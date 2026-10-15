धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसाप्ताहिक लव राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: इस हफ्ते किसकी लव लाइफ में घुलेगी मिठास और कहां होगी अनबन? जानें 12 राशियों का हाल

साप्ताहिक लव राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: इस हफ्ते किसकी लव लाइफ में घुलेगी मिठास और कहां होगी अनबन? जानें 12 राशियों का हाल

Weekly Love Horoscope: साप्ताहिक लव राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026, इस हफ्ते किसकी लव लाइफ में घुलेगी मिठास और किसे बरतनी होगी सावधानी? पढ़ें मेष से मीन तक का प्रेम भविष्यफल, लकी नंबर, रंग और उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

साप्ताहिक लव राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: सिंगल्स, कपल्स और शादीशुदा लोगों के लिए कैसा रहेगा यह हफ्ता? रिश्तों के मामले में हर नया हफ्ता नई भावनाएं, उम्मीदें और कभी-कभी पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने के अवसर लेकर आता है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके दिल के फैसलों, आपसी तालमेल और दांपत्य जीवन को प्रभावित करती है, चाहे आप सिंगल हों और किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों.

18 से 24 अक्टूबर का यह सप्ताह कई राशियों के प्रेम जीवन में नया मोड़ लेकर आ रहा है, तो कुछ को बातचीत में संयम बरतने की सीख दे रहा है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक प्रेम राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और रिश्ते मजबूत करने के अचूक उपाय.

मेष लव राशिफल (Aries)

पारिवारिक जीवन: घर में छोटी-मोटी बातों पर तनाव या संपत्ति को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. बड़ों की सलाह मानें, बच्चों के प्रति धैर्य रखें और शांत रहकर संवाद करें.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में खटपट बढ़ सकती है. गुस्से या अहंकार में दूरी बनाने से बचें. तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर साथी पर शक न करें और बातचीत से गलतफहमियां सुलझाएं.

सिंगल्स: नए प्रस्तावों के प्रति बेहद सतर्क रहें; जल्दबाजी में भावनात्मक लगाव न बनाएं और सामने वाले की पृष्ठभूमि जरूर जांचें.

प्रेम जीवन व उपाय: शक और ईर्ष्या से बचें. तलाकशुदा जातकों को नया साथी मिल सकता है. गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, चने की दाल का दान करें और पीला धागा या वस्त्र धारण करें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: गुलाबी

वृषभ लव राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. घर का माहौल शांत रखने के लिए व्यर्थ की बहस से दूर रहें.

वैवाहिक जीवन: साथी से दूरी बनाने की भावना आ सकती है, लेकिन धैर्य और मीठी वाणी से रिश्ते को संभालें. कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें.

सिंगल्स: किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, धोखे की आशंका है. वहीं तलाकशुदा जातकों को मनचाहा साथी मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं. शुक्रवार को भगवान शिव और माता पार्वती को शहद अर्पित करें और जरूरतमंदों को मीठी वस्तु दान करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: गहरा लाल

मिथुन लव राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: परिवार में प्रेम और खुशहाली रहेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मानसिक शांति देगा.

वैवाहिक जीवन: रिश्ते में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी बरतें. किसी बाहरी आकर्षण से दूर रहकर जीवनसाथी का भरोसा बनाए रखें; संवाद से हर उलझन सुलझेगी.

सिंगल्स: प्रेम के कई प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न दिखाएं. स्वभाव और विचारों को समझने के बाद ही कोई कदम उठाएं.

प्रेम जीवन व उपाय: साथी की भावनाओं की कद्र करें और छोटे उपहार दें. गुरुवार को मां पार्वती को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और शुक्रवार को वस्त्र या मिठाई का दान करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: मैजेंटा

कर्क लव राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और मांगलिक कार्य की तैयारी से उत्साह का माहौल बनेगा. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें. बहस करने के बजाय पार्टनर की बात ध्यान से सुनें; साथ वक्त बिताने से रिश्ते में गर्माहट लौटेगी.

सिंगल्स: मनपसंद व्यक्ति की ओर से रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें, लेकिन समझदारी बनाए रखें.

प्रेम जीवन व उपाय: साथी से खुलकर संवाद करें और छोटी-छोटी तारीफों से प्यार जताएं. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को हल्दी व गुलाब अर्पित करें और इत्र का दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

सिंह लव राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: घरेलू मसलों पर जल्दबाजी में निर्णय न लें. बड़ों का मार्गदर्शन मन को सुकून देगा और घर में तालमेल बेहतर करेगा.

वैवाहिक जीवन: चिड़चिड़े स्वभाव और गुस्से पर काबू रखें. बातचीत में संयम बरतें. सप्ताहांत में डिनर या आउटिंग प्लान करने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

सिंगल्स: नए रिश्ते की शुरुआत में उतावली न दिखाएं. किसी मित्र के माध्यम से खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

प्रेम जीवन व उपाय: गलतफहमी और ईर्ष्या से बचें. शुक्रवार को मां पार्वती को सफेद फूल अर्पित कर 'ॐ शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें और मीठा दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

कन्या लव राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-सद्भाव रहेगा और आपके निर्णयों को परिजनों का समर्थन मिलेगा. धार्मिक या मांगलिक उत्सव की तैयारी होगी.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में प्रेम और भरोसा बढ़ेगा. घर के बड़े फैसलों में जीवनसाथी की राय जरूर लें; इससे नजदीकियां और गहरी होंगी.

सिंगल्स: किसी सामाजिक कार्यक्रम या पुराने मित्र के जरिए रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. अपने इरादे स्पष्ट रखें.

प्रेम जीवन व उपाय: अधिकार जताने या शक करने के बजाय पार्टनर को समझें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब चढ़ाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: पर्पल

तुला लव राशिफल (Libra)

पारिवारिक जीवन: परिवार में तालमेल रहेगा और वीकेंड पर परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ पुरानी अनबन दूर होगी. साथ में बाहर घूमने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ होगा.

सिंगल्स: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो खुशियां लाएगा. परिजनों की सहमति से शादी की बात पक्की होने के संकेत हैं.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर को पर्याप्त समय दें और छोटी बातों पर नाराज न हों. शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को मिठाई दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद और गुलाबी

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: घर में छोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं. बड़ों के अनुभव से सीख लें और भाई-बहनों से मधुरता बनाए रखें.

वैवाहिक जीवन: काम की व्यस्तता के कारण तालमेल में परेशानी हो सकती है. अपनी बात थोपने के बजाय साथी की बात सुनें और धैर्य रखें.

सिंगल्स: विवाह प्रस्तावों पर जल्दबाजी में फैसला न लें; सामने वाले के स्वभाव और परिवार की राय पर गंभीरता से विचार करें.

प्रेम जीवन व उपाय: मन में बातें दबाने के बजाय खुलकर साझा करें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर सफेद वस्तु का दान करें और गुरु का आशीर्वाद लें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

धनु लव राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा और मांगलिक चर्चा होगी. व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ गहरी भावनाएं साझा होंगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. डिनर या आउटिंग का प्लान रिश्ते में ताजगी भरेगा.

सिंगल्स: सामाजिक कार्यक्रमों में किसी खास से मुलाकात के योग हैं. आकर्षण में बहने के बजाय सामने वाले को समझने का समय लें.

प्रेम जीवन व उपाय: ईमानदारी रखें और छोटी-छोटी तारीफों से साथी का दिल जीतें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और सफेद वस्तु या मिठाई का भोग लगाएं.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: गुलाबी

मकर लव राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: घर में मांगलिक चर्चा और हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और बड़े निर्णयों में बुजुर्गों की राय लें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी भावुक रह सकता है, इसलिए तर्क के बजाय दिल से उनकी बात सुनें. पुरानी बातें भुलाकर नई शुरुआत करें.

सिंगल्स: अविवाहितों के लिए समय बेहद शुभ है; सपनों का साथी मिल सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित रखें.

प्रेम जीवन व उपाय: मतभेदों को संवाद से सुलझाएं और छोटे उपहार दें. शुक्रवार को शिव-पार्वती को जल चढ़ाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ शुक्राय नमः' का 21 बार जाप करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का नीला

कुंभ लव राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: काम की व्यस्तता के बीच घर के लिए समय निकालें. बड़ों के आशीर्वाद और मांगलिक आयोजनों से घर में रौनक रहेगी.

वैवाहिक जीवन: आलोचना या बहस से बचें; जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या डिनर का प्लान बनाएं ताकि रिश्ता तरोताजा रहे.

सिंगल्स: दोस्तों या परिवार के जरिए अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है. कोई भी कदम उठाने से पहले विचार जरूर करें.

प्रेम जीवन व उपाय: बेवजह शक न करें और पार्टनर पर भरोसा रखें. शुक्रवार को शुक्र देव के लिए आटे का दीपक जलाएं, श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं और शनिवार को पीपल में जल दें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

मीन लव राशिफल (Pisces)

पारिवारिक जीवन: सुख-शांति और धार्मिक माहौल बना रहेगा. पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने और अपनों के करीब आने का यह सही समय है.

वैवाहिक जीवन: पति-पत्नी के बीच आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. साथ में यात्रा की योजना दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा भरेगी.

सिंगल्स: पार्टियों या सामाजिक कार्यक्रमों में किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है जो आगे चलकर जीवन में खुशियां लाएगी.

प्रेम जीवन व उपाय: पुराने विवाद शांति से सुलझाएं और साथी की भावनाओं की कद्र करें. गुरुवार को पीले फूल अर्पित करें, निजी बातें गोपनीय रखें और जरूरतमंदों की मदद करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: रुपहला (सिल्वर)

साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का भविष्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 15 Oct 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Love Horoscope 2026 Saaptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 15 अक्टूबर 2026: कर्क को पद-प्रतिष्ठा का लाभ, धनु के राजनेताओं का बढ़ेगा दबदबा; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 15 अक्टूबर 2026: कर्क को पद-प्रतिष्ठा का लाभ, धनु के राजनेताओं का बढ़ेगा दबदबा; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 15 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पसंद के कार्यों में सफलता, बिजनेस में बड़े ऑर्डर, पदोन्नति के योग व शुभ चौघड़िया मुहूर्त
आज का कन्या राशिफल 15 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पसंद के कार्यों में सफलता, बिजनेस में बड़े ऑर्डर, पदोन्नति के योग व शुभ चौघड़िया मुहूर्त
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 15 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से यात्राएं टालें, बिजनेस में फंड की निराशा, भितरघाती सहकर्मियों से सतर्क रहें
आज का सिंह राशिफल 15 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से यात्राएं टालें, बिजनेस में फंड की निराशा, भितरघाती सहकर्मियों से सतर्क रहें
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, पीआर से बड़ा मुनाफा, वर्कलोड कम होने से सुकून व पार्टनर की सेहत पर ध्यान
आज का कर्क राशिफल 15 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, पीआर से बड़ा मुनाफा, वर्कलोड कम होने से सुकून व पार्टनर की सेहत पर ध्यान
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
इंडिया
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
गुजरात
गुजरात: नवरात्रि कार्यक्रम में 'असलम बैंड' पर बवाल, हिंदू संगठन का विरोध
गुजरात: नवरात्रि कार्यक्रम में 'असलम बैंड' पर बवाल, हिंदू संगठन का विरोध
इंडिया
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'उनकी लड़ाई में मैं...', अंकिता भंडारी के मां-बाप से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
Home Tips
Fluffy Rice: रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget