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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसाप्ताहिक लव राशिफल 20-26 सितंबर: पुराने मतभेद होंगे दूर, सिंगल्स की हो सकती है खास मुलाकात

साप्ताहिक लव राशिफल 20-26 सितंबर: पुराने मतभेद होंगे दूर, सिंगल्स की हो सकती है खास मुलाकात

Weekly Love Rashifal: 20 से 26 सितंबर 2026 का साप्ताहिक लव राशिफल पढ़ें. जानें 12 राशियों की प्रेम लाइफ, शादीशुदा रिश्ते, सिंगल्स के संकेत, उपाय, शुभ अंक और रंग.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Updated at : 18 Sep 2026 09:05 PM (IST)
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Weekly Love Horoscope 20-26 September 2026: सितंबर का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रहने वाला है. कुछ लोगों के पुराने मतभेद बातचीत से दूर होंगे, तो कुछ सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने और मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा.

हालांकि, इस सप्ताह प्यार में जल्दबाजी, शक और अहंकार से बचना जरूरी होगा. जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल, उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग.

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मेष राशि: पुराने मतभेद मिटेंगे, सिंगल्स को मिल सकता है खास कनेक्शन

मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और किसी छोटे आयोजन या पारिवारिक मिलन से रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी.

शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है. साथ में डिनर या कहीं घूमने का कार्यक्रम रिश्ते में नई मिठास लाएगा.

यह भी पढ़ें- 20 से 26 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक कार्यक्रम, दोस्तों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खास व्यक्ति से हो सकती है. हालांकि, पहली मुलाकात में ही बड़ा फैसला लेने से बचें.

उपाय: गुलाब का फूल किसी शुभ स्थान पर अर्पित करें और जरूरतमंद को मिठाई या फल दान करें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: गुलाबी

वृषभ राशि: रिश्ते में लौटेगा भरोसा, नए प्यार के संकेत

वृषभ राशि वालों के घर में इस सप्ताह सकारात्मक माहौल बना रहेगा. किसी शुभ काम या पारिवारिक आयोजन की चर्चा हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा.

दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां बातचीत के जरिए दूर हो सकती हैं. जीवनसाथी की भावनाओं को महत्व देने से रिश्ता और मजबूत होगा. साथ में छोटी यात्रा या डिनर का प्लान बन सकता है.

सिंगल लोगों को दोस्तों, सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है. फिर भी भावनाओं में बहकर तुरंत रिश्ते का फैसला न लें.

उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का भोग लगाकर जरूरतमंदों में बांटें.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा

मिथुन राशि: बातचीत से बनेगी बात, लेकिन बहस से बचें

मिथुन राशि वालों के परिवार में सहयोग और समझ बनी रहेगी, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. शांत रहकर बात करने से स्थिति जल्दी संभल जाएगी.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ सकती है. साथी की बात ध्यान से सुनें और बहस को बढ़ाने से बचें.

सिंगल मिथुन राशि वालों की किसी परिचित से बातचीत धीरे-धीरे आकर्षण में बदल सकती है. हालांकि, जल्दबाजी में रिश्ते को नाम देने के बजाय सामने वाले को समझने का समय दें.

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. मन में बात रखने और अनावश्यक बहस करने से बचें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा

कर्क राशि: दूरियां कम होंगी, प्रेम में बढ़ेगी नजदीकी

कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. किसी पुराने विवाद का अंत हो सकता है, जिससे घर का माहौल बेहतर होगा.

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्ते में भरोसा और नजदीकी बढ़ाने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ कोई खास पल आपको भावनात्मक रूप से करीब ला सकता है.

सिंगल लोगों को किसी नई मुलाकात में आकर्षण महसूस हो सकता है. बातचीत का रोमांटिक अंदाज रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर तुरंत कोई बड़ा निर्णय न लें.

उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हल्का नीला

सिंह राशि: सरप्राइज से बढ़ेगा प्यार, नए रिश्ते की शुरुआत संभव

सिंह राशि वालों के परिवार में खुशी और सौहार्द का माहौल रहेगा. किसी शुभ समारोह या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है.

शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर भावनाएं साझा करनी चाहिए. घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करने से आपसी भरोसा मजबूत होगा. डिनर, घूमने या छोटी यात्रा का कार्यक्रम रिश्ते में ताजगी ला सकता है.

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी पार्टी, सामाजिक कार्यक्रम या परिचित के जरिए खास व्यक्ति से हो सकती है. प्रेमी-प्रेमिका अपने साथी को छोटा-सा सरप्राइज देकर रिश्ते में मिठास बढ़ा सकते हैं.

उपाय: रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: मटमैला

कन्या राशि: भावनाएं खुलकर कहें, प्रेम में मिलेगा सहयोग

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम के मामले में उम्मीद से भरा रहेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन के कारण अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

विवाहित लोगों को साथी की छोटी-छोटी कोशिशों की सराहना करनी चाहिए. जरूरत से ज्यादा आलोचना करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है. शांत और समझदारी भरी बातचीत आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

सिंगल लोगों को अपने परिचितों के बीच कोई पसंद आ सकता है. आकर्षण को रिश्ते में बदलने से पहले सामने वाले के स्वभाव और व्यवहार को समझना जरूरी होगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पिस्ता हरा

तुला राशि: प्यार में नई शुरुआत, पुराने तनाव होंगे दूर

तुला राशि वालों के परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. घर में पूजा, समारोह या किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.

दांपत्य जीवन में नजदीकी बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ घूमने या डिनर पर जाने का मौका मिल सकता है. किसी पुराने मुद्दे को लेकर तनाव हो तो बहस के बजाय धैर्य से बात करें.

सिंगल लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके विचार और जीवन-मूल्य उनसे मेल खाते हों. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना फायदेमंद रहेगा.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें. “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप भी कर सकते हैं.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: पर्पल

वृश्चिक राशि: आकर्षण बढ़ेगा, शक और गुस्से से बचना होगा

वृश्चिक राशि वालों के घर में किसी शुभ कार्य को लेकर चर्चा हो सकती है. माता-पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ मन की बात खुलकर कहनी चाहिए. गुस्से में बोले गए कठोर शब्द रिश्ते में अनावश्यक दूरी पैदा कर सकते हैं.

सिंगल लोगों का किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है. रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले के स्वभाव और इरादों को समझें. जरूरत से ज्यादा शक या अधिकार जताने से बचना होगा.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: गहरा लाल

धनु राशि: रिश्ता होगा मजबूत, ऑनलाइन प्रेम में सावधान रहें

धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी. हालांकि, बातचीत की कमी के कारण छोटी गलतफहमी पैदा हो सकती है. अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और साथी को भी पूरा समय दें.

विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ यात्रा या किसी नए काम की योजना बना सकते हैं. शक और ईर्ष्या को रिश्ते के बीच न आने दें.

सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकी बढ़ सकती है. ऑनलाइन प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें और सामने वाले की पहचान व इरादों को अच्छी तरह समझें.

उपाय: शुक्रवार को शुक्र देव को गुलाब का फूल या इत्र अर्पित करें.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: आसमानी

मकर राशि: पार्टनर के साथ बढ़ेगा अपनापन, नई मुलाकात संभव

मकर राशि वालों के पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. जीवनसाथी के परिवार से भी संबंध बेहतर होंगे.

विवाहित लोगों को व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए समय निकालना चाहिए. शाम की सैर, साथ में भोजन या खुलकर बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

सिंगल लोगों की मुलाकात किसी पार्टी, सामाजिक कार्यक्रम या मित्र के जरिए खास व्यक्ति से हो सकती है. नए रिश्ते में ईमानदारी और धैर्य आपके लिए सबसे जरूरी रहेंगे.

उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों के तेल का दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें.
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: मोरपंखी

कुंभ राशि: पुराने मतभेद सुलझेंगे, प्रेम में बढ़ेगा विश्वास

कुंभ राशि वालों के घर में किसी शुभ आयोजन के कारण व्यस्तता बढ़ सकती है. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा.

विवाहित लोगों के जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद बातचीत से दूर हो सकते हैं. साथ में कहीं बाहर समय बिताने से रिश्ते में गर्मजोशी लौटेगी.

सिंगल लोगों की मुलाकात दोस्तों या किसी सामाजिक कार्यक्रम के जरिए खास व्यक्ति से हो सकती है. रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मोबाइल और दूसरी व्यस्तताओं से थोड़ा समय दूर रहकर साथी को प्राथमिकता दें.

उपाय: शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: फिरोजी नीला

मीन राशि: धीरे-धीरे प्यार में बदलेगी दोस्ती, जल्दबाजी न करें

मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग बना रहेगा. किसी घरेलू फैसले में जीवनसाथी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने और उनकी बात ध्यान से सुनने की जरूरत होगी. छोटी बात को बहस बनाने के बजाय बातचीत से समस्या सुलझाएं. साथ में घूमने या समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बातचीत धीरे-धीरे पसंद में बदल सकती है, लेकिन रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भरोसा कायम करने में समय दें.

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: टोमैटो रेड

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 18 Sep 2026 09:05 PM (IST)
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