Weekly Love Horoscope 2026: नए सप्ताह में किसकी लव लाइफ लेगी खूबसूरत मोड़ और किसे रहना होगा सतर्क? प्यार, रोमांस और रिश्तों के लिहाज से नया हफ्ता हर किसी के लिए कुछ नए अनुभव लेकर आता है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का सीधा असर हमारे दिल के तारों पर पड़ता है, चाहे आप सिंगल हों और किसी खास के आने का इंतजार कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या फिर वैवाहिक जीवन में मिठास बनाए रखने की कोशिश में जुटे हों.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य के अनुसार मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह प्रेम, दांपत्य और रिश्तों के मामले में कैसा रहने वाला है.

पारिवारिक जीवन: घर में माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. बच्चों के साथ वक्त बिताने से मन हल्का रहेगा. किसी करीबी रिश्तेदार से अनबन हो तो बड़ों की सलाह से मामला तुरंत सुलझा लें. मांगलिक कार्य की चर्चा शुरू हो सकती है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ बातचीत में अपनी भाषा पर संयम रखें. पार्टनर की बात को तवज्जो दें. उन्हें कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट देकर पुरानी दूरियों को खत्म कर सकते हैं.

सिंगल्स: सोशल सर्कल या दोस्तों के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं. जल्दबाजी में फैसला न लें, पहले एक-दूसरे को समझें.

प्रेम जीवन व उपाय: शक और ईर्ष्या से बचें, साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाएं. शुक्रवार को मां दुर्गा को लाल फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें. शनिवार को पार्टनर के साथ मंदिर जाएं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: मेटैलिक ब्लू

वृषभ लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. किसी पारिवारिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. बच्चों से जुड़ाव बढ़ेगा.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में नई गर्माहट आएगी. पुरानी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाकर रिश्ते की एक नई शुरुआत करने का यह बेहतरीन समय है.

सिंगल्स: किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी खास से आंखें चार हो सकती हैं. सामने वाले के स्वभाव को समझने के बाद ही दिल की बात कहें.

प्रेम जीवन व उपाय: छोटी बातों को तूल न दें. भगवान श्रीकृष्ण को गुड़-धनिया अर्पित करें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को मिठाई बांटें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: ग्रे

मिथुन लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में मंगलमय वातावरण रहेगा और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास घुलेगी. रोजमर्रा की भागदौड़ से ब्रेक लेकर साथ में कहीं छोटी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है.

सिंगल्स: नए रिश्ते या शादी का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. नए लोगों से बातचीत करते समय संकोच न करें, लेकिन परखना भी जरूरी है.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर को छोटा-सा तोहफा देकर सरप्राइज करें. सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. गुरुवार को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: वाइन रेड

कर्क लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: पड़ोसियों या रिश्तेदारों की सुनी-सुनाई बातों में आकर घर का माहौल खराब न करें. कोई भी बड़ा फैसला परिजनों की राय लेकर ही करें.

वैवाहिक जीवन: किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है. जीवनसाथी से सीधे संवाद करें और एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखें.

सिंगल्स: दोस्तों की बातों में आकर किसी अजनबी पर तुरंत भरोसा न करें. नए रिश्ते को पनपने के लिए थोड़ा समय दें.

प्रेम जीवन व उपाय: साथी के साथ पूरी पारदर्शिता रखें. गाय को हरा चारा खिलाएं और मंदिर में शंखनाद करें. पार्टनर के साथ भोजन साझा करने से प्रेम बढ़ेगा.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: सफेद

सिंह लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में पूजा-पाठ या मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है. अपनों के साथ वक्त बिताने से आपसी रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी.

वैवाहिक जीवन: पुरानी अनबन खत्म होगी और जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. किसी भी बड़े फैसले में पार्टनर की राय जरूर शामिल करें.

सिंगल्स: सामाजिक मेलजोल में किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. धैर्य रखें और रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें.

प्रेम जीवन व उपाय: अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें. गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीली वस्तु अर्पित करें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: रोज रेड

कन्या लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में सौहार्द रहेगा और आपके निर्णयों को परिजनों का पूरा समर्थन मिलेगा. जीवनसाथी और बच्चों के साथ सुखद समय बीतेगा.

वैवाहिक जीवन: शादीशुदा जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है. आपसी समझ मजबूत होगी और किसी पारिवारिक समारोह में साथ जाने से रिश्ते में नया निखार आएगा.

सिंगल्स: किसी परिचित के जरिए आपकी मुलाकात एक अच्छे इंसान से हो सकती है. जल्दबाजी से बचें और सही समय का इंतजार करें.

प्रेम जीवन व उपाय: साथी की छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें. गुरुवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें गुलाब अर्पित करें और जरूरतमंदों को फल या मिठाई दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक स्तर पर कुछ मतभेद उभर सकते हैं. छोटी बातों को नजरअंदाज करें और घर के बुजुर्गों के अनुभवों से सीख लेकर कदम उठाएं.

वैवाहिक जीवन: किसी बात को लेकर पार्टनर से गलतफहमी हो सकती है. बात छिपाने के बजाय खुलकर शेयर करें. साथ में थोड़ा समय बिताने से स्थिति सामान्य होगी.

सिंगल्स: किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. सोशल मीडिया पर नए लोगों से बातचीत करते समय सतर्कता बरतें.

प्रेम जीवन व उपाय: रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद वस्तु अर्पित करें और 'ॐ शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: आसमानी

वृश्चिक लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में शांति और खुशहाली का माहौल रहेगा. किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर बने रहेंगे.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी की भावनाओं को प्राथमिकता दें. सप्ताहांत में पार्टनर के लिए कोई डिनर या आउटिंग प्लान करें, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी.

सिंगल्स: नए रिश्ते की शुरुआत के प्रबल योग हैं. अगर किसी को पसंद करते हैं, तो इस सप्ताह अपने दिल की बात सामने रखने का विचार कर सकते हैं.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर को पर्याप्त समय दें और शक से दूर रहें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: काई हरा

धनु लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपकी बातों और निर्णयों को महत्व मिलेगा. बच्चों या जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद समाचार मन को प्रसन्न करेगा.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. साथ में सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा, जिससे पुरानी शिकायतें दूर होंगी.

सिंगल्स: किसी मित्र या सामाजिक समारोह के जरिए नए संपर्क बनेंगे जो आगे चलकर एक खूबसूरत रिश्ते का रूप ले सकते हैं.

प्रेम जीवन व उपाय: किसी भी मतभेद को बहस का रूप न लेने दें, शांति से संवाद करें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को ताजे गुलाब के फूल अर्पित करना शुभ रहेगा.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: पर्पल

मकर लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है. परिजनों का पूरा साथ मिलेगा और बच्चों की किसी उपलब्धि से मन गर्व से भर जाएगा.

वैवाहिक जीवन: काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय निकालें. डिनर डेट या आउटिंग का प्लान दांपत्य जीवन में नई मिठास घोल देगा.

सिंगल्स: कुंवारों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है. व्यक्ति के विचारों और प्राथमिकताओं को समझने के बाद ही फैसला लें.

प्रेम जीवन व उपाय: बातचीत में नरमी रखें और छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें. मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और लाल मिठाई का दान करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: मैरून

कुंभ लव राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. किसी घरेलू मुद्दे पर शांति और धैर्य से निर्णय लें.

वैवाहिक जीवन: विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन गुस्से में कोई फैसला न लें. ईगो छोड़कर पार्टनर से खुलकर बात करें, रिश्ते की डोर फिर मजबूत हो जाएगी.

सिंगल्स: भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में इजहार न करें. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आने की संभावना है.

प्रेम जीवन व उपाय: तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर शक न करें. मां पार्वती को हल्दी और लाल फूल अर्पित करें. शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: ऑरेंज

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और परिजनों के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा. छोटी-मोटी बातों को दिल से लगाने से बचें और एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं.

सिंगल्स: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या शादी का कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. सोच-समझकर आगे बढ़ें.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर के साथ आउटिंग प्लान करें और छोटे तोहफों से प्यार जताएं. गुरुवार को मां लक्ष्मी को पीले फूल चढ़ाएं और शुक्रवार को साथी को मिठाई खिलाएं.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

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