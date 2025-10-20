हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly love horoscope (19 से 25 अक्टूबर 2025): इस हफ्ते प्यार में क्या कहते हैं आपके सितारे? जानें मेष से मीन तक साप्ताहिक लव राशिफल

Weekly love horoscope (19 से 25 अक्टूबर 2025): इस हफ्ते प्यार में क्या कहते हैं आपके सितारे? जानें मेष से मीन तक साप्ताहिक लव राशिफल

Love Horoscope weekly 19 - 25 अक्टूबर 2025 तक बन रहे राजयोग के प्रभाव से सभी राशियों के प्रेम जीवन में होंगे कुछ बदलाव, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आपकी राशि के लिए इस सप्ताह कैसा रहेगा?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

Weekly Love Horoscope (October 19 to 25, 2025): अक्टूबर का ये हफ्ता यानी 19 से 25 अक्टूबर 2025 प्यार, रिश्ते और रोमांस के मामले में यह सप्ताह कुछ चुनौतियों और खुशियों का मिश्रण लेकर आ रहा है. सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि इस दौरान संवाद और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी. अकेलेपन में कुछ लोग रोमांस की तलाश में होंगे, वहीं जो जोड़े लंबे समय से साथ हैं, उन्हें कुछ छोटे मतभेदों को सुलझाना पड़ सकता है. जानिए सभी 12 राशियों का इस हफ्ते का लव राशिफल और उपाय.

 मेष (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में हल्की-फुल्की उथल-पुथल रहेगी. पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जल्दी सुलझ जाएंगे. सिंगल लोग नए दोस्त और रोमांटिक संबंध बनाने के मौके पाएंगे. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी.

  • उपाय: लाल रंग के फूल अपने कमरे में रखें. सोमवार को हनुमान जी को दीपक अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है. पार्टनर की भावनाओं को समझना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना लाभदायक रहेगा. रोमांटिक प्लान्स इस सप्ताह बहुत फायदेमंद रहेंगे. पुराने मतभेद भूलकर नई शुरुआत करें.

  • उपाय: चांदी का लटकन धारण करें और सप्ताह में एक बार पार्टनर को सरप्राइज दें.

मिथुन (Gemini)

सिंगल जातक रोमांचक और नई रोमांटिक मुलाकातों का आनंद उठा सकते हैं. रिश्तों में जुड़े लोग पार्टनर की भावनाओं को समझें, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा न करें. सप्ताह में खुला संवाद और आपसी समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगी. पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डेट पर जाने का अवसर मिलेगा.

  • उपाय: ग्रीन कलर की वस्तुएं अपने घर या कमरे में रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह प्यार और भावनाओं की गहराई महसूस होगी. पार्टनर के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण रहेगा. झगड़े और विवाद से दूरी बनाए रखना लाभदायक होगा. सिंगल जातकों को नए रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं.

  • उपाय: सोमवार को हनुमान जी के मंदिर में जल अर्पित करें.

सिंह (Leo)

रोमांस में उत्साह और प्रेम की मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ छोटे-छोटे सरप्राइज रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सिंगल लोग सोशल इवेंट्स और दोस्तों के माध्यम से नए प्यार से मिल सकते हैं. सप्ताह में पार्टनर के साथ आउटिंग या रोमांटिक डेट की योजना बनाएं.

  • उपाय: पीले रंग के फूल घर में रखें और पार्टनर के लिए समय निकालें.

कन्या (Virgo)

रिश्तों में थोड़ी दूरी और सतर्कता की जरूरत रहेगी. पार्टनर की भावनाओं को समझना और अपने विचारों को संयमित रखना लाभदायक होगा. सप्ताह में संवाद में धैर्य रखें और किसी भी मतभेद को जल्दी न सुलझाएं. पुराने रिश्तों में सुधार का अवसर मिलेगा.

  • उपाय: शुक्रवार को भगवान गणेश के मंदिर में दीपक जलाएं.

तुला (Libra)

पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ाने और रोमांटिक मुलाकातों का समय है. सिंगल लोग नए संबंध बनाने का अच्छा अवसर पाएंगे. पुराने मतभेद भूलकर संबंध को नया आयाम दें. सप्ताह में अपने प्यार और प्रशंसा को व्यक्त करें.

  • उपाय: गुलाबी रंग की वस्तुएं या कपड़े अपने पास रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी और प्यार का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ ईमानदार संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएगा. सप्ताह में किसी भी वाद-विवाद से बचें और समझदारी दिखाएं. सिंगल जातकों के लिए रोमांस के नए मौके संभव हैं.

  • उपाय: नीले रंग के दीपक जलाएं और पार्टनर के लिए समय निकालें.

धनु (Sagittarius)

सप्ताह रोमांच और रोमांस से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ यात्रा या छोटे रोमांटिक कार्यक्रम आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे. सिंगल जातक नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं. सप्ताह में संवाद और मजेदार गतिविधियों पर ध्यान दें.

  • उपाय: पीले या नारंगी रंग के फूल घर में रखें, रिश्तों में ऊर्जा बढ़ेगी.

मकर (Capricorn)

प्रेम जीवन में संयम और समझदारी की आवश्यकता है. पार्टनर के साथ ईमानदार संवाद रिश्तों में स्थिरता लाएगा. झगड़ों और मतभेदों को बढ़ाने से बचें. सिंगल जातकों को नए रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं.

  • उपाय: रविवार को हनुमान जी का पाठ करें और घर में लाल रंग की वस्तुएं रखें.

कुंभ (Aquarius)

प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ मिलकर योजनाएं बनाना लाभदायक रहेगा. सप्ताह में पुराने मतभेद सुलझाने का अच्छा समय है. पार्टनर के साथ खुला संवाद और सरप्राइज डेट्स रिश्तों में मिठास लाएंगे.

  • उपाय: नीले या हरे रंग की चीजें अपने पास रखें.

मीन (Pisces)

सिंगल जातकों के लिए नया रोमांस संभव है. जो जोड़े हैं, उन्हें थोड़ी मेहनत से मतभेद सुलझाने होंगे. पार्टनर के लिए समय निकालें और भावनाओं को साझा करें. सप्ताह में रोमांटिक सरप्राइज और प्यार भरे शब्द रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे.

  • उपाय: शनिवार को पानी में तिल और फूल बहाएं, प्रेम जीवन मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 20 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Love Rashifal Weekly Love Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा
दिवाली के मौके पर जब इस हसीना पर लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, मचा था बवाल
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा
दिवाली के मौके पर जब इस हसीना पर लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, मचा था बवाल
विश्व
'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?
'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाक PM शहबाज ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
जनरल नॉलेज
रहस्य या हकीकत? वह बॉर्डर जहां सूरज ढलते ही आने लगती हैं आत्माओं के चिल्लाने की आवाजें!
रहस्य या हकीकत? वह बॉर्डर जहां सूरज ढलते ही आने लगती हैं आत्माओं के चिल्लाने की आवाजें!
यूटिलिटी
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget