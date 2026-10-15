साप्ताहिक लव राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: सिंगल्स, कपल्स और शादीशुदा लोगों के लिए कैसा रहेगा यह हफ्ता? रिश्तों के मामले में हर नया हफ्ता नई भावनाएं, उम्मीदें और कभी-कभी पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने के अवसर लेकर आता है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके दिल के फैसलों, आपसी तालमेल और दांपत्य जीवन को प्रभावित करती है, चाहे आप सिंगल हों और किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या शादीशुदा जिंदगी में मिठास बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों.

18 से 24 अक्टूबर का यह सप्ताह कई राशियों के प्रेम जीवन में नया मोड़ लेकर आ रहा है, तो कुछ को बातचीत में संयम बरतने की सीख दे रहा है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक प्रेम राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और रिश्ते मजबूत करने के अचूक उपाय.

मेष लव राशिफल (Aries)

पारिवारिक जीवन: घर में छोटी-मोटी बातों पर तनाव या संपत्ति को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. बड़ों की सलाह मानें, बच्चों के प्रति धैर्य रखें और शांत रहकर संवाद करें.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में खटपट बढ़ सकती है. गुस्से या अहंकार में दूरी बनाने से बचें. तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर साथी पर शक न करें और बातचीत से गलतफहमियां सुलझाएं.

सिंगल्स: नए प्रस्तावों के प्रति बेहद सतर्क रहें; जल्दबाजी में भावनात्मक लगाव न बनाएं और सामने वाले की पृष्ठभूमि जरूर जांचें.

प्रेम जीवन व उपाय: शक और ईर्ष्या से बचें. तलाकशुदा जातकों को नया साथी मिल सकता है. गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, चने की दाल का दान करें और पीला धागा या वस्त्र धारण करें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: गुलाबी

वृषभ लव राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. घर का माहौल शांत रखने के लिए व्यर्थ की बहस से दूर रहें.

वैवाहिक जीवन: साथी से दूरी बनाने की भावना आ सकती है, लेकिन धैर्य और मीठी वाणी से रिश्ते को संभालें. कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें.

सिंगल्स: किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, धोखे की आशंका है. वहीं तलाकशुदा जातकों को मनचाहा साथी मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं. शुक्रवार को भगवान शिव और माता पार्वती को शहद अर्पित करें और जरूरतमंदों को मीठी वस्तु दान करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: गहरा लाल

मिथुन लव राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: परिवार में प्रेम और खुशहाली रहेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मानसिक शांति देगा.

वैवाहिक जीवन: रिश्ते में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी बरतें. किसी बाहरी आकर्षण से दूर रहकर जीवनसाथी का भरोसा बनाए रखें; संवाद से हर उलझन सुलझेगी.

सिंगल्स: प्रेम के कई प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न दिखाएं. स्वभाव और विचारों को समझने के बाद ही कोई कदम उठाएं.

प्रेम जीवन व उपाय: साथी की भावनाओं की कद्र करें और छोटे उपहार दें. गुरुवार को मां पार्वती को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और शुक्रवार को वस्त्र या मिठाई का दान करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: मैजेंटा

कर्क लव राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और मांगलिक कार्य की तैयारी से उत्साह का माहौल बनेगा. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें. बहस करने के बजाय पार्टनर की बात ध्यान से सुनें; साथ वक्त बिताने से रिश्ते में गर्माहट लौटेगी.

सिंगल्स: मनपसंद व्यक्ति की ओर से रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें, लेकिन समझदारी बनाए रखें.

प्रेम जीवन व उपाय: साथी से खुलकर संवाद करें और छोटी-छोटी तारीफों से प्यार जताएं. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को हल्दी व गुलाब अर्पित करें और इत्र का दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

सिंह लव राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: घरेलू मसलों पर जल्दबाजी में निर्णय न लें. बड़ों का मार्गदर्शन मन को सुकून देगा और घर में तालमेल बेहतर करेगा.

वैवाहिक जीवन: चिड़चिड़े स्वभाव और गुस्से पर काबू रखें. बातचीत में संयम बरतें. सप्ताहांत में डिनर या आउटिंग प्लान करने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

सिंगल्स: नए रिश्ते की शुरुआत में उतावली न दिखाएं. किसी मित्र के माध्यम से खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

प्रेम जीवन व उपाय: गलतफहमी और ईर्ष्या से बचें. शुक्रवार को मां पार्वती को सफेद फूल अर्पित कर 'ॐ शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें और मीठा दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

कन्या लव राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-सद्भाव रहेगा और आपके निर्णयों को परिजनों का समर्थन मिलेगा. धार्मिक या मांगलिक उत्सव की तैयारी होगी.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में प्रेम और भरोसा बढ़ेगा. घर के बड़े फैसलों में जीवनसाथी की राय जरूर लें; इससे नजदीकियां और गहरी होंगी.

सिंगल्स: किसी सामाजिक कार्यक्रम या पुराने मित्र के जरिए रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. अपने इरादे स्पष्ट रखें.

प्रेम जीवन व उपाय: अधिकार जताने या शक करने के बजाय पार्टनर को समझें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब चढ़ाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: पर्पल

पारिवारिक जीवन: परिवार में तालमेल रहेगा और वीकेंड पर परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ पुरानी अनबन दूर होगी. साथ में बाहर घूमने की योजना बन सकती है, जिससे आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ होगा.

सिंगल्स: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो खुशियां लाएगा. परिजनों की सहमति से शादी की बात पक्की होने के संकेत हैं.

प्रेम जीवन व उपाय: पार्टनर को पर्याप्त समय दें और छोटी बातों पर नाराज न हों. शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को मिठाई दान करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद और गुलाबी

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: घर में छोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं. बड़ों के अनुभव से सीख लें और भाई-बहनों से मधुरता बनाए रखें.

वैवाहिक जीवन: काम की व्यस्तता के कारण तालमेल में परेशानी हो सकती है. अपनी बात थोपने के बजाय साथी की बात सुनें और धैर्य रखें.

सिंगल्स: विवाह प्रस्तावों पर जल्दबाजी में फैसला न लें; सामने वाले के स्वभाव और परिवार की राय पर गंभीरता से विचार करें.

प्रेम जीवन व उपाय: मन में बातें दबाने के बजाय खुलकर साझा करें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कर सफेद वस्तु का दान करें और गुरु का आशीर्वाद लें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

धनु लव राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा और मांगलिक चर्चा होगी. व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ गहरी भावनाएं साझा होंगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. डिनर या आउटिंग का प्लान रिश्ते में ताजगी भरेगा.

सिंगल्स: सामाजिक कार्यक्रमों में किसी खास से मुलाकात के योग हैं. आकर्षण में बहने के बजाय सामने वाले को समझने का समय लें.

प्रेम जीवन व उपाय: ईमानदारी रखें और छोटी-छोटी तारीफों से साथी का दिल जीतें. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और सफेद वस्तु या मिठाई का भोग लगाएं.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: गुलाबी

मकर लव राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: घर में मांगलिक चर्चा और हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और बड़े निर्णयों में बुजुर्गों की राय लें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी भावुक रह सकता है, इसलिए तर्क के बजाय दिल से उनकी बात सुनें. पुरानी बातें भुलाकर नई शुरुआत करें.

सिंगल्स: अविवाहितों के लिए समय बेहद शुभ है; सपनों का साथी मिल सकता है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित रखें.

प्रेम जीवन व उपाय: मतभेदों को संवाद से सुलझाएं और छोटे उपहार दें. शुक्रवार को शिव-पार्वती को जल चढ़ाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ शुक्राय नमः' का 21 बार जाप करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का नीला

कुंभ लव राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: काम की व्यस्तता के बीच घर के लिए समय निकालें. बड़ों के आशीर्वाद और मांगलिक आयोजनों से घर में रौनक रहेगी.

वैवाहिक जीवन: आलोचना या बहस से बचें; जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या डिनर का प्लान बनाएं ताकि रिश्ता तरोताजा रहे.

सिंगल्स: दोस्तों या परिवार के जरिए अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है. कोई भी कदम उठाने से पहले विचार जरूर करें.

प्रेम जीवन व उपाय: बेवजह शक न करें और पार्टनर पर भरोसा रखें. शुक्रवार को शुक्र देव के लिए आटे का दीपक जलाएं, श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं और शनिवार को पीपल में जल दें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

मीन लव राशिफल (Pisces)

पारिवारिक जीवन: सुख-शांति और धार्मिक माहौल बना रहेगा. पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने और अपनों के करीब आने का यह सही समय है.

वैवाहिक जीवन: पति-पत्नी के बीच आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. साथ में यात्रा की योजना दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा भरेगी.

सिंगल्स: पार्टियों या सामाजिक कार्यक्रमों में किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है जो आगे चलकर जीवन में खुशियां लाएगी.

प्रेम जीवन व उपाय: पुराने विवाद शांति से सुलझाएं और साथी की भावनाओं की कद्र करें. गुरुवार को पीले फूल अर्पित करें, निजी बातें गोपनीय रखें और जरूरतमंदों की मदद करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: रुपहला (सिल्वर)

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