Kal Ka Rashifal 30 September 2026: वृषभ का दोपहर बाद बदलेगा दिन, कर्क-मकर को करियर में मौका

Kal Ka Rashifal 30 September 2026: बुधवार को दिन के बीच में चंद्रमा की राशि बदल रही है. सुबह चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और दोपहर 1 बजकर 13 मिनट पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसलिए कुछ राशियों के लिए सुबह जिस काम में रुकावट रहेगी, वही काम दोपहर बाद आगे बढ़ सकता है. वहीं कुछ लोगों को कमाई के साथ बढ़ते खर्च पर भी नजर रखनी होगी.

30 सितंबर को भरणी नक्षत्र सुबह 7 बजकर 36 मिनट तक रहेगा, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा. गुरु कर्क राशि में, शुक्र और बुध तुला राशि में हैं, जबकि शनि मीन राशि में वक्री हैं. ऐसे में नौकरी, पैसा, बिजनेस और रिश्तों के मामले में कल आपकी राशि के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, जानिए भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर से.

मेष राशि: दोपहर बाद पैसा बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

कल सुबह आप तेजी से फैसले लेना चाहेंगे. ऑफिस में कोई अधूरा काम है तो उसे पहले हिस्से में निपटाना फायदेमंद रहेगा. नौकरी में सहकर्मियों या क्लाइंट से बात करते समय सीधे टकराव से बचें.

पैसा: दोपहर 1:13 बजे के बाद धन से जुड़े मामलों पर फोकस बढ़ेगा. अटका भुगतान है तो उसका फॉलोअप करें. खरीदारी की योजना है तो पहले बजट तय करें.

करियर: इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन में अपनी बात छोटी और साफ रखें. दूसरों पर काम छोड़ने के बजाय खुद निगरानी रखें.

रिश्ते: पार्टनर आपकी मदद कर सकता है, लेकिन घर के किसी मुद्दे पर आपकी जल्दबाजी बहस करा सकती है.

कल क्या करें: रुका भुगतान, बिल या बैंकिंग से जुड़ा काम दोपहर बाद देखें.

कल क्या न करें: गुस्से में ऑनलाइन शॉपिंग या अचानक बड़ा खर्च.

वृषभ राशि: दोपहर बाद आपके हाथ में आएगी स्थिति

सुबह काम करने का मन कम लग सकता है या किसी पुराने मुद्दे को लेकर बेचैनी रहेगी. इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दिन के पहले हिस्से में लेने की जल्दी न करें.

दोपहर 1:13 बजे चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे. इसके बाद आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है.

पैसा: कमाई का कोई पुराना रास्ता फिर खुल सकता है. नेटवर्क से फायदा मिल सकता है.

करियर: जिस प्रस्ताव, मेल या बातचीत को टालते आ रहे थे, उसे दोपहर बाद आगे बढ़ाएं. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो CV या आवेदन अपडेट करने का अच्छा दिन है.

रिश्ते: अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की बात भी सुनें.

कल क्या करें: महत्वपूर्ण कॉल, मीटिंग या निजी निर्णय दोपहर बाद रखें.

कल क्या न करें: सुबह की बेचैनी को देखकर पूरे दिन के बारे में नकारात्मक फैसला न बनाएं.

मिथुन राशि: सुबह कमाई का मौका, दोपहर बाद खर्च संभालें

मिथुन राशि वालों के लिए दिन का पहला हिस्सा ज्यादा उपयोगी है. किसी पुराने संपर्क, दोस्त या प्रोफेशनल नेटवर्क से काम निकल सकता है.

पैसा: सुबह पेमेंट मांगना, क्लाइंट फॉलोअप करना या बकाया रकम की बात करना बेहतर रहेगा. दोपहर बाद खर्च बढ़ सकता है.

करियर: ऑफिस में पुराने काम का परिणाम मिल सकता है. किसी नई जिम्मेदारी पर तुरंत हां कहने से पहले समय और workload देखें.

रिश्ते: बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम मिल सकता है.

कल क्या करें: जरूरी आर्थिक और प्रोफेशनल फॉलोअप दोपहर से पहले करें.

कल क्या न करें: देर शाम impulsive shopping, subscription या गैरजरूरी ऑनलाइन पेमेंट.

कर्क राशि: नौकरी और कमाई दोनों में मौका

कर्क राशि वालों के लिए कल करियर प्रमुख रहेगा. सुबह ऑफिस, बॉस या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है.

दोपहर बाद चंद्रमा लाभ स्थान में जाएंगे, जिससे नेटवर्किंग और कमाई से जुड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

पैसा: रुके हुए भुगतान या incentive से जुड़ी खबर मिल सकती है. किसी पुराने संपर्क से नया काम भी मिल सकता है.

करियर: promotion, role change या नई जिम्मेदारी चाहते हैं तो सिर्फ इंतजार न करें. संबंधित व्यक्ति से बात आगे बढ़ाएं.

बिजनेस: पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है.

रिश्ते: घर में अपनी बात बहुत सख्ती से रखने से बचें.

कल क्या करें: बॉस, क्लाइंट या महत्वपूर्ण संपर्क को खुद approach करें.

कल क्या न करें: गुस्से में नौकरी छोड़ने, टीम बदलने या रिश्ता खराब करने वाला फैसला.

सिंह राशि: दोपहर बाद करियर पर आएगा फोकस

सुबह पढ़ाई, यात्रा, आवेदन या किसी कागजी काम को पूरा करने के लिए अच्छा समय है. लंबे समय से किसी जवाब का इंतजार है तो फॉलोअप करें.

करियर: दोपहर बाद जिम्मेदारी बढ़ सकती है. बॉस आपकी performance पर ध्यान दे सकता है. इसलिए अधूरे काम छिपाने की बजाय उन्हें पूरा करें.

पैसा: विदेश, यात्रा या परिवार से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है.

नौकरी: नई नौकरी तलाश रहे हैं तो आवेदन भेजने के साथ पुराने professional contacts को भी activate करें.

रिश्ते: काम की व्यस्तता निजी जीवन पर हावी न होने दें.

कल क्या करें: दोपहर बाद career-related mail, application या meeting पर ध्यान दें.

कल क्या न करें: बिना बैकअप के नौकरी छोड़ने का फैसला.

कन्या राशि: सुबह बड़ा आर्थिक फैसला न लें

कन्या राशि वालों के लिए सुबह का समय थोड़ा संभलकर चलने वाला है. खासतौर पर पैसा, निवेश, टैक्स, बीमा या किसी साझा वित्तीय मामले में जल्दबाजी सही नहीं होगी.

पैसा: किसी योजना में पैसा लगाने से पहले terms पढ़ें. दोस्त या रिश्तेदार की बात पर सिर्फ भरोसा करके निवेश न करें.

करियर: दोपहर बाद नई जानकारी, training या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है.

विद्यार्थी: उच्च शिक्षा, course या competitive exam से जुड़े काम आगे बढ़ाएं.

रिश्ते: पार्टनर की बात को गलत अर्थ देने से बचें.

कल क्या करें: financial documents और pending paperwork चेक करें.

कल क्या न करें: बिना पढ़े agreement, loan या investment पर सहमति.

तुला राशि: पार्टनरशिप अच्छी, लेकिन दोपहर बाद पैसे में सावधानी

बुध और शुक्र आपकी राशि में होने से बातचीत और presentation आपकी ताकत बन सकती है. कल किसी को अपनी बात समझाना अपेक्षाकृत आसान रहेगा.

करियर: client meeting, negotiation या presentation में फायदा हो सकता है.

बिजनेस: सुबह partnership deal की चर्चा आगे बढ़ सकती है. लेकिन terms लिखित में रखें.

पैसा: दोपहर बाद shared money, loan, EMI, tax या investment से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ जरूरी विषय पर बात करने का मौका मिलेगा.

कल क्या करें: बातचीत वाले काम, interview और negotiation को प्राथमिकता दें.

कल क्या न करें: किसी के कहने पर अपना पैसा किसी risky जगह फंसाना.

वृश्चिक राशि: शाम तक पार्टनरशिप से बन सकता है काम

सुबह workload ज्यादा रहेगा. नौकरी में कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है जिसे आप टालते आ रहे थे.

करियर: पहले pending काम खत्म करें. ऑफिस की राजनीति में प्रतिक्रिया देने के बजाय सबूत और performance पर टिके रहें.

पैसा: कमाई की स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन गैरजरूरी खर्च भी साथ चल सकता है.

बिजनेस: दोपहर बाद client या partner के साथ अटकी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

रिश्ते: शाम को पार्टनर से गलतफहमी दूर करने का मौका मिलेगा.

कल क्या करें: दोपहर बाद partnership और client-related बातचीत करें.

कल क्या न करें: share market, crypto या किसी speculative investment में सिर्फ tip के आधार पर पैसा लगाना.

धनु राशि: सुबह creative काम, दोपहर बाद workload

धनु राशि वालों के लिए सुबह का समय पढ़ाई, presentation, content, planning या creative काम के लिए अच्छा रह सकता है.

करियर: नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. पुराने काम का जवाब भी देना पड़ सकता है.

पैसा: income का पक्ष ठीक है, लेकिन अचानक खर्च परेशान कर सकता है.

विद्यार्थी: कठिन subject या pending assignment सुबह करें.

सेहत: दोपहर बाद खाने और routine को बिगाड़ना परेशानी दे सकता है.

कल क्या करें: दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करें.

कल क्या न करें: बिना लिखित रिकॉर्ड के किसी को बड़ा उधार देना.

मकर राशि: नौकरी बदलने वालों के लिए दिन उपयोगी

मकर राशि वालों के लिए कल career-related activity बढ़ सकती है. बुध और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए communication, media, sales, management या creative field वालों को अपनी visibility बढ़ानी चाहिए.

नौकरी: नई नौकरी तलाश रहे हैं तो application, recruiter followup या interview preparation कल टालें नहीं.

बिजनेस: client presentation या partnership discussion आगे बढ़ सकती है.

पैसा: कमाई स्थिर रखने के लिए नए काम के साथ पुराने ग्राहक भी संभालें.

रिश्ते: दोपहर बाद बच्चों या परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा.

कल क्या करें: CV भेजें, recruiter से संपर्क करें या अपने काम की visibility बढ़ाएं.

कल क्या न करें: सिर्फ मौखिक promise पर career decision लेना.

कुंभ राशि: घर पर खर्च बढ़ सकता है, बजट पहले बनाएं

सुबह फोन, मेल, paperwork और छोटी यात्रा में समय जा सकता है. किसी काम को करवाने के लिए आपको खुद पहल करनी पड़ेगी.

करियर: किसी training, नए skill या दूर के contact से फायदा हो सकता है.

पैसा: दोपहर बाद घर, वाहन, repair या परिवार पर खर्च सामने आ सकता है.

प्रॉपर्टी: जल्दबाजी में advance या token money देने से पहले documents चेक करें.

रिश्ते: परिवार में कोई मुद्दा हो तो शाम को शांत होकर बात करें.

कल क्या करें: अचानक आने वाले घरेलू खर्च के लिए कुछ रकम अलग रखें.

कल क्या न करें: भावनाओं में आकर बड़ा property या vehicle decision.

मीन राशि: अपनी बात से काम बनेगा, लेकिन पैसों में नियम रखें

मीन राशि वालों के लिए सुबह पैसा और परिवार अहम रहेगा. शनि आपकी राशि में वक्री होने से पुराने अधूरे काम बार-बार सामने आ सकते हैं, इसलिए कल उन्हें टालने की बजाय सूची बनाकर खत्म करें.

पैसा: खर्च और बचत का संतुलन बनाना जरूरी होगा. shared money या उधार के मामले में लिखित रिकॉर्ड रखें.

करियर: दोपहर बाद communication, meeting, sales, writing या short travel से जुड़ा काम अच्छा रह सकता है.

रिश्ते: पार्टनर से कोई गंभीर बातचीत हो सकती है. बात को दबाने के बजाय साफ रखें.

कल क्या करें: जिस व्यक्ति को जरूरी call या message कई दिनों से टाल रहे हैं, कल करें.

कल क्या न करें: परिवार के सामने पैसों को लेकर तीखी भाषा इस्तेमाल करना.

30 सितंबर को किन राशियों को किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?

करियर: कर्क, सिंह और मकर राशि वाले नौकरी और प्रोफेशनल अवसरों को लेकर सक्रिय रहें.

पैसा: मेष और कर्क को कमाई के अवसर पर नजर रखनी चाहिए, जबकि मिथुन और कुंभ को खर्च संभालना जरूरी होगा.

निवेश: कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग बिना जांचे बड़ा आर्थिक फैसला न लें.

दोपहर बाद स्थिति बेहतर: वृषभ राशि वालों के लिए 1:13 बजे के बाद आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ सकती है.

रिश्ते: तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए बातचीत से अटका मामला आगे बढ़ सकता है.

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