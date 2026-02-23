हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Love weekly Horoscope 2026: 23 फरवरी से 01 मार्च 2026 तक बन रहे ग्रह-योग का सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जाने आपकी राशि के लिए यह नया सप्ताह कैसा रहेगा.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Feb 2026 03:41 AM (IST)
Weekly Love Rashifal 23 Feb to 01 March 2026: फरवरी का यह आखिरी सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए खास संकेत लेकर आया है. 23 फरवरी 2026 से 01 मार्च 2026 के बीच ग्रह-नक्षत्रों की चाल रिश्तों में नई ऊर्जा, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और कुछ दिलचस्प मोड़ ला सकती है.

कहीं पुराने मनमुटाव दूर होंगे तो कहीं नए रिश्तों की शुरुआत के योग बनेंगे. जिनका रिश्ता पहले से चल रहा है, उनके लिए यह समय समझ, भरोसा और कम्युनिकेशन को मजबूत करने का है, वहीं सिंगल जातकों के लिए दिल की धड़कनें तेज करने वाला सप्ताह साबित हो सकता है.

इस साप्ताहिक ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानिए लव राशिफल  आपकी राशि के अनुसार प्रेम जीवन कैसा रहेगा, पार्टनर के साथ तालमेल कैसा बनेगा, दांपत्य जीवन में क्या बदलाव आएंगे और सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कौन-सा शुभ रंग, शुभ नंबर और उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा. प्रेम के इस सफर में सितारे आपके साथ हैं या आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, जानिए.

बेवफाई के लिए बदनाम! 4 राशियों में छिपे हैं धोखेबाज, कहीं आपके पार्टनर की राशि तो नहीं?

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा लेकर आएगा. यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ संवाद बेहतर होगा और पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भावुक रहेगी, लेकिन मध्य में रिश्ते में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. सिंगल जातकों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं, जो धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और साथ में समय बिताने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के अंत में सरप्राइज प्लान या डेट आपके रिश्ते में मिठास घोलेगी. ध्यान रखें कि गुस्से में कोई कड़वी बात न कहें, वरना बात बढ़ सकती है.

  • शुभ नंबर 9 
  • शुभ रंग लाल 
  • उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके प्रेम जीवन के लिए लाभकारी रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से संतुलित रहने का है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर होंगी. जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं, वे भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. सिंगल लोगों को पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे मन में खुशी रहेगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, बस जिद से बचना जरूरी है. सप्ताह के मध्य में पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए सहयोगात्मक रवैया रखें. सप्ताह के अंत में रोमांटिक माहौल बनेगा और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी.

  • शुभ नंबर 6 
  • शुभ रंग क्रीम 
  • उपाय- शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना प्रेम जीवन में सौभाग्य लाएगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला परिणाम देगा. रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. यदि किसी बात को लेकर मन में शंका है तो सीधे बातचीत करें. सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या किसी समारोह में आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात संभव है. दांपत्य जीवन में हंसी-मजाक से रिश्ते में ताजगी बनी रहेगी. सप्ताह के मध्य में काम की व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है, लेकिन समझदारी से संतुलन बनाएं. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का योग बन सकता है. भावनाओं को दबाने के बजाय साझा करना बेहतर रहेगा.

  • शुभ नंबर 5 
  • शुभ रंग हरा
  • उपाय बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से रिश्तों में स्थिरता आएगी.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम के लिहाज से खास रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे. सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क प्रेम में बदल सकता है. दांपत्य जीवन में परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए छोटी बात को बड़ा न बनाएं. सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के अंत में भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. 

  • शुभ नंबर 2
  • शुभ रंग सफेद 
  • उपाय- सोमवार को शिवजी को जल अर्पित करना प्रेम संबंधों में मजबूती देगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में नई चमक आएगी और आप दोनों मिलकर कोई नई योजना बना सकते हैं. सिंगल जातकों के लिए आकर्षण के कई मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सप्ताह के मध्य में अहंकार टकराव का कारण बन सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें. सप्ताह के अंत में रोमांटिक डिनर या आउटिंग का योग है. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, इससे रिश्ता मजबूत होगा. 

  • शुभ नंबर 1 
  • शुभ रंग सुनहरा
  • उपाय -रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने से प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और समझदारी का रहेगा. रिश्ते में व्यावहारिक सोच अपनाने से समस्याएं सुलझेंगी. सिंगल लोगों के लिए कार्यस्थल पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की सलाह लाभकारी साबित होगी. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर उलझन हो सकती है, लेकिन शांत रहकर निर्णय लें. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ गहरी बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी. रिश्ते में भरोसा बनाए रखना जरूरी है. 

  • शुभ नंबर 7 
  • शुभ रंग हल्का नीला 
  • उपाय - बुधवार को हरे मूंग का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम के मामले में संतुलन का रहेगा. पार्टनर के साथ समझदारी और सहयोग से रिश्ते में मजबूती आएगी. सिंगल लोगों के लिए किसी समारोह या यात्रा के दौरान दिलचस्प मुलाकात हो सकती है. दांपत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा और साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. सप्ताह के मध्य में छोटी-सी गलतफहमी हो सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है. सप्ताह के अंत में पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है. अपने मन की बात खुलकर कहें. 

  • शुभ नंबर 8 रहेगा, 
  • शुभ रंग गुलाबी 
  • उपाय -शुक्रवार को सुगंधित फूल चढ़ाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गहरे भावनात्मक अनुभव लेकर आएगा. पार्टनर के साथ ईमानदारी से बात करने से रिश्ता मजबूत होगा. सिंगल लोग किसी रहस्यमयी व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो सकते हैं. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में थोड़ी असुरक्षा की भावना आ सकती है, लेकिन विश्वास बनाए रखें. सप्ताह के अंत में रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं.

  • शुभ नंबर 4 रहेगा, 
  • शुभ रंग मैरून 
  • उपाय - मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाना लाभकारी रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांच और उत्साह से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए नई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें. सप्ताह के अंत में रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी. अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें. 

  • शुभ नंबर 3 
  • शुभ रंग पीला 
  • उपाय- गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करना शुभ रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिर और गंभीर रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर योजना बन सकती है. सिंगल लोगों के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात खास साबित हो सकती है. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना जरूरी होगा. सप्ताह के मध्य में समय की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन संतुलन बनाएं. सप्ताह के अंत में पार्टनर का समर्थन मन को सुकून देगा.

  • शुभ नंबर 1
  • शुभ रंग ग्रे 
  • उपाय - शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अनुभवों से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ कुछ अलग और रोमांचक करने की योजना बन सकती है. सिंगल जातकों को अचानक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन में पारदर्शिता जरूरी होगी. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. सप्ताह के अंत में रिश्ते में स्पष्टता आएगी और विश्वास मजबूत होगा. अपने विचार खुलकर साझा करें. 

  • शुभ नंबर 3 
  • शुभ रंग आसमानी 
  • शनिवार को जरूरतमंद को कंबल दान करना लाभकारी रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनाओं से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी आध्यात्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुलाकात हो सकती है. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. सप्ताह के मध्य में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य रखें. सप्ताह के अंत में रिश्ते में गहराई आएगी और भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच बनेगी. 

  • शुभ नंबर 5 
  • शुभ रंग बैंगनी 
  • उपाय - गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करना प्रेम जीवन के लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 23 Feb 2026 03:41 AM (IST)
