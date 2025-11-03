हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly love horoscope: 2 से 08 नवंबर तक, इन राशियों के लिए रोमांस और रिश्तों में क्या होगा खास? जानें उपाय!

Weekly love horoscope: 2 से 08 नवंबर तक, इन राशियों के लिए रोमांस और रिश्तों में क्या होगा खास? जानें उपाय!

Love Horoscope weekly 2 से 08 नवंबर 2025 तक बन रहे राजयोग के प्रभाव से सभी राशियों के प्रेम जीवन में होंगे कुछ बदलाव, जानें आपकी राशि के लिए इस सप्ताह कैसा रहेगा?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Weekly Love Horoscope 2 to 8 November 2025: नवंबर का पहला हफ्ता प्यार, समझदारी और रिश्तों की परीक्षा लेकर आ रहा है. ग्रहों की चाल के अनुसार इस सप्ताह शुक्र और चंद्रमा का योग कई राशियों के प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. कुछ लोगों को पुराने रिश्तों में फिर से मिठास लौटाने का मौका मिलेगा, तो कुछ के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन बदल सकती है. जानिए 2 नवंबर से 8 नवंबर 2025 तक आपका लव राशिफल (Love Horoscope) क्या कहता है और किन उपायों से रिश्तों में बनेगी मजबूती.

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास रिश्ते में नई जान डालेगा. जिन लोगों का पार्टनर नाराज था, वे अब मन जाएंगे. सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, वरना प्यार में दूरी आ सकती है. वैवाहिक जीवन शुरुआत में थोड़ी अनबन की स्थति बनेगी लेकिन अंत तक सबकुछ ठीक होगा.

  • उपाय: शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल अर्पित करें और शुक्र देव का ध्यान करें.

वृषभ राशि (Taurus)

प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. लिविंग रिलेशन में है इस सप्ताह लव लाइफ में इगो की इंट्री होगी इस समझदारी के साथ डिसीजन ले रिश्ता शादीशुदा लोगों के लिए यह हफ्ता समझदारी और प्यार से भरा रहेगा. बस पुराने गिले-शिकवे मत दोहराएं.

  • उपाय: रोजाना सफेद कपड़े में कपूर लपेटकर पूजा स्थल पर रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

थोड़ी गलतफहमियां रिश्ते में तनाव ला सकती हैं, लेकिन संवाद से सब कुछ ठीक हो सकता है. पुराने प्रेमी से अचानक मुलाकात भावनाएं जगा सकती है. सिंगल लोगों के लिए दोस्ती से प्यार की शुरुआत हो सकती है. वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ेगी किसी के कहे सुने बात को नहीं सुने .

  • उपाय: शुक्रवार को गुलाब के फूल से माता लक्ष्मी की पूजा करें.

कर्क राशि (Cancer)

भावनाएं इस हफ्ते बहुत गहरी रहेंगी. पार्टनर आपकी बातों को दिल से समझेगा. किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. अगर रिश्ता नया है, तो थोड़ा समय दें. लिविंग रिलेशन में है संवाद करते समय सावधानी रखे वैवाहिक जीवन मिलजुला रहेगा पुराना विवाद दूर होगा.

  • उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और मन की शांति की प्रार्थना करें.

सिंह राशि (Leo)

यह हफ्ता दिल से जुड़ी बातों को कहने का सही समय है. जिनका रिश्ता पहले टूट गया था, उन्हें सुलह का मौका मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय भावनात्मक जुड़ाव का है. काम को लेकर बोझ रहेगा फिर भी रोमांस में कोई कमी नहीं होगी.

  • उपाय: रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ ह्रीं सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.

कन्या राशि (Virgo)

पार्टनर से झगड़े की संभावना है, इसलिए गुस्से से बचें. आपसी भरोसा बढ़ाने की कोशिश करें. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ऑफिस या सोशल मीडिया से कोई रिश्ता जुड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में सितारे अच्छ स्थिति में हैं एक दूसरे को सहयोग करेगे.

  • उपाय: शुक्रवार को चांदी की चीज दान करें या गरीबों में सफेद मिठाई बांटें.

तुला राशि (Libra)

लव लाइफ में नई ऊर्जा आएगी. जिनका रिश्ता लंबी दूरी का है, उनके बीच कम्युनिकेशन बेहतर होगा. निकट वाले के रिश्ता में कड़वाहट बनेगा आपसी समझदारी से सप्ताह के अंत तक सब ठीक होगा ,शादीशुदा लोगों को पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है.

  • उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

पुराने मतभेद खत्म होंगे और प्यार फिर से परवान चढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए कोई पुराना परिचित अब दिल के करीब आ सकता है. पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें., थोड़ी लापरवाही रिश्ते में दरार डाल सकता है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा सप्ताह के अंत में बाहर जाने का प्लान बनेगा.

  • उपाय: मंगलवार को हनुमानजी को सिंदूर चढ़ाएं और मनोकामना मांगे.

धनु राशि (Sagittarius)

इस हफ्ते रिश्ते में वफादारी और ईमानदारी की परीक्षा होगी. आपके शब्द पार्टनर के दिल को छू सकते हैं. सिंगल लोगों को क्रश से बात करने का मौका मिलेगा. लिविंग रिलेशन में है संवाद करते समय रिश्ते को ध्यान में रखे जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह रोमांस में वृद्धि होगी.

  • उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीले वस्त्र पहनें.

मकर राशि (Capricorn)

रिश्तों में स्थिरता आएगी. जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. पार्टनर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सिंगल है पार्टनर के साथ अच्छी समय व्यतित करे,पुराने मित्र से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.

  • उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वाले को इस सप्ताह पुराने प्रेमी से बातचीत शुरू हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए किसी खास की एंट्री संभव है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की सलाह माननी चाहिए. वैवाहिक जीवन में परिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने के कारण एक दूसरे को समय व्यतित करे .

  • उपाय: शनिवार को शनि देव को काला तिल अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

यह हफ्ता रोमांटिक रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और साथ निभाएगा. लव लाइफ में स्थिरता आएगी. परिवार भी रिश्ते को लेकर सकारात्मक रहेगा. पार्टनर के लिए उत्तम रहेगा सभी प्लान सक्सेस होगा.

  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और बेसन का भोग लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 03 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Saptahik Rashifal Love Rashifal Weekly Love Horoscope

इस सप्ताह प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव क्यों आ सकते हैं?

शुक्र और चंद्रमा के योग के कारण इस सप्ताह कई राशियों के प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में मिठास लौट सकती है या नयापन आ सकता है।

क्या इस सप्ताह कुछ लोगों को पुराने रिश्तों में सुधार का मौका मिलेगा?

हाँ, ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ लोगों को पुराने रिश्तों में फिर से मिठास लौटाने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

क्या सिंगल लोगों के लिए इस सप्ताह कोई खास मुलाकात हो सकती है?

कुछ राशियों के लिए, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन को बदल सकती है, जो दोस्ती से प्यार की शुरुआत या एक खास व्यक्ति के रूप में सामने आ सकती है।

रिश्तों में मजबूती लाने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं?

विभिन्न राशियों के लिए अलग-अलग उपाय बताए गए हैं, जैसे शुक्रवार को गुलाबी फूल अर्पित करना, सफेद कपड़े में कपूर रखना, या माता लक्ष्मी की पूजा करना।

और पढ़ें
Embed widget