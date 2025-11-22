हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Love Horoscope: 24 से 30 नवंबर 2025, किन राशियों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए अपनी राशि का हाल

Weekly Love Horoscope: 24 से 30 नवंबर 2025, किन राशियों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए अपनी राशि का हाल

Love Horoscope Weekly 24 से 30 नवंबर 2025 तक बन रहे राजयोग के प्रभाव से सभी राशियों के प्रेम जीवन में होंगे कुछ बदलाव, जानें आपकी राशि के लिए इस सप्ताह कैसा रहेगा?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Nov 2025 11:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Weekly Love Horoscope 24 to 30 Nov 2025: इस हफ्ते प्रेम संबंधों में नई ऊर्जाएं आएंगी, कई लोगों के लिए रिश्तों में खुलकर बात करने का मौका मिलेगा. मार्गशीर्ष मास की इस सप्ताहिक अवधि में ग्रहों का हाल बताता है कि प्यार में स्थिरता, भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी.

कई रिश्तों में लंबी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी, तो कुछ के प्रेम जीवन में रोमांस और स्पार्क लौटेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, वहीं सिंगल्स को किसी खास से मुलाकात की उम्मीद है. जानिए, इस हफ्ते 12 राशियों का लव राशिफल कैसा रहने वाला है.

मेष राशिफल (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी. पार्टनर आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, जिससे रिलेशन और मजबूत होगा. जिनकी लव लाइफ में गलतफहमियां थीं, वे बातचीत से दूर हो जाएंगी. कपल्स के बीच रोमांस और एक्साइटमेंट बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने दोस्त से बात आगे बढ़ने की संभावना है. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह शांत और समझदारी से भरा रहेगा.

  • उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल भगवान हनुमान को चढ़ाएं.

वृषभ राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता रिलेशनशिप में स्थिरता और भरोसा बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर आपका साथ देंगे और आपकी परेशानियों को समझेंगे. किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन जल्दी ही स्थिति संभल जाएगी. लंबे समय से सिंगल लोग किसी नए इंसान से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए पारिवारिक माहौल का असर रिश्ते पर पड़ेगा, लेकिन साथी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे.

  • उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को इत्र और गुलाबी फूल अर्पित करें.

मिथुन राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह रिश्ते में खुलकर बात करने की जरूरत है. आपके मन की अनकही बातें पार्टनर तक पहुंचेंगी और इससे रिश्ते में गहराई बढ़ेगी. कोई पुरानी गलतफहमी खत्म हो सकती है. सिंगल लोगों को दोस्ती में प्यार का एहसास हो सकता है. शादीशुदा जातकों को घर-परिवार में व्यस्तता के कारण कम समय मिल सकता है, लेकिन छोटी-छोटी बातें रिश्ते को मजबूत करेंगी.

  • उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं.

कर्क राशिफल (Cancer)

इस सप्ताह कर्क राशि वालों की भावनाएं गहरी रहेंगी और आप अपने पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे. कपल्स के बीच रोमांस बढ़ेगा और पुराना तनाव खत्म होगा. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या किसी समारोह में किसी खास से मुलाकात संभव है. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में नई समझ लेकर आएगा.

  • उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद फूल अर्पित करें.

सिंह राशिफल (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह लव लाइफ में पावर और पासन से भरा रहेगा. जिन लोगों के रिश्ते में ठंडापन था, उनमें फिर से गर्माहट आएगी. पार्टनर आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और रिश्ते में नए प्लान बनेंगे. सिंगल जातकों के लिए किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात के संकेत हैं. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा.

  • उपाय: रविवार को सूर्य देव को लाल चंदन और जल अर्पित करें.

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने वाला रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर के साथ ट्रैवल या क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने जानकार से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. शादीशुदा जातकों को एक-दूसरे की जरूरतों को समझना होगा.

  • उपाय: गणेश जी को हरी घास और हरी मूंग दाल अर्पित करें.

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्यार में सामंजस्य और रोमांस बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे और रिश्ते में नई शुरुआत के लिए तैयार दिखेंगे. सिंगल जातकों को किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय अपने साथी के साथ पुरानी योजनाओं को पूरा करने का है.

  • उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह गहराई और तीव्रता से भरी होगी. पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा. किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी रहस्यमयी या दिलचस्प व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह विश्वास बढ़ाने वाला है.

  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

धनु राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांच और खुशी से भरा रहेगा. रिलेशनशिप में ताजगी आएगी और पार्टनर आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे. कपल्स के बीच प्लानिंग बढ़ेगी. सिंगल जातकों के लिए किसी नए इंसान से मुलाकात रोमांचक साबित हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा.

  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीला फल और पीली मिठाई चढ़ाएं.

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में गंभीरता का समय है. आप अपने पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराएंगे. काम के कारण थोड़ा समय कम मिल सकता है, लेकिन रिश्ता मजबूत बना रहेगा. सिंगल लोग किसी जिम्मेदार और स्थिर इंसान से मिल सकते हैं. शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ाने वाला है.

  • उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं को समझने और रिश्तों में संतुलन बनाने का है. पार्टनर आपकी बातों को महत्व देंगे और आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी नए कनेक्शन से उम्मीद जाग सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेगा.

  • उपाय: शनिवार को शनि देव को काला तिल और सरसों का तेल अर्पित करें.

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह बेहद रोमांटिक रहने वाली है. भावनाओं की गहराई बढ़ेगी और पार्टनर आपको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे. जिन लोगों का रिलेशन टूटने की कगार पर था, उनमें सुधार के संकेत हैं. सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव या फ्लर्टिंग वाला माहौल बन सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय मानसिक शांति और प्यार से भरपूर रहेगा.

  • उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीला वस्त्र दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 22 Nov 2025 11:19 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Love Rashifal Weekly Love Horoscope

Frequently Asked Questions

इस हफ्ते प्रेम संबंधों में क्या खास रहेगा?

इस हफ्ते प्रेम संबंधों में नई ऊर्जाएं आएंगी, रिश्तों में खुलकर बात करने का मौका मिलेगा. प्यार में स्थिरता, भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी.

अगर रिश्तों में गलतफहमियां हैं तो क्या होगा?

कई रिश्तों में लंबी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. कुछ के प्रेम जीवन में रोमांस और स्पार्क लौटेगा.

जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा?

रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. यह सप्ताह रिश्तों में मजबूती और समझदारी लाएगा.

सिंगल लोगों के लिए क्या उम्मीदें हैं?

सिंगल्स को किसी खास से मुलाकात की उम्मीद है. किसी पुराने दोस्त या नए दिलचस्प इंसान से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे सीधा कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर आया अपडेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Charcha With Chitra: Chirag Paswan ने बताया उनकी सरकार कैसे देगी रोजगार? Bihar Politics | LJP(R)
बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर राजनीति चमका रही TMC? | Mamata Banerjee | Romana Isar Khan | Janhit
Ghanti Bajao: बच्चों के भविष्य का सवाल कौन बन गया काल? Pratima Mishra | Education System
Delhi Blast Case Update: आतंक की टोली के पास यहां से आता था पैसा! | Al Falah University
Sandeep Chaudhary: 1 महीने में SIR...क्यों जल्दी है आयोग? । Bihar Election । Bengal Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे सीधा कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर आया अपडेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर अपडेट
बॉलीवुड
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
ट्रेंडिंग
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget