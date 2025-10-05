Weekly Love Horoscope 06 to 12 October 2025: अक्टूबर का दूसरा हफ्ता प्यार के मामले में कई राशियों के लिए दिलचस्प और थोड़ा भावुक भी रहेगा. इस हफ्ते शुक्र ग्रह की स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ लोगों के रिश्तों में पुराना प्यार फिर से लौट सकता है, तो किसी के लिए नए रिश्ते की शुरुआत होने के संकेत हैं. वहीं कुछ राशियों को रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है. अगर आप पार्टनर को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हैं, तो ये हफ्ता आपकी सोच को साफ करेगा. जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से 6 से 12 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक लव राशिफल, सभी 12 राशियों के लिए, साथ ही जानें प्यार को मजबूत करने के उपाय.



मेष राशि (Aries)

लव लाइफ: इस हफ्ते आपके दिल में पुराना प्यार फिर से दस्तक दे सकता है. अविवाहित लोग किसी खास इंसान की ओर आकर्षित होंगे. कपल्स के बीच छोटी-छोटी बातों पर नोकझोंक हो सकती है, लेकिन अंत में प्यार ही जीतेगा.

उपाय: शुक्रवार को गुलाबी फूलों का गुलदस्ता किसी महिला को भेंट करें. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

वृषभ राशि (Taurus)

लव लाइफ: आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे. इस हफ्ते उनसे खुलकर बात करें, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच भरोसा और गहराई बढ़ेगी.

उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और “ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें.

मिथुन राशि (Gemini)

लव लाइफ: ये हफ्ता रोमांटिक सरप्राइज से भरा रहेगा. पार्टनर आपके लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं. अविवाहित लोग ऑफिस या सोशल मीडिया के जरिए किसी से जुड़ सकते हैं.

उपाय: शनिवार को किसी गरीब दंपत्ति को भोजन कराएं, लव लाइफ में स्थिरता आएगी.

कर्क राशि (Cancer)

लव लाइफ: इस हफ्ते भावनाएं ज्यादा होंगी. अगर आप किसी से नाराज हैं, तो बातचीत से मसला सुलझाएं. पुराने रिश्तों की यादें मन में उमड़ सकती हैं. सिंगल लोग किसी पुराने दोस्त के करीब आ सकते हैं.

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo)

लव लाइफ: इस हफ्ते आपका आत्मविश्वास ही आपकी लव लाइफ की कुंजी है. किसी खास को अपने दिल की बात कहने का सही समय है. मैरिड कपल्स के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे.

उपाय: रविवार को सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें.

कन्या राशि (Virgo)

लव लाइफ: रिश्तों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर के मूड स्विंग्स से परेशान न हों, बल्कि शांत रहें. वीकेंड तक सब कुछ ठीक हो जाएगा. सिंगल्स के लिए किसी नई मुलाकात का योग है.

उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

लव लाइफ: इस हफ्ते लव लाइफ बहुत रोमांटिक और संतुलित रहेगी. पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे. अविवाहित लोग किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं, जो आगे चलकर रिश्ता बन सकता है.

उपाय: शुक्रवार को गुलाबी रंग के कपड़े पहनें और राधा-कृष्ण की पूजा करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

लव लाइफ: इस हफ्ते पुरानी बातें या झगड़े रिश्ते में तनाव ला सकते हैं. गुस्से में कोई फैसला न लें. पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, सब ठीक हो जाएगा.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)

लव लाइफ: लव लाइफ में रोमांच बढ़ेगा. कपल्स एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझेंगे. जो सिंगल हैं, उन्हें किसी यात्रा या इवेंट में दिलचस्प व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है.

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और विष्णु जी को केले का भोग लगाएं.

मकर राशि (Capricorn)

लव लाइफ: पार्टनर आपकी मेहनत और केयर देखकर प्रभावित होंगे. कुछ पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

उपाय: शनिवार को शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं और गरीबों में दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

लव लाइफ: दिल और दिमाग के बीच कन्फ्यूजन रहेगा. किसी तीसरे की बातों में आकर रिश्ते को खराब न करें. वीकेंड तक स्थिति साफ होगी और आप सही फैसला लेंगे.

उपाय: शनिवार को नीले कपड़े पहनें और किसी जरूरतमंद को नीला वस्त्र दान करें.

मीन राशि (Pisces)

लव लाइफ: इस हफ्ते रोमांस और इमोशंस दोनों बढ़ेंगे. कपल्स के बीच गहरा प्यार रहेगा. अगर रिश्ता नया है, तो एक-दूसरे के बारे में और जानने का शानदार समय है.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.