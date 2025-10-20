Weekly Love Horoscope (October 19 to 25, 2025): अक्टूबर का ये हफ्ता यानी 19 से 25 अक्टूबर 2025 प्यार, रिश्ते और रोमांस के मामले में यह सप्ताह कुछ चुनौतियों और खुशियों का मिश्रण लेकर आ रहा है. सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि इस दौरान संवाद और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी. अकेलेपन में कुछ लोग रोमांस की तलाश में होंगे, वहीं जो जोड़े लंबे समय से साथ हैं, उन्हें कुछ छोटे मतभेदों को सुलझाना पड़ सकता है. जानिए सभी 12 राशियों का इस हफ्ते का लव राशिफल और उपाय.

मेष (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में हल्की-फुल्की उथल-पुथल रहेगी. पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जल्दी सुलझ जाएंगे. सिंगल लोग नए दोस्त और रोमांटिक संबंध बनाने के मौके पाएंगे. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी.

उपाय: लाल रंग के फूल अपने कमरे में रखें. सोमवार को हनुमान जी को दीपक अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है. पार्टनर की भावनाओं को समझना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना लाभदायक रहेगा. रोमांटिक प्लान्स इस सप्ताह बहुत फायदेमंद रहेंगे. पुराने मतभेद भूलकर नई शुरुआत करें.

उपाय: चांदी का लटकन धारण करें और सप्ताह में एक बार पार्टनर को सरप्राइज दें.

मिथुन (Gemini)

सिंगल जातक रोमांचक और नई रोमांटिक मुलाकातों का आनंद उठा सकते हैं. रिश्तों में जुड़े लोग पार्टनर की भावनाओं को समझें, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा न करें. सप्ताह में खुला संवाद और आपसी समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगी. पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डेट पर जाने का अवसर मिलेगा.

उपाय: ग्रीन कलर की वस्तुएं अपने घर या कमरे में रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह प्यार और भावनाओं की गहराई महसूस होगी. पार्टनर के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण रहेगा. झगड़े और विवाद से दूरी बनाए रखना लाभदायक होगा. सिंगल जातकों को नए रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं.

उपाय: सोमवार को हनुमान जी के मंदिर में जल अर्पित करें.

सिंह (Leo)

रोमांस में उत्साह और प्रेम की मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ छोटे-छोटे सरप्राइज रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सिंगल लोग सोशल इवेंट्स और दोस्तों के माध्यम से नए प्यार से मिल सकते हैं. सप्ताह में पार्टनर के साथ आउटिंग या रोमांटिक डेट की योजना बनाएं.

उपाय: पीले रंग के फूल घर में रखें और पार्टनर के लिए समय निकालें.

कन्या (Virgo)

रिश्तों में थोड़ी दूरी और सतर्कता की जरूरत रहेगी. पार्टनर की भावनाओं को समझना और अपने विचारों को संयमित रखना लाभदायक होगा. सप्ताह में संवाद में धैर्य रखें और किसी भी मतभेद को जल्दी न सुलझाएं. पुराने रिश्तों में सुधार का अवसर मिलेगा.

उपाय: शुक्रवार को भगवान गणेश के मंदिर में दीपक जलाएं.

तुला (Libra)

पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ाने और रोमांटिक मुलाकातों का समय है. सिंगल लोग नए संबंध बनाने का अच्छा अवसर पाएंगे. पुराने मतभेद भूलकर संबंध को नया आयाम दें. सप्ताह में अपने प्यार और प्रशंसा को व्यक्त करें.

उपाय: गुलाबी रंग की वस्तुएं या कपड़े अपने पास रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी और प्यार का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ ईमानदार संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएगा. सप्ताह में किसी भी वाद-विवाद से बचें और समझदारी दिखाएं. सिंगल जातकों के लिए रोमांस के नए मौके संभव हैं.

उपाय: नीले रंग के दीपक जलाएं और पार्टनर के लिए समय निकालें.

धनु (Sagittarius)

सप्ताह रोमांच और रोमांस से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ यात्रा या छोटे रोमांटिक कार्यक्रम आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे. सिंगल जातक नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं. सप्ताह में संवाद और मजेदार गतिविधियों पर ध्यान दें.

उपाय: पीले या नारंगी रंग के फूल घर में रखें, रिश्तों में ऊर्जा बढ़ेगी.

मकर (Capricorn)

प्रेम जीवन में संयम और समझदारी की आवश्यकता है. पार्टनर के साथ ईमानदार संवाद रिश्तों में स्थिरता लाएगा. झगड़ों और मतभेदों को बढ़ाने से बचें. सिंगल जातकों को नए रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं.

उपाय: रविवार को हनुमान जी का पाठ करें और घर में लाल रंग की वस्तुएं रखें.

कुंभ (Aquarius)

प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ मिलकर योजनाएं बनाना लाभदायक रहेगा. सप्ताह में पुराने मतभेद सुलझाने का अच्छा समय है. पार्टनर के साथ खुला संवाद और सरप्राइज डेट्स रिश्तों में मिठास लाएंगे.

उपाय: नीले या हरे रंग की चीजें अपने पास रखें.

मीन (Pisces)

सिंगल जातकों के लिए नया रोमांस संभव है. जो जोड़े हैं, उन्हें थोड़ी मेहनत से मतभेद सुलझाने होंगे. पार्टनर के लिए समय निकालें और भावनाओं को साझा करें. सप्ताह में रोमांटिक सरप्राइज और प्यार भरे शब्द रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे.

उपाय: शनिवार को पानी में तिल और फूल बहाएं, प्रेम जीवन मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.