Weekly Tarot Horoscope 4 to 10 October 2026: अक्तूबर 2026 का यह पहला पूर्ण सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर में पदोन्नति, बचत में बढ़ोतरी, अचानक धन लाभ और रिश्तों में संयम साधने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आने वाले 7 दिनों में टैरो कार्ड्स आपके भविष्य, आजीविका और स्वास्थ्य के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को मनचाहा प्रमोशन व बचत में वृद्धि होगी और मेष राशि की आय बढ़ेगी, वहीं कन्या राशि वालों को किसी भी शॉर्टकट से बचने तथा कर्क राशि वालों को प्रेम संबंधों में विवादों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा साबित होगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह आय और सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला रहेगा. हालांकि, यह सप्ताह आपकी माता के लिए कष्टकारी साबित होने वाला है. इस समय में मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में भी लाभ होने की संभावना है. आप अपनी नई योजनाओं पर इस सप्ताह काम शुरु कर सकते हैं. साथ ही आपकी इस अवधि में बड़े लोगों से मुलाकात आ सकती है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है. हालांकि, यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी कष्टकारी साबित होने वाला है. किसी संबंधी या खुद की अस्वस्थता से परेशानी हो सकती है. इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के यह सप्ताह घर परिवार के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह घर परिवार में वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने वाला है. वैवाहिक लोगों के लिए समय कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है. अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करने से बचें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के इस सप्ताह अपने लव लाइफ के मामले में बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है. इस सप्ताह आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है. प्रेम संबंधों में कुछ दूरी हो सकती है. हालांकि, इसे लेकर किसी निर्णायक मोड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्तों को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. आपके अपने भाई बहन और बंधु बांधवों के साथ विचार और तालमेल का आभाव बनेगा. सहकर्मियों से भी संबंध में गड़बड़ी आएगी. व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के सामने इस सप्ताह कई तरह की समस्याएं आपके सामना आकर खड़ी हो सकती है. इस सप्ताह आप अपनी समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा विफल रह सकते हैं. लेकिन, घबराएं नहीं धैर्य रखकर अपने काम करते जाएं. आपको सलाह है कि इस सप्ताह शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है. धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी. इसे मजबूत बनाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वह असफल ररह सकते हैं. इस सप्ताह आप अपनी माता के साथ उनके घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा सकते हैं.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपको अनायास लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती हैं. इसलिए आज आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं. हालांकि, आज आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं दिखाई देंगे.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को व्यापार में नई योजनाएं शुरु करने के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है. इस सप्ताह अनियमितता से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है. कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी. कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे. वाणि पर संयम आवश्यक है. नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना. बचत में वृद्धि होगी. साथ ही आपका प्रभाव बढ़ेगा. अनुभवों का लाभ मिलेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी समस्याओं पर ध्यान देना होगा. वरना आपकों बड़ी हानी हो सकती है. साथ ही इस सप्ताह आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. इसलिए आज कोशिश करें आप अवसरों का इस सप्ताह अच्छा से फायदा उठाएं. साथ ही दूसरों की समस्याओं में न पड़े.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. जिस वजह से आप थोड़ा उदास और हताश महसूस कर सकते हैं. हालांकि, सप्ताह के मध्य में आपकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे. इस सप्ताह आप अपने रिश्तेदारों को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं उनके साथ आप काफी अच्छा समय बीताएंगे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज खुद को काफी उदास महसूस कर सकते हैं. यह सप्ताह आपके लिए कुछ विशेष नहीं दिखाई दे रहा है. आपको इस सप्ताह काफी आलोचनाओं और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि खुद की सोच को थोड़ा सकारात्मक रखने की कोशिश करें. हालांकि, यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहेगा. आपकी सेहत में पहले से सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.