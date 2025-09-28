टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025): इस सप्ताह चंद्र और ग्रहों की स्थिति नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आएगी। धैर्य, सतर्कता और संतुलन बनाए रखें; करियर, संबंध और स्वास्थ्य में समझदारी से कदम उठाएं.



मेष (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह मेष राशि वालों को आत्मसंयम और धैर्य के साथ बिताना होगा. अचानक लिए गए निर्णय परेशानी ला सकते हैं. निजी जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत और संतुलन से हालात को संभाल लेंगे.

करियर/बिज़नेस: नौकरी में योजनाएँ और विचार असरदार रहेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल पर ध्यान दें, वरना गलतफहमी हो सकती है. मीडिया, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोग आगे बढ़ेंगे. व्यापारी वर्ग को पुरानी योजनाओं पर काम करने से फायदा होगा.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक रूप से आय के नए साधन मिलेंगे. सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाए रखें. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें.

रिश्ते: माता का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है. रिश्तों में भावनात्मक गहराई की ज़रूरत है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

हेल्थ/वेलनेस: मानसिक तनाव और नींद की कमी रह सकती है. प्राणायाम, ध्यान और संतुलित आहार से फायदा मिलेगा.

साप्ताहिक उपाय: माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें.

Do: नए अवसर और रिश्तों को महत्व दें.

Don’t: माता की सलाह नज़रअंदाज़ न करें.

Lucky Color / Number / Day: गुलाबी | 3 | शुक्रवार

वृषभ (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास झलकेगा. जो लोग लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे करना चाहते थे, उन्हें अब सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करेंगे.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आपकी योजनाएँ सफल होंगी और आपके कार्य की सराहना होगी. व्यवसाय से जुड़े जातकों को किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश में लाभ के अवसर मिलेंगे. नए संपर्क आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. यह समय दीर्घकालीन निवेश के लिए अच्छा रहेगा.

रिश्ते: परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनेगा और प्रेम संबंध गहरे होंगे.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. लेकिन मीठे का सेवन नियंत्रित रखें.

साप्ताहिक उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद पुष्प और खीर का भोग लगाएँ.

Do: नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएँ.

Don’t: आलस्य से बचें.

Lucky Color / Number / Day: सफेद | 6 | शुक्रवार

मिथुन (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को थोड़ा मानसिक दबाव और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. बीते समय में किए गए निवेश या फैसले मनचाहा परिणाम न दे पाने से आप चिंतित रह सकते हैं. फिर भी यह समय आपको धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने वाला है.

करियर/बिज़नेस: नौकरी में सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. ऑफिस में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपके कौशल और लगन से आप परिस्थिति संभाल लेंगे. व्यवसायियों को अपने पार्टनरशिप और योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए. रचनात्मक और मीडिया से जुड़े लोग प्रगति करेंगे.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. निवेश का परिणाम देर से मिलेगा, इसलिए जल्दबाज़ी से बचें. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं.

रिश्ते: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा. साथी के साथ समय रोमांटिक और भावनात्मक रहेगा. विवाहित जातकों को संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है.

हेल्थ/वेलनेस: तनाव और नींद की कमी हो सकती है. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे. खानपान संतुलित रखें.

साप्ताहिक उपाय: बुधवार को हरे रंग की वस्तु दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएँ.

Do: कामों पर पूरा फोकस रखें.

Don’t: गुस्से में निर्णय न लें.

Lucky Color / Number / Day: हरा | 5 | बुधवार

कर्क (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं से भरा रहेगा. पुराने रिश्तों से जुड़ी यादें या कोई अनसुलझा मामला फिर से सामने आ सकता है. आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा.

करियर/बिज़नेस: ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी और आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नए प्रोजेक्ट्स या अवसर मिल सकते हैं. बिज़नेस करने वालों के लिए यह समय भाग्यवृद्धि वाला है, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है. इस सप्ताह खर्च पर कंट्रोल रखें और अनावश्यक कर्ज़ से बचें.

रिश्ते: अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा.

हेल्थ/वेलनेस: पेट से संबंधित समस्या या डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है. पानी और हेल्दी डाइट पर ध्यान दें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना लाभकारी रहेंगे.

साप्ताहिक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ और जल से अभिषेक करें.

Do: पारिवारिक रिश्तों में संवाद बनाए रखें.

Don’t: पुरानी बातों को लेकर मन भारी न करें.

Lucky Color / Number / Day: सफेद | 2 | सोमवार

सिंह (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और नेतृत्व दिखाने वाला रहेगा. किसी काम की बागडोर आपके हाथ में आ सकती है. आपको अपनी योग्यता और मेहनत से सबका ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिलेगा.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. बिज़नेस करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. प्रॉपर्टी या सोने में निवेश से लाभ होने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

रिश्ते: परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. प्रेम संबंधों में रोमांस और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी. अविवाहित जातकों को अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. जीवनसाथी से सहयोग और स्नेह मिलेगा.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान और तनाव हो सकता है. योग और ध्यान आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे.

साप्ताहिक उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें.

Do: नए अवसरों को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाएँ.

Don’t: अहंकार में आकर किसी का अपमान न करें.

Lucky Color / Number / Day: सुनहरा | 1 | रविवार

कन्या (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाबद्ध और सकारात्मक रहेगा. आप अपनी मेहनत और धैर्य से अच्छे परिणाम हासिल करेंगे. कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. इस समय आपको धैर्य और व्यवहारिकता से निर्णय लेना होगा.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा लोगों को काम में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. टीमवर्क और अनुशासन से लाभ होगा. बिज़नेस में नए क्लाइंट्स से मुलाकात होगी और साझेदारी से फायदा संभव है.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. बचत और योजनाबद्ध निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचें.

रिश्ते: परिवार में सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और अविवाहित जातकों को विवाह संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी दिक्कत जैसे सिरदर्द या थकान परेशान कर सकती है. नींद पूरी करें और संतुलित खानपान अपनाएँ.

साप्ताहिक उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ.

Do: योजनाबद्ध होकर काम करें और अनुशासन बनाए रखें.

Don’t: आलस्य और अनिर्णय की स्थिति से बचें.

Lucky Color / Number / Day: हरा | 5 | बुधवार

तुला (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों और नई ऊर्जा से भरा रहेगा. पिछले कुछ समय से महसूस हो रहे तनाव या दबाव में कमी आएगी. आप अपने निर्णयों और कामों में संतुलित रहेंगे, जिससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों को काम में सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. टीमवर्क अच्छा रहेगा और आपके विचार सराहे जाएंगे. व्यापारियों को नए साझेदारी और निवेश के लाभकारी अवसर मिल सकते हैं.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है. आय बढ़ेगी और पिछले निवेश से लाभ मिल सकता है. खर्चों पर संतुलन बनाए रखें.

रिश्ते: परिवार और दोस्तों के साथ समय आनंददायक रहेगा. प्रेम संबंधों में सामंजस्य और गहराई आएगी. बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा.

हेल्थ/वेलनेस: मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. हल्का व्यायाम और योग लाभदायक रहेगा. नींद पूरी करें और तनाव से बचें.

साप्ताहिक उपाय: शुक्रवार को माँ दुर्गा को इत्र अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें.

Do: परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएँ.

Don’t: अकेलेपन या नकारात्मक सोच में न फँसें.

Lucky Color / Number / Day: नीला | 6 | शुक्रवार

वृश्चिक (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यवसाय और यात्रा के अवसर लेकर आएगा. यह समय नए निवेश और व्यापारिक योजनाओं के लिए अनुकूल है. आप अपनी मेहनत और समझदारी से अच्छे परिणाम हासिल करेंगे.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय प्रगति और नए अवसरों वाला रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को निवेश और साझेदारी से लाभ होगा. नए प्रोजेक्ट और कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश करने पर लाभ होगा. कोई लंबित भुगतान या पुरानी देनदारी पूरी हो सकती है.

रिश्ते: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी. परिवार के बड़े सदस्यों से समर्थन मिलेगा.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी होंगे. मानसिक तनाव कम रहेगा.

साप्ताहिक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Do: निवेश और नए अवसरों को सोच-समझकर अपनाएँ.

Don’t: यात्रा और व्यापार में जल्दबाज़ी न करें.

Lucky Color / Number / Day: लाल | 9 | मंगलवार

धनु (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह सतर्कता और विवेक का रहेगा. यात्रा और नए कार्यों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य से स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का समय अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को निवेश और नए सौदे सोच-समझकर करने की सलाह है.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनावश्यक खर्चों से बचें. निवेश या बड़ा खर्च करने से पहले पूरी जानकारी लें.

रिश्ते: परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. बच्चों या भाई-बहन के मामलों में बाधाएं दूर होंगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा या बाहरी गतिविधियों में सतर्क रहें. हल्का व्यायाम और संतुलित खानपान आवश्यक है.

साप्ताहिक उपाय: गुरुवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें.

Do: यात्रा और नए कार्यों में ईश्वर का स्मरण करें.

Don’t: अटकलों और जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

Lucky Color / Number / Day: पीला | 3 | गुरुवार

मकर (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में तरक्की और नए अवसर लेकर आएगा. आपके प्रयास और मेहनत के परिणाम दिखाई देंगे. नए संपर्क और सहयोग आपके विकास में मदद करेंगे.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नए पार्टनरशिप और नेटवर्किंग से लाभ होगा. वर्तमान में किए गए प्रयास भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी. बड़े निवेश सोच-समझकर करें. वर्तमान निवेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना है.

रिश्ते: जीवनसाथी के स्वास्थ्य और सहयोग पर ध्यान दें. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

हेल्थ/वेलनेस: थकान और तनाव रह सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आवश्यक है. मानसिक शांति बनाए रखें.

साप्ताहिक उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें और शनिदेव मंत्र का पाठ करें.

Do: नए संपर्क और अवसर अपनाएँ.

Don’t: स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

Lucky Color / Number / Day: काला | 8 | शनिवार

कुंभ (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और परिवार दोनों के मामले में सकारात्मक रहेगा. पुराने संघर्ष और बाधाएँ दूर होंगी. आपका आत्मविश्वास और धैर्य इस सप्ताह आपके लिए सफलता लेकर आएगा.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियाँ और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा और वे अच्छे प्रदर्शन करेंगे. व्यवसायियों को नए कॉन्ट्रैक्ट और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है. पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है. बड़े खर्च से पहले योजना बनाना आवश्यक है.

रिश्ते: परिवार और बच्चों के मामलों में सुखद परिवर्तन होंगे. विवाह संबंधी बाधाएँ दूर होंगी. प्रेम संबंधों में सामंजस्य और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम लाभकारी होंगे.

साप्ताहिक उपाय: शनिवार को शनि देव को चावल और तेल अर्पित करें.

Do: परिवार और करियर में संतुलन बनाए रखें.

Don’t: अधूरे कामों को टालें.

Lucky Color / Number / Day: नीला | 4 | शनिवार

मीन (28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2025)

सामान्य: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से सफलता और रचनात्मक ऊर्जा लाएगा. आपकी मेहनत और लगन से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. साहित्य, संगीत और कला से जुड़े लोग इस समय विशेष लाभ महसूस करेंगे.

करियर/बिज़नेस: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. छात्र वर्ग के लिए समय अनुकूल है और वे अच्छे प्रदर्शन करेंगे. व्यवसायियों को नए प्रोजेक्ट और निवेश से लाभ मिलेगा.

धन/इन्वेस्टमेंट: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने निवेश का लाभ मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.

रिश्ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी. परिवार में सहयोग और समर्थन मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह या रिश्ता बनने की संभावना है.

हेल्थ/वेलनेस: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें. योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम लाभकारी होंगे.

साप्ताहिक उपाय: गुरुवार को देवी सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें.

Do: रुके हुए कामों को पूरा करें और रचनात्मक गतिविधियों में समय दें.

Don’t: दूसरों पर दबाव न डालें.

Lucky Color / Number / Day: पीला | 7 | गुरुवार

