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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: कन्या राशि वालों का भाग्य देगा साथ, करियर और संपत्ति में बनेंगे तगड़े योग

Kanya Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: कन्या राशि वालों का भाग्य देगा साथ, करियर और संपत्ति में बनेंगे तगड़े योग

Kanya Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: कन्या राशि (Virgo) के लिए मई का यह नया हफ्ता करियर, बिजनेस, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:25 AM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग गणना, विश्लेषण और भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने का है. इस सप्ताह आपकी सोच बेहद प्रैक्टिकल और दूरदर्शी रहेगी. लंबे समय से बनाई गई योजनाओं पर अब काम शुरू हो सकता है. एजुकेशन, स्टेशनरी और आईटी कंसल्टेंसी के काम में अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन खुदरा विक्रेताओं को स्टॉक मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा. छोटी सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए हर आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें. व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ और नए क्लाइंट्स मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

विदेश में नौकरी करने वाले इंजीनियर और रिसर्चर्स को प्रमोशन के साथ-साथ किसी नए देश की यात्रा का अवसर भी लाएगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और विश्लेषण क्षमता की सराहना होगी. सीनियर्स आपके सुझावों को महत्व देंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. जो लोग नई नौकरी या रिसर्च प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा.

बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप जून की छुट्टियों में उन्हें किसी एडवेंचर कैंप में भेजने का मन बनाएंगे. परिवार के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. बच्चों की उपलब्धियां आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी और घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा.

संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की स्क्रूटनी इस हफ्ते बारीकी से करें, क्योंकि किसी बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप का मौका मिल सकता है. प्रॉपर्टी निवेश में जल्दबाजी करने से बचें और हर कागज की जांच अच्छी तरह करें. संपत्ति के निवेश में बड़े भाई का सहयोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है.

छुट्टियों के लिए आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ शांति के साथ-साथ आपको कुछ नया सीखने या रिसर्च करने को मिले. यह यात्रा आपके ज्ञान और अनुभव दोनों को बढ़ाएगी. धार्मिक या प्राकृतिक स्थानों की यात्रा मानसिक शांति देने वाली साबित हो सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और चिलचिलाती धूप से अपनी त्वचा का बचाव करने के लिए अभी से सावधानियां बरतें. पर्याप्त पानी पिएं और बाहर निकलते समय सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें. प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी. बातचीत में संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है. मेहनत के साथ स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरी होगी. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी चैरिटी इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं. इससे समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और मानसिक संतोष भी मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Virgo Weekly Horoscope Kanya Weekly Horoscope Astrology 2026 Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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