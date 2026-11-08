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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Love Horoscope 8 to 14 November 2026: मेष, मिथुन और कुंभ समेत इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र देव, पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 8 to 14 November 2026: मेष, मिथुन और कुंभ समेत इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र देव, पढ़ें साप्ताहिक लव राशिफल

साप्ताहिक लव राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: इस हफ्ते किसकी लव लाइफ में घुलेगी मिठास और किसे रिश्तों में बरतनी होगी सतर्कता? पढ़ें मेष से मीन तक का प्रेम भविष्यफल, लकी नंबर, रंग और अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Nov 2026 07:30 AM (IST)
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Weekly Love Horoscope 8 to 14 November 2026: रिश्तों के मामले में हर नया हफ्ता नई भावनाएं, उम्मीदें और कभी-कभी पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने के खास अवसर लेकर आता है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके दिल के फैसलों, आपसी तालमेल और दांपत्य जीवन को प्रभावित करती है, चाहे आप सिंगल हों और किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या शादीशुदा जिंदगी में समझदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों. 8 से 14 नवंबर 2026 का यह हफ्ता कई राशियों के प्रेम जीवन में नया उत्साह, रोमांस और मजबूती लेकर आ रहा है, तो कुछ राशियों को बातचीत में संयम और धैर्य बरतने की सीख दे रहा है.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक प्रेम राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और रिश्ते संवारने के अचूक उपाय.

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मेष लव राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस के लिहाज से नया उत्साह लेकर आएगा. पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और नजदीकियां बढ़ेंगी. पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा, जहां परिजनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, हालांकि छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना चाहिए. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ प्यार और अपनापन बढ़ेगा और बाहर डिनर पर जाने की योजना बन सकती है. अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, लेकिन तुरंत भरोसा करने के बजाय समझने का समय लें. रिश्ते में प्रगाढ़ता के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को गुड़ या लाल मसूर की दाल दान करें. आपका लकी नंबर 4 और लकी कलर बरगंडी रहेगा.

वृषभ लव राशिफल

वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव और अनबन देखने को मिल सकती है, जिससे दोनों के बीच संवाद में कमी आ सकती है. पारिवारिक जीवन में विचारों का मतभेद उभर सकता है, इसलिए बातों को दिल से लगाने के बजाय शांति से बातचीत करें. शादीशुदा जातकों को संभलकर चलने की जरूरत है; पुराने मुद्दों पर बहस से भावनात्मक दूरी आ सकती है, इसलिए अपनी बात थोपने के बजाय साथी की भावनाओं को समझें. सिंगल्स के लिए नए रिश्ते की शुरुआत से पहले सामने वाले को अच्छी तरह परखना और दोस्तों-परिवार की राय लेना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनाए रखने के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद मिठाई का दान करें और साथी को कोई सफेद उपहार भेंट करें. आपका लकी अंक 6 और लकी रंग पर्पल रहेगा.

मिथुन लव राशिफल

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और प्रगाढ़ता लाने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी और एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और पुराने विवाद बातचीत से सुलझ जाएंगे. वैवाहिक जीवन में तालमेल मजबूत होगा, जिससे पुराने मतभेद भुलाकर साथ में नई शुरुआत करने और घूमने जाने की योजना बन सकती है. अविवाहित जातकों की सामाजिक आयोजनों या ऑनलाइन बातचीत के जरिए किसी नए साथी से मुलाकात संभव है, जिसमें भावनाएं खुलकर साझा करनी चाहिए. रिश्तों में मधुरता के लिए बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंदों को हरी मूंग दान करें. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हल्का हरा रहेगा.

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. परिवार में छोटी-मोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बेवजह तूल देने से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में कामकाज की व्यस्तता और पुरानी बातों को लेकर विवाद के कारण भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए एक-दूसरे को पर्याप्त समय दें. सिंगल्स को केवल आकर्षण के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए और सामने वाले को समझने का समय देना होगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और विश्वास बनाए रखने के लिए सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान करें. आपका लकी अंक 2 और लकी रंग सफेद रहेगा.

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में इस हफ्ते कुछ गलतफहमियों के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. घर-परिवार में किसी सदस्य की बात परेशान कर सकती है, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाना ही बेहतर रहेगा. विवाहित जातकों के लिए विचारों में अंतर के कारण मनमुटाव हो सकता है; कामकाज की व्यस्तता के बीच थोड़ा समय सिर्फ अपने रिश्ते के लिए निकालें. अविवाहित जातक नए रिश्ते में जल्दबाजी न दिखाएं और पिछले अनुभवों से सीख लेकर ही आगे बढ़ें. दांपत्य और प्रेम जीवन में मिठास बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंदों को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा.

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस से भरपूर रहने वाला है. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी दिल की बात और भावनाओं का इजहार करने के लिए यह समय श्रेष्ठ है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने और बाहर घूमने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, जिससे आपसी विश्वास और प्रेम प्रगाढ़ होगा. अकेले जीवन बिता रहे जातकों के जीवन में किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, हालांकि निर्णय में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में मधुरता के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करें. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग हरा रहेगा.

तुला लव राशिफल

तुला राशि के प्रेम जीवन में इस सप्ताह खुशियों और नएपन का संचार होगा. प्रियजन के साथ मन की बातें साझा करने और पुराने मतभेदों को भुलाने का यह उत्तम समय है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घरेलू विवाद बातचीत से हल हो जाएंगे. विवाहित जातकों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और किसी यात्रा की योजना बन सकती है, बस व्यर्थ की बहस से दूर रहें. सिंगल्स की जिंदगी में किसी पुराने परिचित के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है; भावनाएं व्यक्त करने में संकोच न करें. प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करें और जरूरतमंदों को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग मैजेंटा रहेगा.

वृश्चिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम के मामले में थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बातों को दिल पर लगाने के बजाय खुलकर अपनी बात कहें. पारिवारिक स्तर पर विचारों का मतभेद तनाव दे सकता है, जहां बड़ों की सलाह काफी उपयोगी रहेगी. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय धैर्य से काम लें और जीवनसाथी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दें. सिंगल्स को अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी नए व्यक्ति पर भरोसा न करें. रिश्तों में स्थिरता के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई का दान करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मैरून रहेगा.

धनु लव राशिफल

धनु राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में बातचीत की कमी से दूरियां आ सकती हैं, इसलिए गुस्से या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम न उठाएं. परिवार में पुराने मुद्दों को लेकर बहस से बचें; आपका शांत व्यवहार घर के माहौल को सामान्य बनाए रखेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की नाराजगी दूर करने के लिए उनकी छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखना होगा. अविवाहित जातक किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं जाहिर करते समय उतावलेपन और बड़े वादों से बचें. प्रेम जीवन में मधुरता के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और चने की दाल का दान करें. आपका लकी अंक 3 और लकी रंग नारंगी (ऑरेंज) रहेगा.

मकर लव राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और पुराने विवाद बातचीत से सुलझ जाएंगे. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा; साथ में डिनर या घूमने का प्लान बन सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में ताजगी आएगी. जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए दोस्ती के प्रेम में बदलने के सुंदर योग हैं, लेकिन सामने वाले को जानने-समझने के लिए पर्याप्त समय जरूर दें. रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए पार्टनर को समय दें, उनकी पसंद का ख्याल रखें और कभी-कभी सरप्राइज गिफ्ट देकर उन्हें खास महसूस कराएं. किसी भी गलतफहमी को शांत संवाद से तुरंत सुलझाएं. आपका लकी अंक 8 और लकी रंग गहरा नीला रहेगा.

कुंभ लव राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस की नई शुरुआत लेकर आएगा. पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. घर में किसी शुभ समाचार से उत्सव का माहौल रहेगा, बस परिजनों की भावनाओं का आदर करें. विवाहित जातकों का आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा और रिश्ते में विश्वास और गहरा होगा. सिंगल्स की जिंदगी में पहली ही मुलाकात में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, फिर भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों में प्रगाढ़ता के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंदों को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. आपका लकी अंक 7 और लकी रंग ग्रे रहेगा.

मीन लव राशिफल

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचना होगा; मन में बातें दबाने के बजाय पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, हालांकि किसी परिजन की बात से मन थोड़ा आहत हो सकता है, जहां आपका धैर्य ही मददगार बनेगा. विवाहित जातकों को अपनी इच्छाएं साथी पर थोपने से बचना चाहिए और पुरानी बातों को दोबारा न उठाकर आपसी सहयोग पर ध्यान देना होगा. अविवाहित जातकों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन इजहार में उतावलापन न दिखाएं. प्रेम संबंधों में मिठास के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग क्रीम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 08 Nov 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Love Horoscope 8 To 14 November 2026
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