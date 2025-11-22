Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Weekly Love Horoscope 24 to 30 Nov 2025: इस हफ्ते प्रेम संबंधों में नई ऊर्जाएं आएंगी, कई लोगों के लिए रिश्तों में खुलकर बात करने का मौका मिलेगा. मार्गशीर्ष मास की इस सप्ताहिक अवधि में ग्रहों का हाल बताता है कि प्यार में स्थिरता, भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी.

कई रिश्तों में लंबी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी, तो कुछ के प्रेम जीवन में रोमांस और स्पार्क लौटेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, वहीं सिंगल्स को किसी खास से मुलाकात की उम्मीद है. जानिए, इस हफ्ते 12 राशियों का लव राशिफल कैसा रहने वाला है.

मेष राशिफल (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी. पार्टनर आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, जिससे रिलेशन और मजबूत होगा. जिनकी लव लाइफ में गलतफहमियां थीं, वे बातचीत से दूर हो जाएंगी. कपल्स के बीच रोमांस और एक्साइटमेंट बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने दोस्त से बात आगे बढ़ने की संभावना है. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह शांत और समझदारी से भरा रहेगा.

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल भगवान हनुमान को चढ़ाएं.

वृषभ राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता रिलेशनशिप में स्थिरता और भरोसा बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर आपका साथ देंगे और आपकी परेशानियों को समझेंगे. किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन जल्दी ही स्थिति संभल जाएगी. लंबे समय से सिंगल लोग किसी नए इंसान से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए पारिवारिक माहौल का असर रिश्ते पर पड़ेगा, लेकिन साथी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे.

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को इत्र और गुलाबी फूल अर्पित करें.

मिथुन राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह रिश्ते में खुलकर बात करने की जरूरत है. आपके मन की अनकही बातें पार्टनर तक पहुंचेंगी और इससे रिश्ते में गहराई बढ़ेगी. कोई पुरानी गलतफहमी खत्म हो सकती है. सिंगल लोगों को दोस्ती में प्यार का एहसास हो सकता है. शादीशुदा जातकों को घर-परिवार में व्यस्तता के कारण कम समय मिल सकता है, लेकिन छोटी-छोटी बातें रिश्ते को मजबूत करेंगी.

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं.

कर्क राशिफल (Cancer)

इस सप्ताह कर्क राशि वालों की भावनाएं गहरी रहेंगी और आप अपने पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे. कपल्स के बीच रोमांस बढ़ेगा और पुराना तनाव खत्म होगा. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या किसी समारोह में किसी खास से मुलाकात संभव है. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में नई समझ लेकर आएगा.

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद फूल अर्पित करें.

सिंह राशिफल (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह लव लाइफ में पावर और पासन से भरा रहेगा. जिन लोगों के रिश्ते में ठंडापन था, उनमें फिर से गर्माहट आएगी. पार्टनर आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और रिश्ते में नए प्लान बनेंगे. सिंगल जातकों के लिए किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात के संकेत हैं. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा.

उपाय: रविवार को सूर्य देव को लाल चंदन और जल अर्पित करें.

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने वाला रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर के साथ ट्रैवल या क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने जानकार से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. शादीशुदा जातकों को एक-दूसरे की जरूरतों को समझना होगा.

उपाय: गणेश जी को हरी घास और हरी मूंग दाल अर्पित करें.

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्यार में सामंजस्य और रोमांस बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे और रिश्ते में नई शुरुआत के लिए तैयार दिखेंगे. सिंगल जातकों को किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय अपने साथी के साथ पुरानी योजनाओं को पूरा करने का है.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह गहराई और तीव्रता से भरी होगी. पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा. किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी रहस्यमयी या दिलचस्प व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह विश्वास बढ़ाने वाला है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

धनु राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांच और खुशी से भरा रहेगा. रिलेशनशिप में ताजगी आएगी और पार्टनर आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे. कपल्स के बीच प्लानिंग बढ़ेगी. सिंगल जातकों के लिए किसी नए इंसान से मुलाकात रोमांचक साबित हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीला फल और पीली मिठाई चढ़ाएं.

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में गंभीरता का समय है. आप अपने पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराएंगे. काम के कारण थोड़ा समय कम मिल सकता है, लेकिन रिश्ता मजबूत बना रहेगा. सिंगल लोग किसी जिम्मेदार और स्थिर इंसान से मिल सकते हैं. शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ाने वाला है.

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं को समझने और रिश्तों में संतुलन बनाने का है. पार्टनर आपकी बातों को महत्व देंगे और आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी नए कनेक्शन से उम्मीद जाग सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेगा.

उपाय: शनिवार को शनि देव को काला तिल और सरसों का तेल अर्पित करें.

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह बेहद रोमांटिक रहने वाली है. भावनाओं की गहराई बढ़ेगी और पार्टनर आपको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे. जिन लोगों का रिलेशन टूटने की कगार पर था, उनमें सुधार के संकेत हैं. सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव या फ्लर्टिंग वाला माहौल बन सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए यह समय मानसिक शांति और प्यार से भरपूर रहेगा.

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीला वस्त्र दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.