Love Rashifal: 9 से 15 दिसंबर 2025, इस हफ्ते किसे मिलेगा सच्चा प्यार और किसके रिश्ते में आएगी दूरी? पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल

Saptahik Love Rashifal 9 to 15 December 2025: नवंबर माह खत्म होने के बाद दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है. आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता कैसा जाने वाला है?

Weekly Love Horoscope 9 to 15 December 2025: 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 का यह हफ्ता प्यार और रिश्तों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस सप्ताह ग्रहों की चाल खासकर शुक्र और मंगल का प्रभाव प्रेम जीवन को नई दिशा देता दिखाई देगा. कई लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे, कुछ के बीच गलतफहमियां दूर होंगी, वहीं जिनके दिल में नए रिश्ते की चाहत थी उनके लिए यह हफ्ता उम्मीदें लेकर आ रहा है. लंबे समय से अकेले चल रहे लोगों के जीवन में अचानक बातचीत की शुरुआत हो सकती है और भावनाएं गहराने का मौका मिलेगा. वहीं पुराने रिश्तों में चल रही अनबन भी इस सप्ताह सुलझने का पूरा योग बना हुआ है. कुल मिलाकर यह हफ्ता दिल की बात कहने, मन की दूरी कम करने और प्यार को दोबारा खिलने देने वाला है. जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से 9से-15 दिसंबर 2025 तक का साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष (Aries)

इस हफ्ते मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों में जोश, नयापन और उत्साह देखने को मिलेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत करेगा. लंबे समय से चली आ रही कोई गलतफहमी दूर हो सकती है और दिल खुलकर अपनी बात कहने का मौका मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए यह हफ्ता रोमांस की शुरुआत करवा सकता है, किसी खास से चैट या मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप खुद को पार्टनर के और करीब महसूस करेंगे.

उपाय: शुक्रवार को गुलाबी फूल भगवान को चढ़ाएं.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भावुक होने वाला है. पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन यह बात रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. आपकी संवेदनशीलता और समझदारी पार्टनर को आपके और करीब लाएगी. रिश्ते में दूरियां घटेंगी और भरोसा बढ़ेगा. अविवाहित लोग किसी पुराने दोस्त में रोमांटिक फ़ीलिंग महसूस कर सकते हैं.

उपाय: शुक्रवार शाम को गुलाब की खुशबू वाला इत्र लगाएं.

मिथुन (Gemini)

इस हफ्ते मिथुन राशि वालों के लव लाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में सब ठीक होता दिखेगा. पार्टनर का मूड जल्दी बदल सकता है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा. रोमांस में नई शुरुआत के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया के जरिए कोई नई कनेक्शन मिल सकता है.

उपाय: शनिवार को मीठा दही किसी गरीब को दें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए रोमांस वाला यह हफ्ता बेहद शानदार है. पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा और छोटी-छोटी खुशियाँ आपका रिश्ता और सुंदर बनाएंगी. एक-दूसरे के लिए समय निकालना रिश्ते को मजबूत करेगा. अविवाहित लोगों के लिए क्रश से बात बढ़ने का योग है. पुराने प्यार से भी कोई संपर्क कर सकता है.

उपाय: सोमवार को चांदी का छोटा-सा सिक्का पूजा स्थान में रखें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों को इस हफ्ते रिश्ते में थोड़ा ध्यान रखना होगा. पार्टनर आपकी व्यस्तता से नाराज़ हो सकता है, लेकिन सही बात समझाने से सब सहज हो जाएगा. वीकेंड रिलेशन को दोबारा रोमांटिक बना देगा. सिंगल लोगों को ऑफिस या वर्क-प्लेस पर कोई पसंद आ सकता है.

उपाय: रविवार को भगवान सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में स्थिरता आने वाली है. पार्टनर के साथ प्लानिंग, भविष्य से जुड़ी बातें होंगी और आप दोनों का रिश्ता गहराई की ओर बढ़ेगा. जिनके रिश्ते में दूरी थी, वह खत्म हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा है. कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है.

उपाय: बुधवार को हरे रंग की कोई वस्तु अपने पास रखें.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता प्यार और रोमांस से भरपूर रहेगा. पार्टनर आपकी बातों से बेहद खुश होगा और आप दोनों साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताजा करेंगे. यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी है, तो वह भी इस सप्ताह दूर हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

उपाय: शुक्रवार को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में इस हफ्ते रहस्य और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर आपकी ओर खिंचा महसूस करेगा और रोमांटिक पल मजबूत बनेंगे. अगर कोई नाराजगी थी तो वह खत्म होगी. सिंगल लोगों के लिए यह हफ्ता तेज़ रोमांस शुरू होने वाला हो सकता है, लेकिन सावधानी रखें कि जल्दी भावनात्मक न हो जाएं.

उपाय: मंगलवार को लाल कपड़े में गुड़ रखें और मंदिर में चढ़ाएं.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता रिश्ते को नया मोड़ देने वाला है. मंगल के प्रभाव से रोमांस तेज होगा, लेकिन आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना होगा. छोटी सी बात रिश्ते में तनाव भी ला सकती है. अविवाहित लोगों की नई बातचीत शुरू होगी और दिलचस्पी बढ़ेगी.

उपाय: गुरुवार को पीली मिठाई बांटें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वाले इस हफ्ते खूब भावुक रहेंगे. पार्टनर आपको भरपूर सहयोग देगा और रिश्ता मजबूत होगा. पुरानी समस्याएं खत्म होंगी. अगर दूरियां थीं, अब नजदीकियां बढ़ेंगी. अविवाहित लोग किसी शांत, समझदार व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे.

उपाय: शनिवार को काले तिल दान करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता रोमांटिक सरप्राइज लेकर आएगा. पार्टनर आपके लिए कुछ खास कर सकता है. रिश्ते में मिठास बनेगी और आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल लोग किसी ऐसी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे जो बेहद क्रिएटिव है.

उपाय: शनिवार को सरसों तेल का दीपक जलाएं.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों का यह हफ्ता प्यार से भरा लेकिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. किसी छोटी बात पर मन दुख सकता है लेकिन पार्टनर तुरंत आपको समझ लेगा. अविवाहित लोगों को रिश्ते का सही संकेत मिलेगा और मन में चल रही कन्फ्यूजन दूर होगी. सप्ताह के आखिरी दिनों में रोमांस गहराएगा.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
08 Dec 2025 10:46 PM (IST)
Frequently Asked Questions

9 से 15 दिसंबर 2025 का लव होरोस्कोप कैसा रहेगा?

यह हफ्ता प्यार और रिश्तों के लिए खास रहेगा। शुक्र और मंगल की चाल प्रेम जीवन को नई दिशा देगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी।

क्या अकेले चल रहे लोगों के लिए यह हफ्ता उम्मीदें लेकर आ रहा है?

हाँ, लंबे समय से अकेले चल रहे लोगों के जीवन में अचानक बातचीत की शुरुआत हो सकती है और भावनाएं गहराने का मौका मिलेगा।

पुराने रिश्तों में चल रही अनबन इस हफ्ते सुलझेंगी क्या?

जी हाँ, पुराने रिश्तों में चल रही अनबन इस सप्ताह सुलझने का पूरा योग बना हुआ है, जिससे रिश्ते में मधुरता आएगी।

यह हफ्ता दिल की बात कहने के लिए कैसा है?

कुल मिलाकर यह हफ्ता दिल की बात कहने, मन की दूरी कम करने और प्यार को दोबारा खिलने देने वाला है।

