फैसला आपके हक में आने की उम्मीद है. लंबे समय से रुके हुए मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. बैंक से जुड़े काम, जैसे ड्राफ्ट या चेक बाउंसिंग के मामलों में राहत मिलेगी और फंसा हुआ पैसा वापस आएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

पैतृक व्यवसाय में नई पूंजी लगाने की योजना बनेगी. भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निवेश अच्छे परिणाम दे सकते हैं. जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, उन्हें करेंसी वैल्यू के उतार-चढ़ाव से थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर- दूर रहकर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को होम सिकनेस सता सकती है, लेकिन काम पर इसका असर न पड़ने दें. भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपने लक्ष्यों पर फोकस करना आवश्यक होगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और बॉस आपको प्रमोशन की गुड न्यूज दे सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. कंपनी के काम से विदेश या किसी बड़े शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके करियर को नई दिशा देगी. यह यात्रा नए अवसरों और महत्वपूर्ण अनुभवों का द्वार खोल सकती है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन- लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं. रिश्ते को नया मुकाम देने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा. उनकी सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बनेगी. भाई-बहनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकालेंगे. आपसी सहयोग और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे. हालांकि, ससुराल पक्ष से कुछ तनाव मिल सकता है. किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें.

ये भी पढ़ें: Kark Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: प्रमोशन के बन रहे योग, मिल सकता है नया जॉब ऑफर, लेकिन इस मामले में रहें सतर्क

शिक्षा, कला और खेल- कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज में अच्छे अंक मिलेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. खेल और कला के क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा. यह समय स्वयं को बेहतर बनाने और नई तकनीक सीखने के लिए उपयुक्त रहेगा. लगातार अभ्यास आपको भविष्य की बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा- त्वचा से जुड़ी एलर्जी या पेट में जलन की शिकायत हो सकती है. खान-पान में सावधानी बरतें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. स्वास्थ्य को लेकर छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, चोरी होने का डर है. किसी भी यात्रा में सतर्कता और सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक रहेगा. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना लाभदायक सिद्ध होगा.

ये भी पढ़ें: Singh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: सिंह के लिए बड़ा संकेत! संतान और सेहत को लेकर बढ़ सकती है चिंता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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Virgo Weekly Horoscope Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Virgo Horoscope 2026 Virgo Horoscope 2026
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