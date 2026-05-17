Weekly Love Horoscope: 17 से 23 मई 2026 यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, इस दौरान कई राशियों के रिश्तों में गहराई, संवाद और आपसी विश्वास की परीक्षा हो सकती है. कुछ जातकों के जीवन में नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, तो कुछ को पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का पूरा हाल, शुभ रंग, शुभ अंक और उपाय.

मेष राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.पार्टनर के साथ बिताए गए खास पल रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत बनाएंगे.आप दोनों के बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में मिठास और अपनापन महसूस होगा.छोटी-छोटी खुशियां और रोमांटिक बातें आपके संबंधों को नई ताजगी देंगी.

यदि आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं.यह नई पहचान भविष्य में आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना सकती है.प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी रहेगा.हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.धैर्य और समझदारी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने से आपको सुखद परिणाम मिलेंगे.यह समय प्रेम, अपनापन और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुकूल साबित होगा.

शुभ नंबर: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में रोमांस और प्यार की मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बिताए गए खूबसूरत पल रिश्ते को और खास बनाएंगे.यदि किसी पुराने रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो अब दोबारा नजदीकियां बढ़ने की संभावना है, जिससे मन को संतोष और खुशी मिलेगी. आपसी बातचीत और साथ बिताया गया समय भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा.

हालांकि छोटी-छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने से बचें, क्योंकि इससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं.रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.सिंगल लोगों के जीवन में भी किसी नए व्यक्ति का आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे दिल में नई उम्मीदें जागेंगी. इस दौरान रिश्तों में स्थिरता और विश्वास मजबूत रहेगा.अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें, क्योंकि सोच-समझकर कही गई बातें रिश्तों को और मधुर बना सकती हैं.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं.

मिथुन राशि

इस सप्ताह आपके रिश्तों में भावनात्मक गहराई और अपनापन बढ़ता हुआ महसूस होगा.पार्टनर के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत और समझदारी भरे बनेंगे. यदि किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमियां चल रही थीं, तो उन्हें बातचीत और समझदारी से दूर करें. आपके अच्छे संवाद कौशल रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे.

पार्टनर आपकी भावनाओं और बातों को बेहतर तरीके से समझेगा, जिससे प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी.सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी नए संबंध में जल्दबाजी करने से बचें और सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए पर्याप्त समय दें.सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बढ़ेंगे, जो आपके मन को खुशी और संतोष से भर देंगे. धैर्य, विश्वास और सच्चाई के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

इस सप्ताह प्रेम संबंधों में नजदीकियां और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने के संकेत हैं.पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाएगा.हालांकि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या जल्द प्रतिक्रिया देना रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. यदि किसी बात को लेकर मन में असहमति हो, तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें.



भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से रिश्तों में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और आपसी विश्वास भी मजबूत होगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, जिससे गलतफहमियां धीरे-धीरे दूर होंगी.सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन किसी भी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.यह समय रिश्तों में प्यार, धैर्य और समझदारी बनाए रखने का है.

शुभ नंबर: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत और मधुर पल रिश्तों में नई मिठास घोलेंगे.आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा, जिससे रिश्ते में खुशी और संतोष महसूस होगा.आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक व्यवहार संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

यदि पिछले समय से किसी बात को लेकर विवाद या मनमुटाव चल रहा था, तो इस सप्ताह उसके खत्म होने की संभावना है.बातचीत और समझदारी से रिश्तों में फिर से नजदीकियां बढ़ेंगी.सिंगल लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.यह नई पहचान भविष्य में खास रिश्ता बन सकती है.धैर्य और ईमानदारी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने से प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

शुभ नंबर: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

इस सप्ताह प्रेम संबंधों में सम्मान, विश्वास और समझदारी बनाए रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा और रिश्तों में स्थिरता महसूस होगी. रोमांटिक पल आपके संबंधों को और खास बनाएंगे तथा साथ बिताया गया समय यादगार साबित होगा.

यदि किसी बात को लेकर दूरी या मन में उलझन थी, तो खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, जिससे आपसी जुड़ाव और गहरा होगा.सिंगल लोगों के जीवन में भी धीरे-धीरे किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.यह संबंध शुरुआत में सामान्य लग सकता है, लेकिन समय के साथ खास बन सकता है.इस दौरान जरूरत से ज्यादा सोचने या हर बात का विश्लेषण करने से बचें.अपने दिल की बात सुनें और रिश्तों को सहज तरीके से आगे बढ़ने दें.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.

इस सप्ताह आपके जीवन में अचानक किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे मन में नई भावनाएं जागेंगी.प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल बना रहेगा और पार्टनर के साथ बिताए गए पल रिश्तों को और मधुर बनाएंगे.हालांकि भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी महसूस हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें.

छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करना बेहतर रहेगा.अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कही गई बातें रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं.पार्टनर के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, तभी आपसी विश्वास मजबूत रहेगा.सिंगल लोगों के लिए भी नया आकर्षण या किसी खास व्यक्ति से जुड़ने के संकेत मिल सकते हैं.यह समय रिश्तों को समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ाने का है.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: शुक्रवार को सुगंधित इत्र का प्रयोग करें.

वृश्चिक राशि

इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन जुनून, रोमांस और गहरे भावनात्मक जुड़ाव से भरपूर रहेगा. पार्टनर के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.साथी का पूरा सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्ते में सुरक्षा तथा अपनापन महसूस होगा. यदि पिछले समय में किसी बात को लेकर दूरी या असमंजस था, तो अब वह धीरे-धीरे खत्म हो सकता है.

रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने से प्रेम संबंध और मजबूत बनेंगे.आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. सिंगल लोगों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बनने के संकेत हैं. यह नई पहचान आपके दिल के करीब आ सकती है और भविष्य में महत्वपूर्ण रिश्ता बन सकती है.प्रेम जीवन में धैर्य, विश्वास और सच्चाई बनाए रखें.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: मैरून

उपाय: मंगलवार को लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाएं.

धनु राशि

इस सप्ताह आपके रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा.पार्टनर के साथ बिताया गया समय खुशी और संतोष देगा, जिससे संबंध पहले से अधिक मजबूत महसूस होंगे.आपसी बातचीत और समझ रिश्ते में मिठास बनाए रखेगी. हालांकि किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना बेहतर रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण बात या निर्णय को भावनाओं में बहकर लेने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाएं.इस दौरान पार्टनर के साथ रोमांटिक यात्रा, खास मुलाकात या यादगार पल बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सिंगल लोगों के जीवन में भी किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. यह नई पहचान आपके मन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है.प्रेम संबंधों में संतुलन, धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा.अपने दिल की बात खुलकर कहें.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

इस सप्ताह की शुरुआत आपके प्रेम जीवन में थोड़ी उलझन और भावनात्मक असमंजस के साथ हो सकती है.छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में तनाव या दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होने लगेगी. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से कई समस्याओं का समाधान मिलेगा और रिश्तों में फिर से मधुरता लौटेगी.

आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी.इस दौरान एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और गलतफहमियों को बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी रहेगा.सिंगल लोगों के लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है.यह नया संबंध धीरे-धीरे आपके जीवन में खास स्थान बना सकता है.प्रेम जीवन में संतुलन, धैर्य और ईमानदारी बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे और आपके मन में खुशी तथा संतोष बना रहेगा.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: नीला

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियों की बहार बनी रहेगी.रोमांटिक मुलाकातों के योग बन रहे हैं, जिससे आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होगा.यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ बिताया गया समय बेहद आनंददायक और यादगार साबित होगा. आपसी बातचीत और साथ में बिताए गए खास पल रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे.

पुराने संबंधों में भी फिर से ताजगी और अपनापन लौट सकता है, जिससे मन में खुशी बनी रहेगी.सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है.यह नई पहचान धीरे-धीरे आपके दिल के करीब आ सकती है.हालांकि भावनाएं इस समय काफी मजबूत रहेंगी, इसलिए किसी भी निर्णय में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.धैर्य, विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ने से प्रेम जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को काला कपड़ा दान करें.

मीन राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.छोटी-छोटी बातों पर जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लेने पर रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.पार्टनर के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा और संबंध पहले से अधिक गहरे तथा मजबूत बनेंगे.

यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस या दूरी थी, तो खुलकर बातचीत करने से स्थिति बेहतर हो सकती है.इस समय रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.सच्चे भाव और सकारात्मक व्यवहार आपके संबंधों को नई मजबूती देंगे.सिंगल लोगों के लिए भी यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आ सकता है, क्योंकि किसी नए व्यक्ति से जुड़ने या नया अवसर मिलने की संभावना है.हालांकि किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचें और सामने वाले को समझने का समय दें.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: समुद्री हरा

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें.

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