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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Love Horoscope 23 to 29 March 2026: इस हफ्ते दिल की बात होगी पूरी या बढ़ेगी दूरी? जानिए Love Story का हाल? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Love Horoscope 23 to 29 March 2026: इस हफ्ते दिल की बात होगी पूरी या बढ़ेगी दूरी? जानिए Love Story का हाल? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Love Horoscope 23 March to 29 March 2026: सभी राशियों के लिए 23 से 29 मार्च का समय प्यार में नई शुरुआत, रोमांस और पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है. पढ़िए साप्ताहिक राशिफल?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Mar 2026 04:43 PM (IST)
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Weekly Love Horoscope 23 March to 29 March 2026: मार्च का यह आखिरी हफ्ता प्यार और रिश्तों के लिहाज से कई दिलचस्प बदलाव लेकर आ रहा है. 23 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच ग्रहों की चाल कुछ राशियों की लव लाइफ में नई शुरुआत, रोमांस और नजदीकियां बढ़ाने का मौका देगी, तो वहीं कुछ को रिश्तों में समझदारी और धैर्य की परीक्षा भी दे सकती है.

जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस हफ्ते आपकी प्रेम कहानी में क्या खास होने वाला है. क्या मिलेगा सच्चा प्यार, बढ़ेगी बॉन्डिंग या आएंगे उतार-चढ़ाव, तो पढ़ें यह साप्ताहिक लव राशिफल. यहां सभी 12 राशियों का लव प्रेडिक्शन, लकी नंबर, लकी कलर और उपाय दिए गए हैं, जो आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे.

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मेष राशि

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में थोड़ी हलचल रह सकती है, लेकिन यही हलचल रिश्ते को नया रंग भी देगी. अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है जो धीरे-धीरे गहराई पकड़ सकती है. रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना जरूरी होगा.

भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर रहेगा. हफ्ते के बीच में कोई सरप्राइज या खास पल आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है. पुराने रिश्तों की यादें भी ताजा हो सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ना ही सही रहेगा. भरोसा बनाए रखना इस हफ्ते की सबसे बड़ी कुंजी है.

लकी नंबर: 9
लकी कलर: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं.


वृषभ राशि

प्यार के मामले में यह हफ्ता आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका तालमेल पहले से बेहतर रहेगा और आप दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे. अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो वह इस सप्ताह दूर हो सकती है.

सिंगल लोगों के लिए यह समय थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन कोई नया कनेक्शन बनने के संकेत हैं. रिश्ते में मिठास बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे सरप्राइज देना फायदेमंद रहेगा.

भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और भविष्य को लेकर बातें भी हो सकती हैं. थोड़ा धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें. यह सप्ताह दिल के मामलों में सुकून देगा.

लकी नंबर: 6
लकी कलर: क्रीम
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.

मिथुन राशि

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में रोमांच और नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत शुरू हो सकती है जो आगे चलकर खास बन सकती है.

रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ ट्रैवल या आउटिंग का प्लान बन सकता है. हालांकि बीच-बीच में मूड स्विंग्स आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है. पार्टनर के साथ ईमानदारी से बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे. इस हफ्ते आप अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे. रिश्ते में नयापन और उत्साह बना रहेगा.

लकी नंबर: 5
लकी कलर: हरा
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा सोच-विचार कर सकते हैं, जिससे मन में उलझन भी हो सकती है. पार्टनर से खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी रहेगा, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है.

सिंगल लोगों के लिए पुराने रिश्तों की यादें उभर सकती हैं. इस हफ्ते अपने दिल को थोड़ा समय दें और खुद को समझने की कोशिश करें. रिश्ते में भरोसा और सच्चाई बनाए रखना जरूरी है. हफ्ते के अंत तक स्थिति बेहतर हो सकती है और मन हल्का महसूस होगा.

लकी नंबर: 2
लकी कलर: सफेद
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि

प्यार के मामले में यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर समय बिताएंगे और रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी. सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं.

इस दौरान आपका आत्मविश्वास आपको आकर्षक बनाएगा. हालांकि अहंकार से बचना जरूरी होगा, वरना बात बिगड़ सकती है. पार्टनर के साथ किसी खास प्लान से रिश्ते में और मजबूती आएगी. दिल की बात कहने के लिए यह सही समय है. प्यार में सकारात्मकता बनी रहेगी.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: गोल्डन
उपाय: रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं.

कन्या राशि

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में संतुलन बना रहेगा. आप अपने रिश्ते को लेकर काफी प्रैक्टिकल रहेंगे और हर बात को समझदारी से संभालेंगे. पार्टनर के साथ बातचीत अच्छी रहेगी और आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा.

सिंगल लोगों के लिए यह समय किसी नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे सकता है. हालांकि ज्यादा सोचने से बचें और दिल की सुनें. हफ्ते के अंत में कोई खास पल आपको खुश कर सकता है. रिश्ते में सादगी और सच्चाई बनाए रखें.

लकी नंबर: 7
लकी कलर: नीला
उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें.

तुला राशि

लव लाइफ के लिए यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है. पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और आप दोनों एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह खत्म हो सकता है.

सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है. इस दौरान आपका आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. रिश्ते में संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. यह हफ्ता प्यार में खुशियां लेकर आएगा.

लकी नंबर: 8
लकी कलर: पिंक
उपाय: शुक्रवार को सुगंधित फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में थोड़ी गहराई और गंभीरता देखने को मिलेगी. आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं और भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं. पार्टनर के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर सब ठीक हो जाएगा.

सिंगल लोगों के लिए यह समय किसी पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ने का संकेत दे सकता है. भावनाओं को संतुलित रखना जरूरी रहेगा. हफ्ते के अंत में रिश्ते में मजबूती आएगी.

लकी नंबर: 4
लकी कलर: मैरून
उपाय: मंगलवार को लाल फूल चढ़ाएं.

धनु राशि

यह सप्ताह आपके लिए रोमांटिक सरप्राइज लेकर आ सकता है. पार्टनर के साथ कोई खास पल या गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है. सिंगल लोगों के लिए यह समय किसी नए व्यक्ति के करीब आने का मौका देगा. हालांकि जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें. हफ्ते के बीच में थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अंत अच्छा रहेगा. प्यार में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं.

लकी नंबर: 3
लकी कलर: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ थोड़ी धीमी लेकिन स्थिर रहेगी. पार्टनर के साथ समय कम मिल सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच समझ बनी रहेगी. सिंगल लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

रिश्ते में छोटी-छोटी खुशियों को नजरअंदाज न करें. इस हफ्ते आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. धीरे-धीरे रिश्ते में सुधार आएगा और आप सुकून महसूस करेंगे. धैर्य बनाए रखें.

लकी नंबर: 9
लकी कलर: ग्रे
उपाय: शनिवार को तिल का दान करें.

कुंभ राशि

लव लाइफ के लिए यह सप्ताह आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप दोनों के बीच समझ बेहतर बनेगी. सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है.

इस दौरान आपकी बातचीत का अंदाज लोगों को आकर्षित करेगा. हालांकि ज्यादा ओवरथिंकिंग से बचें. रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी रहेगा. हफ्ते के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

लकी नंबर: 3
लकी कलर: स्काई ब्लू
उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को कपड़े दान करें.

मीन राशि

इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होगा. सिंगल लोगों के लिए कोई खास व्यक्ति दिल में जगह बना सकता है.

इस दौरान आप अपने दिल की बात आसानी से कह पाएंगे. हालांकि ज्यादा भावुक होने से बचें और संतुलन बनाए रखें. रिश्ते में प्यार और समझ दोनों बढ़ेंगे. हफ्ते के अंत में कोई खास पल आपको खुश कर सकता है.

लकी नंबर: 5
लकी कलर: पर्पल
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 22 Mar 2026 04:43 PM (IST)
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