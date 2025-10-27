Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Weekly Love Horoscope 27 October to 1 November 2025: नए हफ्ते की शुरुआत प्यार और इमोशन से भरी रहेगी. 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक का यह सप्ताह कई राशियों के लिए रोमांस, समझ और विश्वास से भरा रहेगा. कुछ लोगों के लिए यह समय दिल की बात कहने का होगा, तो कुछ के लिए अपने रिश्ते को सुधारने का सही मौका. वहीं, अविवाहित जातकों को इस हफ्ते कोई खास व्यक्ति मिल सकता है. जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस हफ्ते का साप्ताहिक लव राशिफल (Weekly Love Horoscope) और कौन से उपाय आपके रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे.

मेष राशि (Aries)

इस हफ्ते आपके रिश्ते में रोमांस और इमोशनल कनेक्शन दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर के साथ किसी पुराने मतभेद का अंत होगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें कोई नया व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. ध्यान रखें कि अपने पार्टनर पर ज्यादा कंट्रोल दिखाने से बचें.

उपाय: रोज सुबह लाल गुलाब के फूल से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)

रिश्तों में स्थिरता और विश्वास का समय है. पार्टनर के साथ छोटी यात्राएं या साथ समय बिताने से प्यार गहराएगा. किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान हो सकता है. अविवाहित लोग सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए किसी खास से मिल सकते हैं.

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को गुलाबी फूल और इत्र चढ़ाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

आपका मूड रोमांटिक रहेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से रिश्ते पर असर पड़ सकता है. पार्टनर से खुलकर बात करें. किसी पुराने रिश्ते की यादें फिर ताज़ा हो सकती हैं. जो लोग लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उनके लिए यह हफ्ता भरोसे की परीक्षा ले सकता है.

उपाय: बुधवार को हरे कपड़े पहनें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

यह हफ्ता भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा केयरिंग महसूस करेंगे. कुछ लोगों के लिए शादी या सगाई के योग भी बन सकते हैं. अविवाहित लोगों को परिवार के माध्यम से कोई रिश्ता मिल सकता है.

उपाय: सोमवार को भगवान शिव को दूध और बेलपत्र चढ़ाएं.

सिंह राशि (Leo)

इस हफ्ते प्यार के साथ थोड़ी ईगो की स्थिति भी बन सकती है. अपने पार्टनर से बातचीत करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें. अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो हफ्ते का मध्य समय शुभ रहेगा. सिंगल लोगों को ऑफिस या काम के जरिए कोई आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है.

उपाय: रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं.

कन्या राशि (Virgo)

रिश्तों में शांति और समझ बढ़ेगी. इस हफ्ते आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा. अगर किसी बात को लेकर असहमति रही है, तो वह खत्म हो जाएगी. प्रेम प्रस्ताव देने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है.

उपाय: बुधवार को तुलसी पौधे में जल दें और हरी मूंग दान करें.

तुला राशि (Libra)

आपका आकर्षण इस हफ्ते बढ़ा रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम बिताने के मौके मिलेंगे. जो लोग अपने रिश्ते में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है. अविवाहित जातकों को नया रिश्ता शुरू करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए.

उपाय: शुक्रवार को चांदी के बर्तन में दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मंगल के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप रिश्ते में मजबूती लाएंगे. इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ भावनाएं शेयर करें. पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है. सिंगल लोगों के लिए अचानक कोई नया आकर्षण आ सकता है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

यह हफ्ता रोमांटिक सरप्राइज से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में ताजगी आएगी. हालांकि, किसी छोटी बात पर बहस से बचें. सिंगल लोग किसी पुराने दोस्त से फिर जुड़ सकते हैं.

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं.

मकर राशि (Capricorn)

रिश्तों में स्थिरता आएगी. जो लोग रिश्ते में हैं, वे भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए यह हफ्ता आत्मचिंतन का है, सोचें कि आप रिश्ते से क्या चाहते हैं. किसी यात्रा के दौरान रोमांस की शुरुआत हो सकती है.

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

यह हफ्ता आपके लिए रोमांटिक लेकिन भावनात्मक भी रहेगा. पार्टनर से जुड़ी कुछ बातें मन में उलझन पैदा कर सकती हैं, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. अविवाहित जातकों को कोई पुराना रिश्ता फिर से आकर्षित कर सकता है.

उपाय: शनिवार को शनि देव को काले तिल और उड़द दान करें.

मीन राशि (Pisces)

प्यार और सुकून से भरा सप्ताह रहेगा. पार्टनर आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा. शादीशुदा लोगों के बीच तालमेल बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी खास मुलाकात का योग है. यह समय दिल की बात कहने का है.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.